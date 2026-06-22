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Receta de empanadas de jamón y roquefort, rápida y fácil

Con 12 tapas al horno, esta versión suma mozzarella para equilibrar el gusto, se arma con repulgue clásico y se dora a 180 grados

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Cuatro empanadas doradas, dos de ellas abiertas mostrando relleno de jamón y queso, un cuenco con salsa verde y trozos de queso azul, en una tabla de madera.
Las empanadas de jamón y roquefort combinan el sabor intenso del roquefort con la suavidad del jamón cocido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo en el aroma que despiden las empanadas de jamón y roquefort recién horneadas que despierta recuerdos de juntadas, picadas y meriendas improvisadas con amigos o familia.

El contraste entre el sabor intenso del roquefort y la suavidad del jamón cocido, envueltos en masa dorada, convierte este clásico en una opción irresistible, perfecta para cuando se busca salir de lo convencional.

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En Argentina, este relleno es sinónimo de picada, cumpleaños, o el antojo de una minuta distinta en cualquier rotisería del país. No es de los sabores más antiguos, pero sí se ganó su lugar como una de las variantes predilectas cuando se quiere innovar en la bandeja de empanadas.

Receta de empanadas de jamón y roquefort

Se trata de una empanada rellena con jamón cocido y queso roquefort, generalmente acompañados de mozzarella para suavizar el relleno. Todo se envuelve en una tapa de masa y se lleva al horno hasta dorar. El resultado es una combinación cremosa, salada y potente, muy fácil de preparar.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 12 tapas para empanadas (al horno)
  • 200 g de jamón cocido (en tiras finas)
  • 150 g de queso roquefort (desmenuzado)
  • 150 g de queso mozzarella (en cubos)
  • 1 huevo (para pincelar)
  • Pimienta negra a gusto
Una pila de tapas de empanadas redondas, un plato con lonchas de jamón cocido dobladas y un cuenco con queso roquefort desmenuzado sobre una mesa de madera.
Los ingredientes de la receta organizan una preparación de empanadas al horno con base de tapas, quesos, jamón y condimento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer empanadas de jamón y roquefort, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. En un bol, mezclar el jamón cocido, el roquefort desmenuzado y la mozzarella. Agregar pimienta negra a gusto.
  3. Separar las tapas y colocar una cucharada generosa de relleno en el centro de cada una.
  4. Humedecer los bordes con agua, cerrar y hacer el repulgue clásico.
  5. Colocar las empanadas en una asadera ligeramente enmantecada, dejando espacio entre cada una.
  6. Pincelar la superficie con huevo batido.
  7. Hornear durante 20 minutos, o hasta que estén bien doradas. Consejo: No sobrecargar el relleno para evitar que se abran y cuidar que el horno esté bien precalentado para lograr una base crocante.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 unidades.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 12 g
  • Carbohidratos: 17 g
  • Proteínas: 10 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, duran hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden freezar (crudas o cocidas) hasta 3 meses; para recalentar, llevar directamente al horno.

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