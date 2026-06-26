Receta de yogurt de limón cremoso, rápida y fácil

Textura cremosa y perfume de limón: el postre listo en minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un postre que siempre sorprende es el yogurt de limón cremoso. Su textura suave y ese toque ácido lo vuelven irresistible para chicos y grandes, perfecto para quienes buscan algo fresco y liviano, pero sabroso. Basta una cucharada para transportarse al verano, con su perfume cítrico que alegra cualquier mesa.

En Argentina, el yogurt de limón casero aparece en meriendas, viandas de oficina y hasta como final dulce en reuniones familiares. Su practicidad y la facilidad de conseguir los ingredientes lo hacen ideal para preparar en casa, sin necesidad de equipos sofisticados ni experiencia previa.

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Receta de yogurt de limón cremoso

El yogurt de limón cremoso es una preparación rápida que combina yogurt natural, jugo y ralladura de limón, y un toque de azúcar para suavizar la acidez. Se logra una crema suave, fácil de hacer y lista para disfrutar en frío.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos Desglose:

Preparación: 10 minutos

Reposo en heladera: 5 minutos (opcional, solo para servir bien frío)

Ingredientes

Ideal para la merienda, servido bien frío y decorado con ralladura fresca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

500 gr de yogurt natural (entero o descremado, según preferencia)

2 limones (ralladura y jugo)

4 cucharadas de azúcar

100 ml de crema de leche (opcional, para extra cremosidad)

Cómo hacer yogurt de limón cremoso, paso a paso

Lavar bien los limones y rallar solo la parte amarilla de la cáscara, evitando la parte blanca. Exprimir los limones hasta obtener el jugo (colarlo si tiene semillas). En un bol, colocar el yogurt natural y agregar la ralladura y el jugo de limón. Añadir el azúcar y mezclar con batidor de mano hasta disolver completamente. Si se busca un resultado más cremoso, incorporar la crema de leche y batir hasta integrar bien. Probar la mezcla: ajustar azúcar o limón a gusto. Llevar a la heladera 5 minutos antes de servir para potenciar el sabor y la textura. Servir en copas, decorando con un poco de ralladura de limón.

Consejos técnicos:

El yogurt debe estar bien frío antes de empezar.

No batir de más si se usa crema: solo integrar para evitar que se corte.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

Sencillo y tentador, preparado con ingredientes cotidianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 180 kcal

Grasas: 7 gr

Carbohidratos: 24 gr

Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días, bien tapado. No se recomienda freezer, ya que pierde cremosidad y textura.