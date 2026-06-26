“No podemos detener el paso”: Brigada dominicana cumple sus primeras horas de búsqueda en La Guaira, Venezuela

Integrantes de la avanzada dominicana en La Guaira, encargados de agilizar la búsqueda de sobrevivientes bajo la doctrina internacional INSARAG (Cortesía @mippci_ven).

En medio de una de las crisis estructurales más severas que ha enfrentado el territorio venezolano, la solidaridad internacional se ha convertido en el pilar fundamental para las operaciones de salvamento. La carrera contra el reloj para localizar sobrevivientes entre los escombros se intensifica de manera dramática, especialmente en la zona costera de La Guaira, epicentro del desastre, donde las brigadas internacionales no detienen su marcha.

Ante este escenario de desolación, el contingente de rescate enviado por la República Dominicana se ha posicionado en la primera línea de acción, destacando por su preparación técnica y su despliegue de alta tecnología.

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Bajo las instrucciones directas del presidente dominicano, Luis Abinader, y el Ministerio de las Fuerzas Armadas, una delegación especializada de la Fuerza Aérea de la República Dominicana arribó a suelo venezolano con la misión inequívoca de salvar la mayor cantidad de vidas posibles.

El frente dominicano está liderado en el terreno por el Mayor Olivares, un oficial experto en la gestión de crisis y operaciones de búsqueda en estructuras colapsadas. A su llegada a La Guaira, el equipo fue asignado de inmediato a puntos críticos de alta complejidad, incluyendo edificaciones hoteleras que sufrieron colapsos severos. Los rescatistas caribeños no solo aportan fuerza humana, sino también un arsenal de herramientas de última generación indispensables para estas tareas.

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El Mayor Olivares detalló que el equipamiento trasladado desde Santo Domingo incluye sofisticados sistemas de cámaras de fibra óptica que permiten explorar oquedades y espacios confinados inaccesibles para el ojo humano, así como avanzados equipos de escucha acústica diseñados para captar los más mínimos sonidos, pulsos o llamados de auxilio provenientes de las profundidades de las ruinas.

Un equipo especializado de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, liderado por el Mayor Olivares, se encuentra en La Guaira, Venezuela, participando en las labores de búsqueda y rescate tras un devastador terremoto. Utilizan tecnología de punta para localizar sobrevivientes entre los escombros.

El equipo total está compuesto por 32 especialistas de primer nivel. Como parte de una estrategia operativa de respuesta inmediata, se desplegó una avanzada inicial de diez hombres encargados de iniciar los sondeos térmicos y acústicos durante la tarde y noche de ayer, 25 de junio, mientras que el resto del personal y equipo pesado se incorpora de forma progresiva para mantener un ritmo de trabajo continuo e ininterrumpido durante las 24 horas del día.

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La carrera contra el reloj

Para los rescatistas, cada minuto transcurrido es un enemigo implacable. Las autoridades médicas y los expertos en estructuras colapsadas coinciden en que las primeras 24 a 48 horas son cruciales.

El Mayor Olivares advirtió sobre la extrema complejidad biológica a la que se enfrentan las víctimas atrapadas: tras superar este umbral de tiempo, los órganos internos de los sobrevivientes comienzan a fallar de manera sistémica, una condición que se agrava exponencialmente si se encuentran bajo la presión de estructuras pesadas, lo que desencadena el temido síndrome de aplastamiento.

Conscientes de este peligro, el contingente dominicano redobla esfuerzos. “Nuestro objetivo principal es agilizar las labores. No podemos permitirnos detener el paso. Si concluimos el sondeo técnico en una edificación, coordinamos de inmediato nuestro traslado al siguiente sector asignado para aprovechar al máximo las capacidades de nuestros equipos acústicos, especialmente durante el silencio de la noche”, declaró Olivares.

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Un video muestra la reacción de las personas y la nube de polvo que cubre la zona

El despliegue en La Guaira se ha transformado en un esfuerzo multicultural y multiestatal. El contingente dominicano no trabaja de forma aislada, sino que se encuentra plenamente integrado en una red global de cooperación con los organismos de socorro venezolanos y delegaciones internacionales de alta experiencia provenientes de México, El Salvador, Panamá, Nicaragua y los Estados Unidos. Las unidades salvadoreñas, por ejemplo, iniciaron formalmente sus tareas en los sectores adyacentes a primera hora del día.

Como último dato oficial, tras confirmarse de forma oficial la trágica cifra de 589 víctimas fatales, la carrera contra el reloj para localizar sobrevivientes entre los escombros se intensifica de manera dramática, especialmente en la zona costera de La Guaira, epicentro del desastre.

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