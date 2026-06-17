Tendencias

Por qué las vacaciones en ruta generan recuerdos más intensos e impulsan la salud mental

La doctora Susan Albers, de Cleveland Clinic, detalla en Popular Science cómo este tipo de desplazamiento impacta directamente en el cerebro, mucho más allá del disfrute del paisaje

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Viajar en ruta contribuye al bienestar emocional y puede reducir el estrés, según investigaciones recientes difundidas por Popular Science (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios de viajar en ruta van más allá del simple placer del trayecto: investigaciones recientes demuestran que este tipo de desplazamientos contribuye al bienestar emocional y puede reducir el estrés, según la psicóloga clínica Susan Albers, entrevistada por Popular Science.

Viajar en ruta favorece la salud mental al activar hormonas como la oxitocina y la dopamina, asociadas al bienestar y a la creación de nuevas conexiones neuronales. Además, estos trayectos ayudan a reforzar vínculos personales, desarrollar la neuroplasticidad y mejorar la capacidad de afrontar situaciones nuevas.

PUBLICIDAD

“Los viajes en ruta son un excelente desintoxicante digital”, afirma la doctora Susan Albers de Cleveland Clinic, en diálogo con Popular Science. Alejarse de la tecnología y de la rutina diaria facilita la concentración en el presente y potencia la conexión con el entorno y los acompañantes. Esta desconexión digital fomenta la socialización y reduce la dependencia de dispositivos electrónicos.

Cuando se planifica una ruta o se superan obstáculos durante el trayecto, el cerebro libera oxitocina y dopamina. Estas hormonas, llamadas “del bienestar”, fortalecen las relaciones interpersonales y producen una sensación de satisfacción física y emocional, alejando la mente del estado de alerta constante.

PUBLICIDAD

Cómo los viajes en ruta fortalecen nuestro bienestar emocional

La interacción continua con los compañeros de viaje acelera la formación de vínculos emocionales. Compartir la organización de la ruta y resolver imprevistos estimula la liberación de oxitocina, lo que disminuye la respuesta de “lucha o huida” y genera calma y seguridad.

Cuatro amigos sonrientes en un coche. El conductor señala, otro hombre mira un mapa, y dos mujeres en la parte trasera comparten aperitivos. La carretera está al fondo.
La interacción continua con los compañeros de viaje acelera la formación de vínculos emocionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este entorno favorece la apertura a experiencias diferentes y estimula la producción de dopamina, que a su vez motiva la exploración y la búsqueda de novedades. La satisfacción obtenida incrementa la disposición a descubrir y aprender, destaca Popular Science.

Salir del “piloto automático” y exponerse a situaciones nuevas impulsa la creatividad. Decisiones poco habituales —como probar platos distintos o realizar actividades fuera de la rutina— obligan al cerebro a adaptarse. “El reto de los sentidos, la memoria y las habilidades motoras obliga al cerebro a adaptarse, lo cual potencia la flexibilidad cognitiva y la resiliencia”, explica Albers.

Viajar por ruta y los cambios positivos en el cerebro

El impacto cerebral de los viajes por ruta trasciende el disfrute inmediato. Experimentar lugares inéditos provoca un “sentido de asombro”, definido por Albers como una reacción de admiración y sorpresa ante lo extraordinario.

Contemplar fenómenos naturales desencadena reacciones cognitivas profundas. Según Albers, estas experiencias pueden “ser un gran impulso para el estado de ánimo”, independientemente del escenario.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Experimentar lugares inéditos provoca un sentido de asombro durante los viajes por ruta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La neuroplasticidad, la capacidad cerebral de crear nuevas vías y adaptarse, se potencia con situaciones novedosas. Albers indica que “las experiencias nuevas se graban más profundamente en el cerebro y activan el hipocampo”, la zona encargada de la memoria. Esta característica explica que los recuerdos de ciertos viajes permanezcan vívidos durante años.

Estrategias para minimizar el estrés en ruta

Abandonar las rutinas puede provocar ansiedad; sin embargo, existen estrategias eficaces para reducir el estrés durante los viajes por ruta. Mantener una buena calidad de sueño, hidratarse y comer a intervalos regulares contribuye al equilibrio físico y mental.

Contar con agua, refrigerios y opciones alternativas para comer previene episodios de mal humor vinculados al hambre. Albers identifica el estado de “hambre con enfado” como el principal factor de irritabilidad durante estos trayectos.

Reconocer las fuentes individuales de ansiedad es fundamental para gozar del itinerario. Si la impaciencia ante los retrasos es habitual, conviene sumar tiempo extra a cada trayecto. Planificar soluciones a posibles contratiempos disminuye la probabilidad de sentirse sobrepasado, según recomienda la experta.

Dos mujeres y un hombre se estiran las piernas junto a un automóvil claro estacionado al costado de una carretera asfaltada en un paisaje árido con colinas.
La exposición breve a la naturaleza ayuda a bajar el cortisol y mejora el bienestar general durante los viajes por ruta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición breve a la naturaleza —como caminar o detenerse a contemplar el paisaje— ayuda a bajar los niveles de cortisol y mejora el bienestar general. Solo 15 minutos de contacto al aire libre pueden reducir la presión arterial y el ritmo cardíaco, una práctica conocida como “terapia de bosque”.

El valor de planificar y ser flexibles al viajar

Anticiparse es esencial para disfrutar del viaje y evitar imprevistos innecesarios. Informarse sobre lugares para comer y revisar el recorrido previamente tranquiliza el cerebro, ya que la amígdala detecta el peligro y reacciona mejor cuando todo está bajo control.

Popular Science señala que un contratiempo activa la amígdala, que envía alertas al hipotálamo y desencadena respuestas como aumento del ritmo cardíaco y tensión muscular. Por ello, prever itinerarios y ser flexibles con el plan contribuye a evitar estos episodios fisiológicos.

Dialogar previamente con los acompañantes sobre preferencias individuales permite fijar expectativas y minimizar desacuerdos. Albers sugiere incorporar actividades adaptadas a los gustos de cada viajero para maximizar la satisfacción del grupo.

Familia viajando en vehículo durante vacaciones de verano, disfrutando de la aventura y la exploración juntos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Anticiparse al viaje ayuda a evitar imprevistos innecesarios y mejora la experiencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, recomienda sumar recursos como audiolibros o podcasts al trayecto para crear un ambiente positivo y potenciar el disfrute colectivo.

Mantener el bienestar tras el regreso del viaje

Tras el viaje, es normal experimentar el llamado “vacation afterglow”, un periodo en el que se mantienen bajos niveles de estrés y picos de dopamina, lo que prolonga el bienestar al retornar a la rutina. Sin embargo, este efecto suele atenuarse a medida que el cerebro se adapta a lo familiar.

Para prolongar esa sensación, Albers aconseja reservar unos días de transición antes de retomar la actividad habitual, lo que facilita un reajuste gradual y el retorno emocional estable.

Crear un diario de viaje, organizar fotografías y compartir anécdotas ayuda a mantener las emociones positivas y a integrar los recuerdos. Estas actividades refuerzan los beneficios obtenidos durante el desplazamiento, según subraya la especialista.

Ventajas de los viajes por ruta sobre otros tipos de vacaciones

Primer plano de un hombre con chaqueta vaquera cargando un bolso beige y marrón en el baúl abierto de un SUV gris; dos mochilas ya están dentro.
Viajar en ruta otorga mayor autonomía y flexibilidad que las vacaciones organizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de las vacaciones organizadas, viajar en ruta otorga mayor autonomía y flexibilidad. El control sobre el itinerario y la libertad de modificar el plan contribuyen a reducir el cansancio por sobrecarga de actividades.

Esta modalidad permite detenerse en lugares imprevistos o cambiar los planes ante oportunidades inesperadas. Albers destaca en Popular Science que esta capacidad de adaptación aporta ventajas adicionales al bienestar mental y emocional del viajero.

Viajar así permite ajustar el ritmo y las actividades a las preferencias propias o del grupo. Tomar decisiones en conjunto refuerza el sentido de control, lo que enriquece aún más la experiencia.

La flexibilidad y la adaptación se convierten en factores clave para disfrutar plenamente de un viaje por ruta. Ajustar el trayecto sobre la marcha y mantener una actitud abierta facilita transformar cualquier viaje en una experiencia más tranquila y satisfactoria, según refleja la investigación difundida por Popular Science.

Temas Relacionados

Viajes Por RutasSalud MentalNeuroplasticidadBienestar EmocionalPopular ScienceNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

4 preguntas y la regla del 70%: las estrategias que Jeff Bezos usa para tomar decisiones sin cometer errores

El fundador de Amazon desarrolló un principio diseñado para evitar la imprudencia, pero también el exceso de análisis que paraliza a los equipos. Cómo es el enfoque basado en criterios concretos que fortalece el compromiso organizacional

4 preguntas y la regla del 70%: las estrategias que Jeff Bezos usa para tomar decisiones sin cometer errores

Qué es una amistad que satura y cómo bajar el ritmo sin generar conflictos, según terapeutas

Observar qué pasa cuando aparece un límite es el indicador más confiable para distinguir entusiasmo genuino de una forma encubierta de presión emocional, advierten especialistas en vínculos

Qué es una amistad que satura y cómo bajar el ritmo sin generar conflictos, según terapeutas

Chalecos refrigerantes, la innovación que adopta la Selección Argentina para optimizar la preparación física

El plantel de Scaloni suma herramientas validadas por estudios recientes para cuidar el cuerpo y mantener el nivel físico en cada práctica

Chalecos refrigerantes, la innovación que adopta la Selección Argentina para optimizar la preparación física

Una ex figura del fútbol inglés reveló cómo un indicio sutil lo alertó sobre un cáncer de piel: “Era raro”

Paul Merson recordó que la alarma llegó durante unas vacaciones familiares. Sus definiciones sobre concientización y prevención

Una ex figura del fútbol inglés reveló cómo un indicio sutil lo alertó sobre un cáncer de piel: “Era raro”

Receta de brochette de pollo con salsa teriyaki, rápida y fácil

La versión con salsa japonesa combina pechuga, morrones, cebolla y panceta en una alternativa práctica para una comida informal

Receta de brochette de pollo con salsa teriyaki, rápida y fácil

DEPORTES

Boca Juniors y Edinson Cavani acordaron la rescisión anticipada del contrato: el gesto del uruguayo que sorprendió

Boca Juniors y Edinson Cavani acordaron la rescisión anticipada del contrato: el gesto del uruguayo que sorprendió

La decisión de River Plate con Galarza Fonda que terminó impactando en la selección de Paraguay en el Mundial

El abucheo de los fanáticos contra las pausas de hidratación durante el partido entre Inglaterra y Croacia en el Mundial 2026

La lluvia de goles en la victoria de Inglaterra 4-2 contra Croacia por el Grupo L del Mundial 2026

La aventura de Kelci-Rose Bowers, la novia futbolista de Marcos Senesi, como hincha de Argentina: “Amo a estos fanáticos”

TELESHOW

Flor Vigna se sumó a Only Fans con una jugada sesión de fotos: “Mostrarles todo lo que en otros lugares no puedo”

Flor Vigna se sumó a Only Fans con una jugada sesión de fotos: “Mostrarles todo lo que en otros lugares no puedo”

Mercedes Morán reveló un delicado hallazgo sobre la historia de su mamá: “Nunca lo pude hablar con ella”

El podio de los temas más escuchados de la Selección Argentina tras el triunfo ante Argelia

La esposa de Raúl Lavié se quejó de la atención recibida tras el accidente en la TV Pública: “En vez de asistirlo le sacaban fotos”

La preocupación de Yanina Latorre por una maniobra virtual contra su hija Lola: “No es ella”

INFOBAE AMÉRICA

Mató a golpes al gato de su vecina en Uruguay: fue imputado e irá a prisión domiciliaria

Mató a golpes al gato de su vecina en Uruguay: fue imputado e irá a prisión domiciliaria

Estados Unidos e Irán firmaron el acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Cámara de Diputados aplaza la reforma laboral y otorga hasta 30 días a la comisión para rendir informe en República Dominicana

“Cero ocio en las cárceles es una obligación”, afirmó Laura Fernández al presentar el nuevo proyecto de ley en Costa Rica

El Ministerio de Gobernación de Guatemala iniciará el 18 de junio las pruebas para bloquear señales en las cárceles