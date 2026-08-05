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Recetas de sopas rápidas y fáciles: nueve ideas para resolver una comida con pocos ingredientes

Estas preparaciones permiten aprovechar lo que hay disponible en casa. Cada propuesta ofrece pasos simples y resultados sabrosos

Cuatro platos hondos de sopa de garbanzos humeante con hierbas y aceite en una mesa de madera, junto a una panera con pan artesanal y tostadas.
Sopas caseras, fáciles y económicas para preparar en cualquier momento con ingredientes simples y al alcance de la mano (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Preparar una sopa casera no requiere ingredientes exóticos ni técnicas complejas. Muchas veces, con lo que hay en la alacena y en la heladera, se pueden crear platos reconfortantes y sabrosos.

A continuación, nueve recetas de sopas sencillas, cada una con pocos ingredientes y pasos básicos, perfectas para resolver una comida en cualquier momento.

1. Sopa de papa y cebolla

Olla grande de metal hirviendo con caldo de costilla, papas y cebolla larga, sobre una estufa en una cocina con azulejos y utensilios.
Una receta tradicional que combina dos ingredientes básicos para lograr una sopa suave y reconfortante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una combinación básica y económica que da como resultado una sopa suave y reconfortante.

Ingredientes:

  • 2 papas medianas
  • 1 cebolla
  • 1 litro de agua
  • Sal y pimienta
  • Un poco de aceite o manteca

Paso a paso:

  1. Pelar y cortar las papas en cubos pequeños.
  2. Picar la cebolla.
  3. Rehogar la cebolla en aceite o manteca hasta que quede transparente.
  4. Agregar las papas y cubrir con agua.
  5. Cocinar hasta que las papas estén tiernas.
  6. Salpimentar a gusto.
  7. Opcional: procesar para una textura cremosa.

2. Sopa de fideos

Mano con cuchara de madera revolviendo una olla con sopa de tomate, fideos y queso fundido en una estufa. Al lado, un trozo de queso, un rallador y un cuenco con fideos crudos. Ventana de fondo.
Una opción rápida y clásica, perfecta para improvisar una comida nutritiva con lo que hay en la despensa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un clásico que siempre saca de apuros, ideal para aprovechar restos de fideos secos.

Ingredientes:

  • 1 litro de agua
  • 1 cubito de caldo o sal
  • 1 taza de fideos secos cortos
  • Perejil fresco (opcional)

Paso a paso:

  1. Llevar el agua a hervor y disolver el cubito de caldo o salar.
  2. Agregar los fideos y cocinar hasta que estén listos.
  3. Servir caliente, con perejil picado si hay.

3. Sopa de tomate

Un tazón oscuro con sopa roja humeante que contiene trozos grandes de pescado blanco y hojas de perejil, junto a varias rebanadas de pan blanco.
Con tomates frescos o en lata, esta sopa se destaca por su sabor intenso y su preparación sencilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perfecta para los días fríos, se puede hacer con tomates frescos o en lata.

Ingredientes:

  • 4 tomates grandes o 1 lata de tomates
  • 1 litro de agua
  • 1 diente de ajo
  • Sal y azúcar

Paso a paso:

  1. Picar los tomates y el ajo.
  2. Dorar el ajo en una olla con un poco de aceite.
  3. Añadir los tomates y cocinar unos minutos.
  4. Incorporar el agua, sal y una pizca de azúcar.
  5. Cocinar 20 minutos y procesar si se desea.

4. Sopa de arroz

Arroz con caldo de frijol, guiso de arroz, verduras mixtas, caldo de frijol, comida casera, platillo reconfortante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Ideal para aprovechar arroz y resolver una comida ligera y sustanciosa en pocos minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción rápida y que llena, perfecta para aprovechar arroz blanco.

Ingredientes:

  • 1 taza de arroz
  • 1 litro de agua
  • Sal
  • Un chorrito de aceite

Paso a paso:

  1. Hervir el agua con sal y aceite.
  2. Agregar el arroz y cocinar hasta que esté tierno.
  3. Se puede agregar queso rallado al servir.

5. Sopa de zanahoria

Un tazón azul de sopa de zanahoria anaranjada con eneldo y crema batida. A su lado, una rebanada de pan y una cuchara plateada sobre una mesa de madera.
Color y dulzura en una sopa cremosa que utiliza ingredientes simples y siempre presentes en casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colorida y dulce, esta sopa aprovecha un vegetal que suele haber siempre.

Ingredientes:

  • 3 zanahorias
  • 1 papa
  • 1 litro de agua
  • Sal

Paso a paso:

  1. Pelar y cortar zanahorias y papa en trozos.
  2. Hervir en el agua con sal hasta que estén blandas.
  3. Procesar hasta lograr una crema.

6. Sopa de lentejas rápida

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Lentejas cocidas y cebolla forman una sopa nutritiva, lista en apenas unos minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lentejas cocidas son la base de esta sopa nutritiva y rápida.

Ingredientes:

  • 1 taza de lentejas cocidas
  • 1 cebolla
  • 1 litro de agua
  • Sal, pimienta y laurel

Paso a paso:

  1. Picar la cebolla y rehogar en una olla.
  2. Añadir las lentejas, el agua y el laurel.
  3. Cocinar 15 minutos y salpimentar.

7. Sopa de pan

Vista superior de ingredientes para cocinar sobre una superficie de madera: cebollas enteras y cortadas, mantequilla, aceite, caldo, rebanadas de pan, queso rallado, sal y pimienta.
Aprovechar el pan duro permite crear una sopa espesa y sabrosa, típica de la cocina de aprovechamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una receta de aprovechamiento para el pan del día anterior.

Ingredientes:

  • 3 rodajas de pan duro
  • 1 litro de agua
  • 2 dientes de ajo
  • Sal y pimentón

Paso a paso:

  1. Picar el ajo y dorar en una olla con aceite.
  2. Agregar el pan trozado y rehogar.
  3. Incorporar el agua, sal y pimentón.
  4. Cocinar 10 minutos, revolviendo para espesar.

8. Sopa de calabaza

Un cuenco de sopa anaranjada sobre una tabla de madera, decorada con nata, semillas de calabaza, pimienta y salvia, con pan y una cuchara a los lados.
La calabaza y la papa se combinan para dar cuerpo y color a una sopa cremosa y reconfortante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con calabaza y papa se consigue una sopa cremosa, simple y con un color atractivo.

Ingredientes:

  • 300 g de cabalaza
  • 1 papa
  • 1 litro de agua
  • Sal

Paso a paso:

  1. Pelar y cortar calabaza y papa en cubos.
  2. Llevar a hervir en agua con sal hasta que estén tiernos.
  3. Procesar hasta obtener una sopa cremosa.

9. Sopa de verduras

Primer plano de un tazón de sopa humeante con pollo desmenuzado, trozos de papa, zanahoria y puerro en un caldo cremoso
Una receta flexible y práctica que invita a usar cualquier verdura disponible en casa para obtener una sopa saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una receta flexible y práctica para usar cualquier verdura disponible en el hogar.

Ingredientes:

  • 2 o 3 verduras variadas (zanahoria, calabaza, cebolla, apio o lo que haya)
  • 1 litro de agua
  • Sal
  • Aceite

Paso a paso:

  1. Lavar y cortar las verduras en trozos pequeños.
  2. Rehogar en una olla con un poco de aceite.
  3. Agregar el agua y sal.
  4. Cocinar hasta que las verduras estén tiernas.
  5. Procesar si se prefiere una textura más suave.

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