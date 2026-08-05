6 trucos de expertos para detectar si una antigüedad vale su precio

Los expertos recomiendan verificar la trayectoria del vendedor antes de evaluar la pieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Comprar una mesa, una silla o un objeto decorativo de otra época puede parecer una apuesta segura, pero la autenticidad de una antigüedad no se confirma con una sola señal. El mercado combina piezas con valor histórico, restauraciones legítimas, reproducciones y objetos atribuidos de forma imprecisa.

Un artículo de House Beautiful reunió recomendaciones de especialistas del sector, y varios de esos criterios coinciden con estándares de instituciones como International Council of Museums (ICOM), Victoria and Albert Museum y Sotheby’s Institute of Art, que suelen subrayar la importancia de la procedencia, materiales y observación técnica.

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1. Comprar a vendedores con trayectoria verificable

Los expertos recomiendan verificar la trayectoria del vendedor antes de evaluar la pieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer filtro no está en el objeto, sino en quien lo ofrece. House Beautiful recogió la recomendación de acudir a comerciantes con historial comprobable, presencia en ferias validadas o plataformas con procesos de revisión. Esa lógica coincide con guías del ICOM, que en sus marcos sobre diligencia debida y circulación de bienes culturales insiste en verificar el origen de las piezas y la confiabilidad del intermediario.

En la práctica, eso implica pedir datos concretos: quién atribuye la obra, qué experiencia tiene el vendedor en ese tipo de mobiliario y si existe algún registro previo de la pieza. La reputación del vendedor funciona como una primera barrera frente a errores de atribución y ventas engañosas. Reduce el riesgo de adquirir bienes sin documentación suficiente o con descripciones poco precisas.

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2. Revisar la procedencia y toda la documentación disponible

La procedencia y la documentación fortalecen la confianza y facilitan tasaciones futuras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La procedencia sigue siendo uno de los elementos más valorados en el mercado del arte y las antigüedades. Museos y casas de subastas la consideran clave porque ayuda a reconstruir la historia del objeto: fabricación, propiedad, ventas anteriores y restauraciones. El Metropolitan Museum of Art y el ICOM publican lineamientos que destacan ese punto en los procesos de evaluación.

Se advirtió que muchas piezas antiguas circularon durante décadas o siglos sin conservar sus papeles originales. Aun así, cualquier documento suma: facturas, catálogos, inventarios de herencias, certificados antiguos o fotografías en interiores previos. La ausencia de papeles no prueba una falsificación, pero la presencia de registros sólidos eleva el grado de confianza y facilita tasaciones futuras.

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3. No confiar solo en sellos, firmas o etiquetas

Los sellos, firmas o etiquetas funcionan como pistas y no como pruebas definitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las marcas de autor o de fabricante pueden orientar, aunque no alcanzan por sí solas para autenticar una pieza. El Victoria and Albert Museum explica en sus recursos sobre mobiliario histórico que las atribuciones deben apoyarse en varios indicios, entre ellos estructura, materiales, estilo y técnicas de construcción.

Esa cautela aparece también donde los expertos señalan que algunos sellos pueden copiarse y que no todos los diseñadores marcaron cada obra. Una estampilla, una firma o una etiqueta deben leerse como una pista, no como una prueba definitiva. El análisis gana solidez cuando esa marca coincide con el período, el desgaste natural y los métodos de fabricación de la época.

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4. Estudiar materiales y técnicas de fabricación

Los materiales y las técnicas de fabricación ayudan a fechar objetos y detectar intervenciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La composición del objeto ofrece datos decisivos. Maderas, rellenos, adhesivos, tornillos, clavos, barnices y ensamblajes ayudan a ubicar una pieza en un período concreto. El Canadian Conservation Institute y el Smithsonian difunden materiales técnicos que muestran cómo los componentes y procesos de manufactura permiten fechar objetos y detectar intervenciones posteriores.

En ese punto, House Beautiful cita un contraste simple: un asiento del siglo XVIII no debería presentar espuma moderna como relleno original. Lo mismo vale para mecanizados demasiado uniformes o piezas que usan componentes industriales ajenos a la época atribuida. Para el comprador, esa verificación básica puede marcar la diferencia entre un original y una reproducción con apariencia antigua.

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5. Observar huellas de uso, pátina y marcas de herramientas

La pátina y las variaciones de color aportan señales de autenticidad difíciles de imitar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desgaste no siempre resta valor. En muchas piezas, la pátina, las variaciones de color y ciertas irregularidades son parte de su autenticidad. El Victoria and Albert Museum y especialistas vinculados a Sotheby’s suelen señalar que las superficies antiguas conservan señales del tiempo que resultan difíciles de replicar de forma convincente.

Las herramientas manuales dejan rastros menos regulares que la maquinaria moderna. Las marcas de sierra, cepillo o ensamblado pueden aportar evidencia sobre el modo de fabricación. Una superficie excesivamente perfecta, homogénea o recién cubierta con pintura espesa puede ocultar reparaciones severas, reemplazos o intentos de disimular el verdadero origen del objeto.

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6. Pedir información sobre restauraciones y estado de conservación

Las marcas de herramientas manuales delatan métodos de fabricación de otras épocas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La restauración no invalida una antigüedad. De hecho, muchas piezas llegaron al presente gracias a intervenciones estructurales. La cuestión central pasa por saber qué se reparó, cuándo y con qué alcance. El American Institute for Conservation (AIC) recomienda documentar tratamientos y distinguir entre estabilización, reemplazo de partes y alteraciones que modifican la integridad histórica del bien.

Remarca que un vendedor serio debería poder explicar esas tareas e incluso mostrar imágenes previas si existieran. Una reparación transparente puede reforzar la confianza; una superficie impecable sin explicación técnica puede generar dudas. En un mercado donde el valor depende tanto de la historia como del estado material, conocer esa información resulta tan importante como el precio final.

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