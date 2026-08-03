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Receta de torta Victoria, rápida y fácil

Este clásico de meriendas y cumpleaños combina un bizcochuelo esponjoso con un relleno de mermelada de frutillas y crema chantillí, y se termina con azúcar impalpable para servir bien fría

Una torta en un pedestal, decorada con azúcar impalpable, fresas y frambuesas, sobre una mesa de madera con tetera y tazas al fondo en una cocina.
La torta Victoria es un clásico de las meriendas y los cumpleaños (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La torta Victoria es sinónimo de casa llena y mate compartido. Basta con sentir el aroma del bizcochuelo recién horneado y visualizar esa capa generosa de crema y mermelada para que la nostalgia de tardes familiares nos envuelva.

En Argentina, esta torta encontró su lugar en cumpleaños, reuniones y meriendas de invierno. Inspirada en la receta británica “Victoria sponge”, acá se adapta con ingredientes bien nuestros y se disfruta especialmente en encuentros informales, donde el placer está en compartir un bocado dulce sin complicaciones.

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Receta de torta Victoria rápida y fácil

La torta Victoria es un bizcochuelo simple y esponjoso, dividido en capas y relleno con mermelada de frutillas y crema chantillí, y se termina con azúcar impalpable en la superficie. Es ideal para quienes buscan una preparación rápida, con pocos pasos y un resultado siempre tentador.

Tiempo de preparación

Total: 45 minutos

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 200 gr de azúcar
  • 200 gr de manteca a temperatura ambiente
  • 4 huevos
  • 200 gr de harina leudante
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 3 cucharadas de leche
  • 200 gr de mermelada de frutillas
  • 200 cc de crema de leche (nata)
  • 2 cucharadas de azúcar impalpable (más extra para espolvorear)
  • 1 pizca de sal
Tarro de mermelada de frutilla, bol de crema batida, frutillas frescas, azúcar granulada con cuchara de madera, dos jarras de cerámica sobre mesa de madera.
La lista de ingredientes detalla medidas precisas para el azúcar, la mermelada de frutillas y la crema de leche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer torta Victoria, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar dos moldes redondos de 20 cm.
  2. Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema suave. Agregar los huevos de a uno, batiendo bien cada vez. Incorporar la vainilla.
  3. Tamizar la harina leudante con la sal. Añadir al batido alternando con la leche, mezclando suavemente hasta lograr una masa homogénea.
  4. Dividir la mezcla en los dos moldes, emparejando la superficie. Llevar al horno y hornear 25 minutos o hasta que al pinchar con un palillo, salga limpio.
  5. Dejar enfriar 10 minutos en el molde y luego desmoldar sobre una rejilla.
  6. Batir la crema de leche con el azúcar impalpable hasta punto chantillí.
  7. Una vez frías las tortas, colocar una base en la fuente, untar con la mermelada y luego con la crema chantillí. Tapar con la segunda capa de bizcochuelo.
  8. Espolvorear con azúcar impalpable. No rellenar si la torta está caliente: la crema se puede derretir y arruinar el resultado.
  9. Llevar a la heladera hasta el momento de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 350 kcal
  • Grasas: 20 gr
  • Carbohidratos: 35 gr
  • Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días. Se puede freezar el bizcochuelo solo (sin relleno) hasta 1 mes, bien envuelto.

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