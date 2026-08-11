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Receta de pan de zanahoria sin gluten, rápida y fácil

Con pocos ingredientes y sin necesidad de amasado ni levadura, esta preparación queda húmeda, tierna y lista para disfrutar en cualquier momento del día

Un pan de zanahoria sin gluten cortado en rebanadas sobre una tabla de madera, con zanahorias frescas, huevos, nueces y premezcla sin gluten.
La preparación del pan de zanahoria sin gluten demora 45 minutos en total, con 15 minutos de preparación y 30 de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pan de zanahoria sin gluten es una de esas recetas que conquista a quienes buscan opciones saludables sin resignar sabor ni textura. Esponjoso, húmedo y con notas suaves de zanahoria rallada, se vuelve ideal para acompañar desayunos o meriendas, especialmente cuando hay poco tiempo y ganas de algo casero.

En Argentina, este tipo de panificación se volvió tendencia en los últimos años gracias a la creciente demanda de alimentos aptos para celíacos y a la búsqueda de opciones rápidas para toda la familia. Además de su preparación sencilla, el uso de ingredientes fáciles de conseguir lo convierten en una alternativa práctica.

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Receta de pan de zanahoria sin gluten

El pan de zanahoria sin gluten es un pan rápido, esponjoso y tierno, elaborado a base de zanahoria rallada, huevos, harina sin gluten (mezcla de arroz y maíz), aceite y levadura química. No necesita amasado ni levado, y se cocina directo al horno, logrando un resultado húmedo y nutritivo.

Tiempo de preparación

  • Total: 45 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

Dos zanahorias, bol de zanahorias ralladas, botella de aceite, recipiente con azúcar, tres huevos, recipiente con harina sin gluten, sobre de polvo de hornear, dos frascos pequeños de esencias, dos boles con nueces.
Los consejos técnicos para el pan de zanahoria sin gluten recomiendan usar polvo de hornear sin gluten, no sobrebatir la mezcla y precalentar bien el horno (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 2 zanahorias medianas (aprox. 200 gr), ralladas
  • 3 huevos
  • 100 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 120 gr de azúcar (puede usarse menos para versión menos dulce)
  • 200 gr de premezcla sin gluten (mezcla de harina de arroz, maíz y fécula de mandioca)
  • 1 sobre de polvo de hornear sin gluten (10 gr)
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • 50 gr de nueces picadas (opcional)

Cómo hacer pan de zanahoria sin gluten, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar un molde para budín o pan.
  2. Lavar, pelar y rallar las zanahorias lo más fino posible.
  3. En un bol grande, batir los huevos con el azúcar hasta que espumen.
  4. Agregar el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar bien.
  5. Incorporar la zanahoria rallada y mezclar.
  6. Tamizar la premezcla sin gluten junto con el polvo de hornear y la sal. Añadir de a poco a la mezcla húmeda. Mezclar hasta integrar (no batir en exceso).
  7. Agregar las nueces picadas si se desea.
  8. Volcar la preparación en el molde y hornear durante 30 a 35 minutos. Un palillo debe salir limpio al pinchar el centro.
  9. Dejar enfriar 10 minutos antes de desmoldar para evitar que se rompa.
  10. Servir frío o tibio, solo o con un poco de queso crema.

Consejos técnicos:

  • Es fundamental usar polvo de hornear sin gluten y premezcla certificada.
  • No sobrebatir la mezcla para que el pan quede aireado.
  • El horno debe estar bien precalentado para lograr un dorado parejo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Pan de zanahoria, queso crema, tenedor, plato blanco, dos tazas blancas, servilleta beige, mesa de madera, ventana.
El pan de zanahoria sin gluten se conserva hasta 3 días en heladera y puede freezarse hasta 2 meses en rodajas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 25 gr
  • Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva hasta 3 días en heladera, bien envuelto o en recipiente hermético. Puede freezarse hasta 2 meses, cortado en rodajas y separado por separadores plásticos.

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