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Los 7 lugares más silenciosos del mundo que ponen a prueba la mente humana

Desde cámaras creadas para eliminar toda vibración hasta entornos naturales, estos escenarios llevan el silencio a un nivel tan extremo que la ausencia de estímulos impacta el equilibrio, el estado de ánimo y la percepción de la realidad

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Un pescador solitario de espaldas, con caña, en la orilla izquierda de un río trenzado. Múltiples canales de agua transparente y bancos de grava bajo un cielo nublado al atardecer.
El silencio extremo, lejos de ser vacío, se convierte en una experiencia física que transforma la percepción y desafía los límites de la mente (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un planeta dominado por el rugido constante de la civilización y la naturaleza, existen puntos que llevan el silencio a un extremo casi inimaginable. El silencio absoluto, lejos de ser vacío, se convierte en una experiencia física y mental capaz de alterar los sentidos. Algunas personas buscan estos lugares para experimentar la ausencia total de ruido, aunque pocos logran soportarla por mucho tiempo.

Laboratorios de alta ingeniería, paisajes desérticos, cráteres volcánicos y mesetas remotas demuestran que el silencio puede ser tan impactante como cualquier sonido. Esta ruta recorre los destinos donde el silencio es protagonista, desde cámaras diseñadas para eliminar toda vibración hasta entornos naturales donde el eco simplemente no existe.

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La cámara anecoica de Microsoft en Redmond

El silencio más profundo jamás registrado se experimenta en esta sala, donde incluso los latidos del corazón sobresalen como el único sonido perceptible
El silencio más profundo jamás registrado se experimenta en esta sala, donde incluso los latidos del corazón sobresalen como el único sonido perceptible

La cámara anecoica de Microsoft, ubicada en Redmond, Washington, es una sala diseñada para eliminar casi por completo cualquier sonido. Su nivel de ruido es tan bajo que está cerca del límite impuesto por el propio movimiento de las moléculas de aire.

Para lograrlo, la sala está suspendida sobre decenas de resortes especiales que bloquean vibraciones del suelo y sus paredes están cubiertas por piezas de fibra de vidrio con forma de cuña. Estas piezas absorben casi todo el sonido, evitando que las ondas se reflejen.

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En este entorno extremo, las personas pueden sentirse mareadas o desorientadas rápidamente. Esto ocurre porque, en ausencia de ecos y rebotes de sonido, el oído interno pierde referencias importantes para mantener el equilibrio y la orientación.

Desierto de Namib, Namibia

El Desierto de Namib (Namibia)
En las dunas rojizas de Sossusvlei, la ausencia de ecos transforma el paisaje en una inmensidad muda que desconcierta los sentidos

El Desierto de Namib, situado en Namibia, país ubicado en el suroeste de África, es reconocido como el más antiguo del planeta y destaca por su silencio casi absoluto.

Sus dunas de arena roja, especialmente las de Sossusvlei, alcanzan alturas de hasta 300 metros y actúan como barreras naturales que absorben el sonido y evitan que se produzcan ecos. Esta formación geográfica crea un ambiente en el que el silencio es tan profundo que puede resultar desconcertante para quien lo experimenta.

Durante las horas centrales del día, el aire permanece inmóvil. No se perciben ruidos de animales, ni siquiera el murmullo del viento. Esta ausencia de sonidos genera una sensación extraña: la vista abarca un paisaje inmenso, pero el oído no recibe ningún estímulo. En un entorno tan amplio y sin ruidos, algunas personas pueden experimentar incomodidad o ansiedad por la falta total de señales acústicas.

Laboratorios Orfield, Minneapolis

La cámara anecoica de los Laboratorios Orfield
El aislamiento acústico total permite oír solo el cuerpo propio, y la privación sensorial lleva al umbral de la percepción humana (Credit Image: Brian Peterson/Minneapolis Star Tribune/TNS via ZUMA Wire)

La cámara anecoica de los Laboratorios Orfield, en Minneapolis, Minnesota, fue reconocida durante años como la sala más silenciosa del mundo, con un nivel de ruido de -9,4 dBA. Está construida con paredes de acero de doble capa y recubierta por cuñas de fibra de vidrio, lo que elimina por completo los ecos y las vibraciones en su interior.

Dentro de esta cámara, cualquier sonido externo desaparece. Las personas que ingresan solo logran escuchar los ruidos internos de su propio cuerpo, como la respiración, los latidos del corazón o el movimiento de las articulaciones. Si la sala se oscurece, la falta de estímulos visuales y auditivos puede intensificarse hasta el punto de provocar alucinaciones sonoras, ya que el cerebro busca estímulos en el silencio absoluto.

Cráter del Haleakalā, Hawái

El Cráter del Haleakalā (Maui, Hawái)
Las paredes volcánicas absorben todo sonido, dejando el aire tan inmóvil y denso que gritar se vuelve inútil

El Cráter del Haleakalā, en la isla de Maui, Hawái, se encuentra a más de 3.000 metros de altitud. Sus paredes interiores están formadas por ceniza volcánica y basalto con cavidades, materiales que absorben casi por completo las ondas sonoras. Esto provoca que el nivel de ruido dentro del cráter sea comparable al de una cámara de aislamiento acústico.

Al emitir un grito o cualquier sonido dentro de este espacio, no se percibe ningún eco ni rebote. El sonido desaparece rápidamente, generando una sensación de vacío y una presión extraña en el pecho. Esta ausencia de respuesta acústica puede resultar desconcertante, ya que rompe la expectativa habitual de cómo se propaga el sonido en espacios abiertos.

Salar de Uyuni, Bolivia

En medio de la planicie salina, la falta de estímulos auditivos y visuales desencadena una desorientación única en la mente EFE/Esteban Biba
En medio de la planicie salina, la falta de estímulos auditivos y visuales desencadena una desorientación única en la mente EFE/Esteban Biba

El Salar de Uyuni, ubicado en Potosí, Bolivia, es el mayor desierto de sal continuo del planeta, con una superficie de más de 10.000 kilómetros cuadrados. Durante la estación seca, la sal cristalizada y porosa que cubre el salar absorbe el sonido de manera natural, reduciendo al mínimo cualquier ruido ambiental.

En el centro del salar, lejos de cualquier otro paisaje o punto de referencia, el ambiente se vuelve completamente silencioso. No se escucha nada y tampoco se distinguen objetos en el horizonte.

Esta falta de estímulos visuales y sonoros produce lo que se conoce como “vértigo horizontal”: una sensación de desorientación en la que el cerebro no puede calcular distancias ni ubicar puntos de referencia, lo que puede alterar la percepción del espacio.

Cueva de Kazumura, Hawái

La Cueva de Kazumura Hawái

La Cueva de Kazumura, en la Isla de Hawái, es el tubo de lava más largo y profundo conocido, con más de 65 kilómetros de largo y un descenso vertical de 1.101 metros. Sus paredes de basalto vitrificado absorben la energía sonora al instante.

Dentro de la cueva, el cerebro interpreta la ausencia de sonido como una señal de confinamiento, lo que dispara respuestas fisiológicas como el aumento del ritmo cardíaco y la liberación de adrenalina, incluso en un entorno absolutamente tranquilo.

Antártida

Vista aérea lateral de una masiva pared de hielo blanco y azulado con cientos de carámbanos colgando, bordeando un vasto océano azul bajo un cielo claro
Una vasta plataforma de hielo de la capa antártica, con formaciones de carámbanos y acantilados helados, se extiende a lo largo del océano azul bajo un cielo despejado, destacando la inmensidad del paisaje polar. (Julius Lauber)

La Antártida es uno de los lugares más silenciosos del planeta. En la Meseta Antártica Oriental, donde se ubica el Domo Charlie a 3.233 metros de altitud, las temperaturas bajan de los -80°C y la nieve, formada por cristales ultrafinos, absorbe casi todo el sonido.

La velocidad del sonido disminuye y la ausencia de ruido es total. El oído humano, al no recibir estímulos, incrementa su sensibilidad y puede generar un zumbido agudo persistente, conocido como “tinnitus antártico”, que afecta el sueño y el ánimo de quienes viven aislados en este entorno.

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