Crimen y Justicia

El comando de viudas negras de Sol y Pía Nahir: cayeron casi tres años después de un brutal asalto en Recoleta

Las dos sospechosas fueron detenidas por la PFA junto a una tercera acusada. El hecho ocurrió en octubre de 2023. En vez de drogar a su víctima, le abrieron la puerta a dos hampones para darle una golpiza y desvalijarlo

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Sol Tamara O., Melany R. y Pía Nahir J., las tres acusadas tras su arresto

El 21 de octubre de 2023, un hombre de Recoleta invitó a tres chicas a su departamento. Había conocido a una de ellas por Instagram, la encargada de sumar al resto. En el medio de la velada, otra de las invitadas pidió bajar para comprar bebidas.

La noche podría haber terminado como un asalto cualquiera de viudas negras, con una víctima drogada que se despierta el día después con un dolor de cabeza feroz y su departamento vacío. Lo que ocurrió, sin embargo, fue algo peor.

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Dos hombres subieron al departamento. Le dieron una golpiza, intentaron asfixiarlo incluso. Así, lo desvalijaron. Otro hampón esperaba a la banda en la calle, con una camioneta Volkswagen Amarok lista para arrancar. El botín: “dinero en efectivo, tarjetas de débito y otras pertenencias personales”, asegura una fuente del caso.

Así, comenzó una causa para encontrar a la banda, a cargo del Juzgado N°5 del magistrado Carlos Cociancich.

Esta semana, finalmente, la Dirección General de Inteligencia Criminal de la PFA arrestó a cuatro sospechosos, tres mujeres y un varón, las tres posibles viudas negras y uno de los atacantes que subió al departamento.

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Sol y Pía Nahir, en fotos de sus redes

Se trata de Pia Nahir J. -de 21 años, ex empleada de un negocio de ropa-, Melany Bianca R. -26 años, vecina de Boedo, con dos trabajos en blanco en la actualidad-, y Sol Tamara O., 21 años, con domicilio en Villa Lugano.

El cuarto sospechoso es Patricio Enzo S., de 25 años, un ex monotributista que fue allanado en la calle Pedernera al 3000, donde la Federal encontró una pistola Bersa calibre .380 con treinta balas y cuatro celulares que podrán ser peritados.

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Patricio S. tras ser detenido por la Federal

Melany, por ejemplo, cayó en la periferia de la Villa 1-11-14 en el Bajo Flores. Le encontraron 1100 dólares, más de dos millones de pesos, cuatro celulares y dos televisores smart. Pía Nahir fue encontrada en el departamento de su familia, ubicado a poca distancia de la Facultad de Medicina.

¿Son delincuentes de carrera? Difícil decirlo. Por lo pronto, las acusadas no figuran en ninguna condena de primera o segunda instancia en el fuero de instrucción porteño. La camioneta Volkswagen Amarok también fue identificada: su patente consta en la causa.

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La Bersa calibre .380 y los celulares incautados

Pía Nahir, según investigadores, fue instrumental para el asalto: habría sido quien contactó por Instagram a la víctima, para llevar al resto del comando. La PFA, por su parte, las identificó mediante el cruce de cámaras y antenas de teléfonos.

El testimonio de la víctima fue instrumental. Aportó, precisamente, el link de Instagram de la acusada que permitió seguir el rastro.

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