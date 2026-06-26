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El conmovedor mensaje de Belén Giménez a un año de la muerte de René Bertrand: “Ojalá estés en paz”

La actriz compartió un texto íntimo y relató cómo atravesó el duelo junto a sus hijos luego de la partida del actor

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René Bertrand
René Bertrand y Belén Giménez junto con sus hijos en una vieja estampa familiar

La actriz Belén Giménez eligió las redes sociales para compartir el aniversario más difícil en la vida de su familia: el primer año sin su marido, René Bertrand. A través de una foto familiar publicada en Instagram, acompañó la imagen con un mensaje extenso y personal, dirigido tanto a su esposo fallecido como a quienes la acompañan en este proceso de duelo.

En el texto, la intérprete abrió su corazón: “Hoy se cumple un año de que ya no estás con nosotros... Quiero agradecerte por cada momento compartido, por cada risa, por contenerme, por cuidarnos, por ser un papá maravilloso, un marido maravilloso y un amigo incondicional", expresó Belén en una carta abierta.

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Allí, tuvo palabras de gratitud para el actor: “Gracias por todo lo que hiciste por nosotros, por protegernos tanto, por las carcajadas que compartíamos y por ser tan cómplice conmigo... Eras todo, hasta mi mejor amigo”, continuó, condensando la profundidad del vínculo compartido y la ausencia que marcó a la familia.

Giménez remarcó el orgullo y la alegría que genera el recuerdo de Bertrand entre quienes lo conocieron: “Me emociona que quienes te conocieron te recuerden con una sonrisa y que nuestros hijos hablen de vos recordando las cosas divertidas que hacías y lo felices que fueron a tu lado”. La actriz, madre de Sofía (7 años) y Franco (5 años), subrayó que el legado de Bertrand permanece presente a diario, especialmente en la memoria y vivencias de los niños.

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Pantalla de Instagram con una publicación de Belén Giménez que incluye una foto familiar de un hombre, una mujer y dos niños, con globos de colores al fondo y texto
La publicación de Belén Giménez en Instagram a un año de la muerte de René Bertrand

La muerte de René fue repentina y alteró profundamente la vida cotidiana de la familia. Según relató Giménez en una reciente entrevista, la enfermedad avanzó con una rapidez inesperada. “Fue demasiado rápido todo, demasiado. Fue como un huracán”, contó. Esta situación obligó a la actriz a reorganizar su rutina y la de sus hijos, enfrentando una sensación de soledad que predominó en los primeros meses.

Durante el último verano, Giménez trabajó en una obra teatral en Villa Carlos Paz, pero el regreso al hogar después de cada función era especialmente duro. “Yo volvía llorando de las funciones, desesperada, porque me veía sola con mis hijos”, expresó en diálogo con Infama. El desafío de sostener la vida familiar sin Bertrand se reflejaba tanto en lo emocional como en lo práctico, pues la actriz debía encontrar nuevas formas de acompañar y contener a Sofía y Franco.

El recuerdo del padre se convirtió en parte de la cotidianeidad. Los hijos de la pareja evocaban anécdotas y momentos felices vividos junto a Bertrand, manteniendo su figura presente en el día a día. Giménez destacó: “Vas a vivir siempre en las sonrisas y en los ojos de nuestros hijos, y también en mi corazón. Gracias por ser el papá maravilloso que fuiste”.

belén gimenez maría rosa fugazot
El grupo familiar junto con María Rosa Fugazot, madre de René y recientemente fallecida

Una de las decisiones más significativas que tomó Giménez durante este año fue cumplir la promesa hecha a su esposo: arrojar sus cenizas en Villa Carlos Paz, un lugar con especial significado para ambos. La actriz relató la experiencia de llevar adelante ese acto junto a sus hijos, en una ceremonia íntima y cargada de simbolismo.

“Se lo había prometido. Fuimos con los nenes al lago, pusimos la canción que nos gustaba a todos...”, recordó la actriz. Este momento constituyó no solo una despedida, sino también una manera de resignificar el vínculo y transformar el dolor en un ritual compartido por la familia.

La elección de Villa Carlos Paz no fue casual. Ese espacio formaba parte de la historia común de la pareja, tanto laboral como afectiva, y el homenaje permitió que Sofía y Franco participaran activamente, fortaleciendo el lazo con su padre a través de la memoria y el afecto.

La historia de amor de René Bertrand y su esposa Belén Giménez capturas
René Bertrand y su esposa Belén Giménez

El recuerdo de René permanece vivo tanto en la intimidad familiar como entre quienes compartieron momentos con él. Giménez expresó su gratitud por los 18 años de amor y compañerismo, y remarcó que el espíritu de Bertrand sigue presente en cada gesto y sonrisa de sus hijos.

La conexión emocional entre Giménez y Bertrand se refleja también en la forma en que la actriz eligió cerrar su mensaje: “Te voy a amar siempre, hasta el techito de Dios, como vos me decías. Ojalá estés en paz, rodeado de toda la luz. Te amo”.

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