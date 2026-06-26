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Receta de yogurt de limón cremoso, rápida y fácil

Su practicidad y la facilidad de conseguir los ingredientes lo vuelven ideal para preparar en casa, sin necesidad de equipos sofisticados ni experiencia previa

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Un cuenco de vidrio con postre cremoso de color amarillo claro, una rodaja de limón, un montículo de crema blanca y tiras de ralladura amarilla.
Textura cremosa y perfume de limón: el postre listo en minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un postre que siempre sorprende es el yogurt de limón cremoso. Su textura suave y ese toque ácido lo vuelven irresistible para chicos y grandes, perfecto para quienes buscan algo fresco y liviano, pero sabroso. Basta una cucharada para transportarse al verano, con su perfume cítrico que alegra cualquier mesa.

En Argentina, el yogurt de limón casero aparece en meriendas, viandas de oficina y hasta como final dulce en reuniones familiares. Su practicidad y la facilidad de conseguir los ingredientes lo hacen ideal para preparar en casa, sin necesidad de equipos sofisticados ni experiencia previa.

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Receta de yogurt de limón cremoso

El yogurt de limón cremoso es una preparación rápida que combina yogurt natural, jugo y ralladura de limón, y un toque de azúcar para suavizar la acidez. Se logra una crema suave, fácil de hacer y lista para disfrutar en frío.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos Desglose:

  • Preparación: 10 minutos
  • Reposo en heladera: 5 minutos (opcional, solo para servir bien frío)

Ingredientes

Dos limones, un rallador con ralladura de limón, un recipiente de yogur, un cuenco de azúcar y un cartón de crema de leche sobre una mesa de madera.
Ideal para la merienda, servido bien frío y decorado con ralladura fresca. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 500 gr de yogurt natural (entero o descremado, según preferencia)
  • 2 limones (ralladura y jugo)
  • 4 cucharadas de azúcar
  • 100 ml de crema de leche (opcional, para extra cremosidad)

Cómo hacer yogurt de limón cremoso, paso a paso

  1. Lavar bien los limones y rallar solo la parte amarilla de la cáscara, evitando la parte blanca.
  2. Exprimir los limones hasta obtener el jugo (colarlo si tiene semillas).
  3. En un bol, colocar el yogurt natural y agregar la ralladura y el jugo de limón.
  4. Añadir el azúcar y mezclar con batidor de mano hasta disolver completamente.
  5. Si se busca un resultado más cremoso, incorporar la crema de leche y batir hasta integrar bien.
  6. Probar la mezcla: ajustar azúcar o limón a gusto.
  7. Llevar a la heladera 5 minutos antes de servir para potenciar el sabor y la textura.
  8. Servir en copas, decorando con un poco de ralladura de limón.

Consejos técnicos:

  • El yogurt debe estar bien frío antes de empezar.
  • No batir de más si se usa crema: solo integrar para evitar que se corte.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

Un vaso de cristal con yogur de limón y una espiral de cáscara. Una cuchara metálica reposa sobre el vaso. Un cuenco con rodajas de limón y menta fresca.
Sencillo y tentador, preparado con ingredientes cotidianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal
  • Grasas: 7 gr
  • Carbohidratos: 24 gr
  • Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días, bien tapado. No se recomienda freezer, ya que pierde cremosidad y textura.

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