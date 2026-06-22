Picadas mundialistas: seis recetas fáciles y rendidoras para compartir durante el partido de la Selección

Falta muy poco para que la Selección Argentina vuelva a salir a la cancha y, como siempre, los partidos del Mundial 2026 son la excusa perfecta para juntarse. Nada une más que el fútbol y una buena picada, donde cada gol se celebra con un bocado y cada jugada se comenta entre risas y sabores.
El ritual de ver el partido con amigos o en familia pide mesa larga y variedad. Este lunes a las 14 horas, mientras Argentina enfrenta a Austria en el segundo partido del Mundial 2026, la clave estará en tener la mesa lista y el corazón preparado para alentar. Aquí, seis ideas de picadas y comidas fáciles para compartir y disfrutar durante el partido.
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1. Empanadas de carne clásicas
Ingredientes (para 12 unidades)
- 12 tapas para empanadas al horno
- 1 kg de carne picada
- 200 gr de morrón rojo, picado
- 1 kg de cebollas, picadas
- 200 gr de cebolla de verdeo, picada
- 200 gr de tomate, picado
- 4 huevos duros, picados
- 1 cucharada de comino
- 1 cucharadita de ají molido
- 1 cucharada de orégano
- 100 cc de aceite
- Sal y pimienta, al gusto
- 1 yema (para pintar)
- Caldo de carne, al gusto
Paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C y aceitar una placa.
- En una cacerola, calentar el aceite a fuego medio. Rehogar la cebolla y el morrón unos minutos.
- Agregar la carne picada y los tomates. Cocinar 25 minutos, agregando caldo si es necesario.
- Condimentar con sal, pimienta, comino, ají molido y orégano. Apagar el fuego y sumar la cebolla de verdeo y el huevo duro.
- Dejar enfriar, rellenar las tapas, cerrar con repulgue y pintar con yema.
- Llevar al horno y cocinar 15-20 minutos hasta dorar. Servir calientes.
2. Bocaditos de arroz y queso
Ingredientes (para 20 unidades aprox.)
- 2 tazas de arroz cocido frío
- 2 huevos
- 100 gr de queso rallado (sardo o reggianito)
- 1 cucharada de perejil picado
- Sal y pimienta
- Pan rallado, cantidad necesaria
- Aceite para freír
Paso a paso
- Mezclar el arroz frío con los huevos, queso y perejil. Salpimentar.
- Con las manos, formar bolitas del tamaño de una nuez.
- Pasar por pan rallado.
- Freír en aceite caliente hasta dorar. Escurrir en papel absorbente.
- Servir calientes o a temperatura ambiente.
3. Tortilla de papas y cebolla
Ingredientes (para 6 porciones)
- 1 kg de papas
- 2 cebollas grandes
- 6 huevos
- 100 cc de aceite
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Pelar y cortar las papas en rodajas finas.
- Cortar la cebolla en juliana.
- Freír las papas y la cebolla en abundante aceite hasta que estén tiernas.
- Escurrir y mezclar con los huevos batidos, sal y pimienta.
- Volcar la mezcla en una sartén antiadherente con un poquito de aceite.
- Cocinar a fuego bajo hasta que cuaje de un lado, dar vuelta con ayuda de un plato y terminar la cocción del otro lado (consejo: la tortilla debe quedar jugosa en el centro).
- Dejar entibiar y cortar en porciones.
4. Bombas de papa rellenas con queso
Ingredientes (para 20 bombas aprox.)
- 1 kg de papas
- 1 yema
- 1 cucharada de perejil picado
- Sal, pimienta y nuez moscada
- Daditos de mozzarella (cantidad necesaria)
- 1 huevo + la clara que sobró
- ½ taza de harina
- Pan rallado, cantidad necesaria
- Aceite para freír
Paso a paso
- Cocinar las papas con cáscara en agua salada hasta que estén tiernas.
- Pelar y hacer puré. Agregar la yema, perejil, sal, pimienta y nuez moscada. Llevar a la heladera.
- Tomar porciones de puré, colocar un dado de mozzarella en el centro y formar una bola.
- Pasar cada bola por harina, huevo batido y pan rallado. Repetir huevo y pan rallado.
- Llevar a heladera 1 hora.
- Freír en aceite caliente hasta dorar (consejo: no amontonar en la fritura para evitar que se revienten).
- Escurrir y servir.
5. Chorizos a la pomarola (para sandwichitos)
Ingredientes (para 6 porciones)
- 6 chorizos
- 3 cucharadas generosas de aceite
- 2 cebollas, cortadas en medios aros
- 1 morrón rojo grande, en tiras
- 2 hojas de laurel
- 1 cucharadita de ají molido
- 2 dientes de ajo, picados
- 2 latas de tomate triturado
- ½ vaso de vino blanco
- ½ taza de caldo de carne
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Hervir los chorizos 10 minutos para desgrasar.
- En olla, dorar ajo, cebolla y morrón en aceite. Salpimentar.
- Agregar tomate, laurel, vino, caldo, ají molido y los chorizos.
- Cocinar 45 minutos a fuego medio.
- Servir en pancitos tipo choripán, bien cargados de salsa (consejo: usar chorizos pequeños para picada).
6. Tortas fritas
Ingredientes (para 12 unidades)
- 500 gr de harina
- 2 cucharaditas de sal fina
- 1 huevo
- 50 gr de manteca o grasa vacuna
- 250 ml de agua
- Aceite o grasa para freír
Paso a paso
- Calentar el agua y disolver allí la manteca.
- En un bol, mezclar harina y sal, sumar el huevo y el agua tibia con manteca.
- Amasar hasta obtener un bollo liso y tierno. Tapar y dejar descansar 30 minutos.
- Estirar la masa de 3 mm y cortar discos de 10 cm.
- Hacer un pequeño agujero en el centro.
- Freír en aceite caliente hasta dorar de ambos lados.
- Escurrir y servir. Pueden espolvorearse con azúcar si se desea.
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