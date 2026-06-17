Del abrigo de Arsène Wenger al smoking de Segundo Castillo: así la moda influye en el fútbol

Los entrenadores de futbol trascienden la estrategia deportiva y se consolidan como referentes de estilo en la cultura pop internacional (REUTERS/Isabel Infantes)

Las figuras de los entrenadores de futbol hoy trascienden la estrategia deportiva y se configuran como referentes de estilo en la cultura pop internacional, según un análisis de GQ.

Su imagen y vestimenta proyectan liderazgo, influyendo en la percepción pública del futbol y marcando nuevas tendencias.

Cada uno define su propio estilo, desde el minimalismo sofisticado hasta la excentricidad creativa, combinando coherencia, actitud y atención a los detalles para comunicar seguridad, identidad y liderazgo dentro y fuera de la cancha.

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Pep Guardiola

Pep Guardiola es considerado una referencia en elegancia futbolística (Reuters/Lee Smith/File Photo)

Pep Guardiola, exentrenador del Manchester City, es considerado una referencia en elegancia futbolística.

Sus atuendos generan conversación en redes y medios. Jamal Belabbes, director creativo y estilista franco-marroquí, citado por GQ, afirma: “No es casualidad que siempre aparezca en este tipo de discusiones”.

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Selfina describe su estilo como italiano, aunque conserva su energía catalana. Cuellos de tortuga y abrigos minimalistas hacen inconfundible su silueta. Este enfoque coherente entre vestimenta y forma de entrenar ha influido en una nueva generación de técnicos, que eligen líneas depuradas y detalles precisos.

Carlo Ancelotti

La figura de Carlo Ancelotti representa la elegancia natural del futbol europeo (REUTERS/Pilar Olivares)

La figura de Carlo Ancelotti representa la elegancia natural del futbol europeo. Selfina lo denomina “el padrino del futbol europeo” y subraya la serenidad que irradia tanto en la banca como ante las cámaras.

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Un traje sencillo y una sonrisa tranquila son elementos icónicos en su estilo. Para Belabbes, la presencia supera a la ropa: “En Ancelotti, la actitud importa más que el atuendo”.

Aunque su imagen pueda ser menos reconocible que la de Guardiola, transmite una elegancia eficaz y atemporal, atribuida a su origen italiano. Según GQ, “con el abrigo más básico, transmitiría más clase que cualquiera”.

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José Mourinho

José Mourinho encarna la teatralidad y la autopromoción visual en su figura pública (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)

El técnico portugués José Mourinho encarna teatralidad y autopromoción visual. Desde etapas tempranas, supo construir un personaje atractivo para medios y público, señala GQ.

Belabbes destaca: “Hay algo más cinematográfico en él. Todo formaba parte de un personaje cuidadosamente construido”.

Frases emblemáticas y abrigos largos contribuyeron a su mito. Selfina considera a Mourinho “el primero en darse cuenta de que un entrenador podía convertirse en estrella mediática”. Su autoimagen alcanzó dimensión de fenómeno cultural.

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Vincent Kompany

La visión de Vincent Kompany aporta frescura y referencias actuales a los banquillos (REUTERS/Annegret Hilse)

La visión de Vincent Kompany aporta frescura y referencias actuales a los banquillos. El director técnico belga pertenece a una generación conectada con las tendencias urbanas.

Belabbes lo describe en GQ como un equilibrio “entre lujo discreto y siluetas oversize”.

Kompany representa seguridad y modernidad, destacándose entre los estrategas contemporáneos por su enfoque natural y sin artificios.

Didier Deschamps

Didier Deschamps basa su estilo en la discreción y la eficiencia (REUTERS/John Sibley)

Didier Deschamps, seleccionador francés y excapitán campeón del mundo en 1998, basa su estilo en la discreción y la eficiencia. El enfoque prioriza estabilidad, control y eficacia, según GQ.

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Para Belabbes, en Deschamps “el estilo nunca está por encima de la función”. Proyecta autoridad tranquila y coherencia, alineando la ropa sobria con su búsqueda permanente de resultados y equilibrio.

Segundo Castillo

Segundo Castillo, entrenador ecuatoriano del Barcelona SC, se distingue por su creatividad en los vestuarios (REUTERS/Santiago Arcos)

Segundo Castillo, entrenador ecuatoriano, se distingue por su creatividad en los vestuarios. En un partido del Barcelona SC en 2025, llevó una chaqueta tipo smoking en blanco y negro que mereció elogios de Vogue Italia, según detalla GQ.

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La publicación consideró que ningún entrenador había empleado antes un atuendo parecido de tal originalidad. Castillo también se destaca por trajes de estampados y colores inusuales.

Selfina afirma que en su caso, la excentricidad se convierte en sello: “Se hablaba tanto de sus alineaciones como de sus trajes”. Para Segundo Castillo, la moda es una práctica de libertad.

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Diego Simeone

Diego Simeone simboliza sobriedad intensa y actitud competitiva (REUTERS/Dylan Martinez)

El argentino Diego Simeone simboliza sobriedad intensa y actitud competitiva. Rechaza la extravagancia y transmite una imagen oscura, austera y poderosa.

Selfina destaca en GQ que su apariencia proyecta una “intensidad agresiva”. Ese enfoque refuerza su liderazgo y autoridad, consolidando un estilo personal reconocible.

Arsène Wenger

El abrigo acolchado de Arsène Wenger inspiró memes y colecciones de moda (Reuters/Andrew Couldridge)

La silueta de Arsène Wenger está asociada a su célebre abrigo acolchado, largo hasta los pies, que inspiró memes y colecciones de moda.

Con el paso del tiempo, esa prenda se convirtió en símbolo y tendencia más allá del Emirates Stadium. GQ sostiene que “es imposible ver un abrigo de ese estilo sin pensar en Wenger”. Incluso marcas internacionales como Balenciaga han encontrado inspiración en su figura.

Zinedine Zidane

Zinedine Zidane dejó una huella en el fútbol como exentrenador del Real Madrid (REUTERS/Susana Vera)

Zinedine Zidane, exentrenador del Real Madrid, dejó una huella en el futbol por su elegancia silenciosa. Lideró al club a conquistar tres títulos consecutivos de la UEFA Champions League entre 2016 y 2018. Zidane destaca por su porte sereno y distinción natural, según Belabbes.

No recurre a atuendos exagerados y ha colaborado con reconocidas marcas de moda. En su imagen se combinan calma, cercanía y credibilidad.