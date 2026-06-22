Picadas mundialistas: seis recetas fáciles y rendidoras para compartir durante el partido de la Selección

El Mundial 2026 aparece en la nota como una ocasión para reunirse con amigos o en familia alrededor del fútbol y una picada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Falta muy poco para que la Selección Argentina vuelva a salir a la cancha y, como siempre, los partidos del Mundial 2026 son la excusa perfecta para juntarse. Nada une más que el fútbol y una buena picada, donde cada gol se celebra con un bocado y cada jugada se comenta entre risas y sabores.

El ritual de ver el partido con amigos o en familia pide mesa larga y variedad. Este lunes a las 14 horas, mientras Argentina enfrenta a Austria en el segundo partido del Mundial 2026, la clave estará en tener la mesa lista y el corazón preparado para alentar. Aquí, seis ideas de picadas y comidas fáciles para compartir y disfrutar durante el partido.

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1. Empanadas de carne clásicas

Las empanadas de carne clásicas se preparan con carne picada, cebolla, morrón, tomate, huevo duro y condimentos para servir durante el partido de Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes (para 12 unidades)

12 tapas para empanadas al horno 1 kg de carne picada 200 gr de morrón rojo, picado 1 kg de cebollas, picadas 200 gr de cebolla de verdeo, picada 200 gr de tomate, picado 4 huevos duros, picados 1 cucharada de comino 1 cucharadita de ají molido 1 cucharada de orégano 100 cc de aceite Sal y pimienta, al gusto 1 yema (para pintar) Caldo de carne, al gusto

Paso a paso

Precalentar el horno a 180°C y aceitar una placa. En una cacerola, calentar el aceite a fuego medio. Rehogar la cebolla y el morrón unos minutos. Agregar la carne picada y los tomates. Cocinar 25 minutos, agregando caldo si es necesario. Condimentar con sal, pimienta, comino, ají molido y orégano. Apagar el fuego y sumar la cebolla de verdeo y el huevo duro. Dejar enfriar, rellenar las tapas, cerrar con repulgue y pintar con yema. Llevar al horno y cocinar 15-20 minutos hasta dorar. Servir calientes.

2. Bocaditos de arroz y queso

Los bocaditos de arroz y queso combinan arroz cocido, huevos, queso rallado y perejil, y se fríen para sumar una opción de picada para el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes (para 20 unidades aprox.)

2 tazas de arroz cocido frío 2 huevos 100 gr de queso rallado (sardo o reggianito) 1 cucharada de perejil picado Sal y pimienta Pan rallado, cantidad necesaria Aceite para freír

Paso a paso

Mezclar el arroz frío con los huevos, queso y perejil. Salpimentar. Con las manos, formar bolitas del tamaño de una nuez. Pasar por pan rallado. Freír en aceite caliente hasta dorar. Escurrir en papel absorbente. Servir calientes o a temperatura ambiente.

3. Tortilla de papas y cebolla

La tortilla de papas y cebolla integra papas, cebolla y huevos, y se corta en porciones para compartir mientras juega la Selección (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes (para 6 porciones)

1 kg de papas 2 cebollas grandes 6 huevos 100 cc de aceite Sal y pimienta

Paso a paso

Pelar y cortar las papas en rodajas finas. Cortar la cebolla en juliana. Freír las papas y la cebolla en abundante aceite hasta que estén tiernas. Escurrir y mezclar con los huevos batidos, sal y pimienta. Volcar la mezcla en una sartén antiadherente con un poquito de aceite. Cocinar a fuego bajo hasta que cuaje de un lado, dar vuelta con ayuda de un plato y terminar la cocción del otro lado (consejo: la tortilla debe quedar jugosa en el centro). Dejar entibiar y cortar en porciones.

4. Bombas de papa rellenas con queso

Las bombas de papa rellenas con queso llevan puré de papas, mozzarella, harina, huevo y pan rallado antes de la fritura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes (para 20 bombas aprox.)

1 kg de papas 1 yema 1 cucharada de perejil picado Sal, pimienta y nuez moscada Daditos de mozzarella (cantidad necesaria) 1 huevo + la clara que sobró ½ taza de harina Pan rallado, cantidad necesaria Aceite para freír

Paso a paso

Cocinar las papas con cáscara en agua salada hasta que estén tiernas. Pelar y hacer puré. Agregar la yema, perejil, sal, pimienta y nuez moscada. Llevar a la heladera. Tomar porciones de puré, colocar un dado de mozzarella en el centro y formar una bola. Pasar cada bola por harina, huevo batido y pan rallado. Repetir huevo y pan rallado. Llevar a heladera 1 hora. Freír en aceite caliente hasta dorar (consejo: no amontonar en la fritura para evitar que se revienten). Escurrir y servir.

5. Chorizos a la pomarola (para sandwichitos)

Los chorizos a la pomarola se cocinan con cebolla, morrón, tomate, vino blanco y caldo, y se sirven en sandwichitos tipo choripán (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes (para 6 porciones)

6 chorizos 3 cucharadas generosas de aceite 2 cebollas, cortadas en medios aros 1 morrón rojo grande, en tiras 2 hojas de laurel 1 cucharadita de ají molido 2 dientes de ajo, picados 2 latas de tomate triturado ½ vaso de vino blanco ½ taza de caldo de carne Sal y pimienta

Paso a paso

Hervir los chorizos 10 minutos para desgrasar. En olla, dorar ajo, cebolla y morrón en aceite. Salpimentar. Agregar tomate, laurel, vino, caldo, ají molido y los chorizos. Cocinar 45 minutos a fuego medio. Servir en pancitos tipo choripán, bien cargados de salsa (consejo: usar chorizos pequeños para picada).

6. Tortas fritas

La imagen muestra tortas fritas argentinas apiladas sobre una mesa de madera, con un paño rayado al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes (para 12 unidades)

500 gr de harina 2 cucharaditas de sal fina 1 huevo 50 gr de manteca o grasa vacuna 250 ml de agua Aceite o grasa para freír

Paso a paso

Calentar el agua y disolver allí la manteca. En un bol, mezclar harina y sal, sumar el huevo y el agua tibia con manteca. Amasar hasta obtener un bollo liso y tierno. Tapar y dejar descansar 30 minutos. Estirar la masa de 3 mm y cortar discos de 10 cm. Hacer un pequeño agujero en el centro. Freír en aceite caliente hasta dorar de ambos lados. Escurrir y servir. Pueden espolvorearse con azúcar si se desea.