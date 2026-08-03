La torta Victoria es sinónimo de casa llena y mate compartido. Basta con sentir el aroma del bizcochuelo recién horneado y visualizar esa capa generosa de crema y mermelada para que la nostalgia de tardes familiares nos envuelva.
En Argentina, esta torta encontró su lugar en cumpleaños, reuniones y meriendas de invierno. Inspirada en la receta británica “Victoria sponge”, acá se adapta con ingredientes bien nuestros y se disfruta especialmente en encuentros informales, donde el placer está en compartir un bocado dulce sin complicaciones.
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Receta de torta Victoria rápida y fácil
La torta Victoria es un bizcochuelo simple y esponjoso, dividido en capas y relleno con mermelada de frutillas y crema chantillí, y se termina con azúcar impalpable en la superficie. Es ideal para quienes buscan una preparación rápida, con pocos pasos y un resultado siempre tentador.
Tiempo de preparación
Total: 45 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 200 gr de azúcar
- 200 gr de manteca a temperatura ambiente
- 4 huevos
- 200 gr de harina leudante
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 3 cucharadas de leche
- 200 gr de mermelada de frutillas
- 200 cc de crema de leche (nata)
- 2 cucharadas de azúcar impalpable (más extra para espolvorear)
- 1 pizca de sal
Cómo hacer torta Victoria, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar dos moldes redondos de 20 cm.
- Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema suave. Agregar los huevos de a uno, batiendo bien cada vez. Incorporar la vainilla.
- Tamizar la harina leudante con la sal. Añadir al batido alternando con la leche, mezclando suavemente hasta lograr una masa homogénea.
- Dividir la mezcla en los dos moldes, emparejando la superficie. Llevar al horno y hornear 25 minutos o hasta que al pinchar con un palillo, salga limpio.
- Dejar enfriar 10 minutos en el molde y luego desmoldar sobre una rejilla.
- Batir la crema de leche con el azúcar impalpable hasta punto chantillí.
- Una vez frías las tortas, colocar una base en la fuente, untar con la mermelada y luego con la crema chantillí. Tapar con la segunda capa de bizcochuelo.
- Espolvorear con azúcar impalpable. No rellenar si la torta está caliente: la crema se puede derretir y arruinar el resultado.
- Llevar a la heladera hasta el momento de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 350 kcal
- Grasas: 20 gr
- Carbohidratos: 35 gr
- Proteínas: 5 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días. Se puede freezar el bizcochuelo solo (sin relleno) hasta 1 mes, bien envuelto.
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