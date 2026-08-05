Recetas de sopas rápidas y fáciles: nueve ideas para resolver una comida con pocos ingredientes

Preparar una sopa casera no requiere ingredientes exóticos ni técnicas complejas. Muchas veces, con lo que hay en la alacena y en la heladera, se pueden crear platos reconfortantes y sabrosos.
A continuación, nueve recetas de sopas sencillas, cada una con pocos ingredientes y pasos básicos, perfectas para resolver una comida en cualquier momento.
1. Sopa de papa y cebolla
Una combinación básica y económica que da como resultado una sopa suave y reconfortante.
Ingredientes:
- 2 papas medianas
- 1 cebolla
- 1 litro de agua
- Sal y pimienta
- Un poco de aceite o manteca
Paso a paso:
- Pelar y cortar las papas en cubos pequeños.
- Picar la cebolla.
- Rehogar la cebolla en aceite o manteca hasta que quede transparente.
- Agregar las papas y cubrir con agua.
- Cocinar hasta que las papas estén tiernas.
- Salpimentar a gusto.
- Opcional: procesar para una textura cremosa.
2. Sopa de fideos
Un clásico que siempre saca de apuros, ideal para aprovechar restos de fideos secos.
Ingredientes:
- 1 litro de agua
- 1 cubito de caldo o sal
- 1 taza de fideos secos cortos
- Perejil fresco (opcional)
Paso a paso:
- Llevar el agua a hervor y disolver el cubito de caldo o salar.
- Agregar los fideos y cocinar hasta que estén listos.
- Servir caliente, con perejil picado si hay.
3. Sopa de tomate
Perfecta para los días fríos, se puede hacer con tomates frescos o en lata.
Ingredientes:
- 4 tomates grandes o 1 lata de tomates
- 1 litro de agua
- 1 diente de ajo
- Sal y azúcar
Paso a paso:
- Picar los tomates y el ajo.
- Dorar el ajo en una olla con un poco de aceite.
- Añadir los tomates y cocinar unos minutos.
- Incorporar el agua, sal y una pizca de azúcar.
- Cocinar 20 minutos y procesar si se desea.
4. Sopa de arroz
Una opción rápida y que llena, perfecta para aprovechar arroz blanco.
Ingredientes:
- 1 taza de arroz
- 1 litro de agua
- Sal
- Un chorrito de aceite
Paso a paso:
- Hervir el agua con sal y aceite.
- Agregar el arroz y cocinar hasta que esté tierno.
- Se puede agregar queso rallado al servir.
5. Sopa de zanahoria
Colorida y dulce, esta sopa aprovecha un vegetal que suele haber siempre.
Ingredientes:
- 3 zanahorias
- 1 papa
- 1 litro de agua
- Sal
Paso a paso:
- Pelar y cortar zanahorias y papa en trozos.
- Hervir en el agua con sal hasta que estén blandas.
- Procesar hasta lograr una crema.
6. Sopa de lentejas rápida
Las lentejas cocidas son la base de esta sopa nutritiva y rápida.
Ingredientes:
- 1 taza de lentejas cocidas
- 1 cebolla
- 1 litro de agua
- Sal, pimienta y laurel
Paso a paso:
- Picar la cebolla y rehogar en una olla.
- Añadir las lentejas, el agua y el laurel.
- Cocinar 15 minutos y salpimentar.
7. Sopa de pan
Una receta de aprovechamiento para el pan del día anterior.
Ingredientes:
- 3 rodajas de pan duro
- 1 litro de agua
- 2 dientes de ajo
- Sal y pimentón
Paso a paso:
- Picar el ajo y dorar en una olla con aceite.
- Agregar el pan trozado y rehogar.
- Incorporar el agua, sal y pimentón.
- Cocinar 10 minutos, revolviendo para espesar.
8. Sopa de calabaza
Con calabaza y papa se consigue una sopa cremosa, simple y con un color atractivo.
Ingredientes:
- 300 g de cabalaza
- 1 papa
- 1 litro de agua
- Sal
Paso a paso:
- Pelar y cortar calabaza y papa en cubos.
- Llevar a hervir en agua con sal hasta que estén tiernos.
- Procesar hasta obtener una sopa cremosa.
9. Sopa de verduras
Una receta flexible y práctica para usar cualquier verdura disponible en el hogar.
Ingredientes:
- 2 o 3 verduras variadas (zanahoria, calabaza, cebolla, apio o lo que haya)
- 1 litro de agua
- Sal
- Aceite
Paso a paso:
- Lavar y cortar las verduras en trozos pequeños.
- Rehogar en una olla con un poco de aceite.
- Agregar el agua y sal.
- Cocinar hasta que las verduras estén tiernas.
- Procesar si se prefiere una textura más suave.
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