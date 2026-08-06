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El audaz cambio de Valentina Zenere que redefinió por completo su imagen

La artista dejó atrás su clásico rubio para adoptar una paleta vibrante con matices naranjas y cejas aclaradas, sumándose a las propuestas más disruptivas del universo fashion actual

Valentina Zenere
Valentina Zenere sorprendió al renovar radicalmente su imagen y redefinir su presencia en la industria de la moda
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El cambio de imagen de Valentina Zenere marca un punto de inflexión definitivo en su estética y en su proyección dentro de la industria de la moda. Reconocida internacionalmente por papeles como la icónica villana Ámbar Smith en Soy Luna —donde su impecable rubio platinado helado se convirtió en el sello distintivo de su personaje— o sus posteriores trabajos en Élite y Nahir, la actriz, modelo y cantante argentina de 29 años decidió dejar atrás la imagen pulida que la acompañó durante años.

En esta nueva etapa, Zenere apostó por una propuesta visual arriesgada, de estilo urbano y profundamente disruptiva. La propia actriz celebró esta transformación en sus redes sociales con una frase que capturó de inmediato la atención de sus seguidores: “Orange is the new black” (“El naranja es el nuevo negro”).

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Valentina Zenere
La actriz argentina dejó atrás el rubio platinado de su personaje en Soy Luna para adoptar un estilo urbano y disruptivo

El corte y el peinado que acompañan la transformación

Lejos del castaño oscuro que la acompañó en los primerísimos inicios de su carrera artística, Zenere terminó de completar una transformación profunda que comenzó hace varios meses.

Su metamorfosis fue gradual y calculada: primero aclaró pacientemente su melena hasta llegar a un rubio luminoso y brillante, y ahora ha dado un paso mucho más allá en su búsqueda estilística con un vibrante tono naranja, manteniendo estratégicamente las raíces a la vista.

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Valentina Zenere
Su transformación capilar culminó en un tono naranja vibrante con raíces rubias visibles, apostando por la tendencia rooted orange

Esta propuesta técnica responde a lo que en la alta peluquería se conoce como rooted orange u orange melt, una técnica que deja las raíces más claras y funde el color de manera progresiva hacia medios y puntas en un naranja intenso.

A diferencia de las tendencias tradicionales de tinte, donde se suele oscurecer el nacimiento del cabello para disimular la crecida natural, esta fórmula invierte por completo la lógica convencional.

Al conservar un rubio manteca súper luminoso en la coronilla y degradarlo pacientemente hacia matices fuego y melocotón, el resultado aporta profundidad, dimensión y un acabado mucho más moderno que una coloración uniforme. Asimismo, la presencia de mechas más claras en el contorno del rostro funciona como un marco de luz que estiliza y resalta sus facciones.

Mujer sentada en suelo de baldosas. Vestido negro, botas. Sostiene vaso con líquido, cigarrillo. Cerca: bolso, teléfono, encendedor, paquete de cigarrillos
La actriz argentina abandona el rubio platinado que la caracterizó en “Soy Luna” y explora una nueva identidad visual (valentinazenere)

La arquitectura del corte

El éxito visual de esta potente renovación no depende únicamente de la complejidad de la tintura; la estructura física de su cabello cumple un rol indispensable para lograr un balance estético perfecto.

La actriz ha apostado en esta oportunidad por lucir una melena midi larga, cuya longitud cae de manera relajada justo sobre la zona del pecho. Esta medida intermedia resulta especialmente idónea, ya que le otorga dinamismo y una enorme versatilidad de peinado sin perder un solo ápice de sofisticación.

Zenere opta por una imagen de estilo urbano y disruptivo, alejándose de la apariencia pulida de sus primeros años
Zenere opta por una imagen de estilo urbano y disruptivo, alejándose de la apariencia pulida de sus primeros años

En cuanto a la técnica de tijera, el diseño del corte incorporó un desfilado muy sutil en las puntas. Esta decisión permite aligerar el peso visual en los extremos y brindarle un movimiento fluido al cabello, sin sacrificar por ello su densidad global.

Peinada de forma habitual con una raya al medio exacta, la melena cayó de manera simétrica a ambos lados del rostro. Dejando de lado las ondas excesivamente armadas o los peinados rígidos de gala, la actriz prefiere lucir una textura lacia relajada, proyectando esa actitud desenfadada conocida como effortless que domina el street style internacional.

El rooted orange se impone como la técnica elegida para su nuevo color de cabello, fusionando raíces rubias con un naranja vibrante
El rooted orange se impone como la técnica elegida para su nuevo color de cabello, fusionando raíces rubias con un naranja vibrante

Las cejas decoloradas, el toque final

Este exhaustivo análisis de su radical cambio de imagen no estaría completo si pasáramos por alto el detalle maestro que termina de unificar y potenciar toda la propuesta: sus cejas decoloradas o bleached brows.

Al atenuar el tono oscuro de sus cejas naturales hasta mimetizarlas casi por completo con su piel, el contraste habitual de su mirada se transforma drásticamente. Esto le otorga a sus facciones una cualidad etérea, andrógina y marcadamente futurista.

Esta decisión, en perfecta sintonía cromática con el naranja cobrizo de su cabellera, la despega por completo de los cánones de belleza comerciales para posicionarla de lleno en el terreno de la alta costura y la fotografía editorial.

Acompañado por un vestuario que abraza prendas de fuerte inspiración grunge, acabados en cuero negro y detalles lenceros, el nuevo estilismo de Valentina Zenere demuestra que no le teme a la reinvención constante en cada etapa de su carrera.

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