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Qué es el “Nonna Maxxing”, la tendencia viral con la que la Generación Z busca vivir como las abuelas italianas

Cocinar en casa, compartir tiempo sin celulares y reducir la hiperconexión son algunas de las prácticas que seducen a miles de jóvenes en busca de bienestar y menos estrés

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El Nonna Maxxing es una tendencia viral de la Generación Z que propone vivir con hábitos inspirados en las abuelas italianas

La Generación Z impulsa una tendencia viral llamada “Nonna Maxxing”, un estilo de vida que toma como referencia hábitos asociados a las abuelas italianas. El fenómeno busca reducir el estrés, la hiperconexión y la presión por la productividad constante. La propuesta incluye actividades simples como cocinar comida casera, caminar sin objetivos de rendimiento, descansar sin culpa y compartir tiempo con otras personas sin la presencia del celular.

El movimiento se expandió entre jóvenes nacidos entre 1997 y 2012 y surgió a partir de una idealización de la vida de las “nonnas” italianas. En particular, se presenta un interés por las habitantes de Cerdeña, una región que suele aparecer en estudios sobre longevidad y calidad de vida.

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La tendencia representa una respuesta al agotamiento y a la fatiga provocada por la conexión permanente a dispositivos digitales. Aún así, en este movimiento se presenta una curiosa paradoja: gran parte de estas experiencias se difunden a través de redes sociales, aunque el mensaje central apunta a reducir el tiempo frente a las pantallas.

Muchos jóvenes observan estilos de vida alejados de la lógica de la optimización permanente. En ese contexto, buscan recuperar prácticas asociadas con una mayor calma y con vínculos personales más cercanos.

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Entre las actividades que forman parte de esta tendencia se encuentran: cocinar pasta casera sin apuro, caminar sin contar pasos, comer en familia sin celulares, descansar sin culpa, tejer y cuidar una huerta. También aparecen como protagonistas los juegos de cartas y otras actividades recreativas que no dependen de dispositivos electrónicos.

Joven sonriente haciendo pasta fresca en una cocina rústica. Una anciana cocina y dos hombres juegan a las cartas en una mesa cercana. Huevos, verduras y utensilios.
La Generación Z adoptó el Nonna Maxxing como respuesta al estrés, la hiperconexión y la presión por la productividad constante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo surgió el Nonna Maxxing en redes sociales

El impulso más visible llegó después de que una marca canadiense de cosmética natural y ancestral llamada Tallow Twins difundiera una propuesta con la consigna de vivir “un verano nonna”. La marca propuso cocinar en casa, usar ingredientes naturales, sonreír a desconocidos y reducir el tiempo frente al teléfono.

Desde entonces, TikTok e Instagram se llenaron de videos con platos caseros, hornos encendidos, balcones con plantas, manteles floreados y vajilla heredada. La circulación del hashtag #nonnamaxxing consolidó una estética doméstica que se aparta de los espacios minimalistas y las rutinas de alto rendimiento.

El fenómeno no se limita a lo visual. La tendencia apunta al ritmo de vida y a una forma de organización diaria con menos urgencia. La idea es cocinar sin apuro, comer sentado, compartir la mesa, ordenar sin obsesión y descansar cuando el cuerpo lo pide.

Una joven y una mujer mayor preparan pasta casera en una mesa con harina, huevos, tomates, aceite y un rodillo. Dos hombres están al fondo.
El Nonna Maxxing promueve cocinar en casa, caminar sin objetivos de rendimiento, descansar sin culpa y compartir tiempo sin celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hábitos promueve esta tendencia viral

Una de las claves del Nonna Maxxing es la reivindicación de hogares con personalidad. Muebles que no combinan, manteles con arrugas, libros acumulados, cuadros familiares, vajillas antigua y objetos heredados forman parte de una imagen que valora la memoria doméstica.

Para muchos jóvenes, la figura de la nonna funciona como un símbolo de refugio. Representa a alguien que cocina, escucha, espera, cuida y sostiene la idea de comunidad. En un escenario marcado por ansiedad, hiperconexión y soledad urbana, esa imagen ganó fuerza.

También aparece una contradicción. Quienes promueven desconectarse de las pantallas suelen hacerlo desde las propias pantallas. Influencers y creadores de contenido convierten la pausa en video, la sobremesa en tendencia y la vida lenta en una etiqueta viral.

Esa tensión no frenó la expansión del mensaje. Para muchos usuarios, las redes actuaron como una puerta de entrada a una pregunta más amplia: si vivir mejor implica hacer más o si también puede implicar hacer menos y con más atención.

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