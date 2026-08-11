Receta de pan de zanahoria sin gluten, rápida y fácil

El pan de zanahoria sin gluten es una de esas recetas que conquista a quienes buscan opciones saludables sin resignar sabor ni textura. Esponjoso, húmedo y con notas suaves de zanahoria rallada, se vuelve ideal para acompañar desayunos o meriendas, especialmente cuando hay poco tiempo y ganas de algo casero.
En Argentina, este tipo de panificación se volvió tendencia en los últimos años gracias a la creciente demanda de alimentos aptos para celíacos y a la búsqueda de opciones rápidas para toda la familia. Además de su preparación sencilla, el uso de ingredientes fáciles de conseguir lo convierten en una alternativa práctica.
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Receta de pan de zanahoria sin gluten
El pan de zanahoria sin gluten es un pan rápido, esponjoso y tierno, elaborado a base de zanahoria rallada, huevos, harina sin gluten (mezcla de arroz y maíz), aceite y levadura química. No necesita amasado ni levado, y se cocina directo al horno, logrando un resultado húmedo y nutritivo.
Tiempo de preparación
- Total: 45 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 2 zanahorias medianas (aprox. 200 gr), ralladas
- 3 huevos
- 100 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
- 120 gr de azúcar (puede usarse menos para versión menos dulce)
- 200 gr de premezcla sin gluten (mezcla de harina de arroz, maíz y fécula de mandioca)
- 1 sobre de polvo de hornear sin gluten (10 gr)
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 50 gr de nueces picadas (opcional)
Cómo hacer pan de zanahoria sin gluten, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar un molde para budín o pan.
- Lavar, pelar y rallar las zanahorias lo más fino posible.
- En un bol grande, batir los huevos con el azúcar hasta que espumen.
- Agregar el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar bien.
- Incorporar la zanahoria rallada y mezclar.
- Tamizar la premezcla sin gluten junto con el polvo de hornear y la sal. Añadir de a poco a la mezcla húmeda. Mezclar hasta integrar (no batir en exceso).
- Agregar las nueces picadas si se desea.
- Volcar la preparación en el molde y hornear durante 30 a 35 minutos. Un palillo debe salir limpio al pinchar el centro.
- Dejar enfriar 10 minutos antes de desmoldar para evitar que se rompa.
- Servir frío o tibio, solo o con un poco de queso crema.
Consejos técnicos:
- Es fundamental usar polvo de hornear sin gluten y premezcla certificada.
- No sobrebatir la mezcla para que el pan quede aireado.
- El horno debe estar bien precalentado para lograr un dorado parejo.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 180 kcal
- Grasas: 8 gr
- Carbohidratos: 25 gr
- Proteínas: 3 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se conserva hasta 3 días en heladera, bien envuelto o en recipiente hermético. Puede freezarse hasta 2 meses, cortado en rodajas y separado por separadores plásticos.
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