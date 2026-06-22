Receta de wrap de atún, rápida y fácil

El wrap de atún funciona como una opción fresca, rápida y práctica para resolver un almuerzo apurado o una merienda saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fresco, rápido y siempre a mano, el wrap de atún es el comodín perfecto que rescata cualquier almuerzo apurado o merienda saludable. Imaginate mordiendo esa mezcla cremosa con el toque del atún y la crocancia de las verduras, todo envuelto en una masa suave.

En Argentina, los wraps se pusieron de moda en los últimos años, sobre todo en oficinas, patios y reuniones informales. No hay que esperar una ocasión especial: se disfrutan en la costa, en la montaña o en la ciudad, porque su practicidad seduce a todos.

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El wrap de atún, en particular, es la versión exprés y fresca de la clásica tarta o empanada, pero mucho más liviana y lista en minutos.

Receta de wrap de atún

El wrap de atún consiste en una tortilla de trigo rellena con atún desmenuzado, mayonesa, verduras frescas y, si se quiere, un toque de huevo duro o queso. Se prepara en frío y sólo requiere mezclar el relleno, armar y enrollar. Ideal para quienes buscan sabor y ligereza en pocos pasos.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos

Desglose:

Preparación: 10 minutos

Armado: 5 minutos

Ingredientes

2 latas de atún en aceite (escurridas)

4 tortillas de trigo (tipo wrap)

1 zanahoria

1/2 morrón rojo

1/2 cebolla morada

2 cucharadas de mayonesa

1 cucharadita de mostaza (opcional)

2 huevos duros (opcional)

4 hojas de lechuga

Sal y pimienta a gusto

Jugo de 1/2 limón

La lista de ingredientes combina atún, tortillas de trigo, vegetales y condimentos para preparar wraps (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer wrap de atún, paso a paso

Escurrir bien el atún y colocarlo en un bol. Rallar la zanahoria, picar el morrón y la cebolla bien chiquitos. Incorporar al atún. Agregar la mayonesa, la mostaza, el jugo de limón, sal y pimienta. Mezclar hasta integrar todo. Si se usa, picar los huevos duros y sumarlos a la mezcla. Disponer las tortillas en la mesada, colocar una hoja de lechuga sobre cada una. Distribuir el relleno de atún sobre la lechuga, sin llegar a los bordes. Enrollar firme y parejo cada tortilla, cerrando los extremos para que no se escape el relleno. Cortar por la mitad en diagonal y servir inmediatamente, o envolver en film y reservar en la heladera.

Consejos técnicos:

Si el wrap se va a llevar en vianda, envolver apretado en film para que no se abra.

El atún debe estar bien escurrido para evitar que humedezca la tortilla.

El relleno puede prepararse con anticipación, pero armar el wrap justo antes de comer para que no se humedezca la masa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 wraps completos (4 porciones).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 240

Grasas: 10 gr

Carbohidratos: 22 gr

Proteínas: 15 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, los wraps ya armados duran hasta 1 día, bien envueltos en film. El relleno solo (sin armar) puede conservarse 2 días en recipiente hermético. No se recomienda freezar esta preparación porque la textura de las verduras y la tortilla puede verse afectada.