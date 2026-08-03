Receta de cupcakes de limón, rápido y fácil

El aroma fresco y vibrante de unos cupcakes de limón recién horneados invaden la cocina con promesas de dulzura cítrica y es una de esas preparaciones que despiertan la memoria: tardes de mates, cumpleaños improvisados o simplemente ganas de algo casero y rápido.
En Argentina, los cupcakes se ganaron su lugar en cumpleaños, meriendas y reuniones informales, muchas veces reemplazando a las clásicas magdalenas. Esta versión exprés con limón es ideal para quienes buscan un toque refrescante y un resultado esponjoso sin complicaciones.
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Receta de cupcakes de limón
Los cupcakes de limón son pequeñas tortas individuales, suaves y húmedas, con un intenso sabor a limón natural, gracias a la combinación de ralladura y jugo fresco. Se preparan en pocos minutos, utilizando ingredientes simples y se pueden decorar con glasé o crema según el gusto.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 2 huevos
- 120 gr de azúcar
- 120 gr de manteca derretida
- 120 gr de harina leudante
- 1 limón (ralladura y jugo)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- 2 cucharadas de leche
Cómo hacer cupcakes de limón, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C y colocar pirotines en el molde para cupcakes.
- Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa y clara.
- Agregar la manteca derretida, la ralladura y el jugo del limón, y la esencia de vainilla. Mezclar bien.
- Incorporar la harina leudante y la pizca de sal, tamizando para evitar grumos. Sumar la leche para lograr una masa lisa y cremosa.
- Rellenar los pirotines hasta 2/3 de su capacidad.
- Llevar al horno y cocinar por 18 a 20 minutos, hasta que al insertar un palillo salga limpio. No abrir el horno antes de los 15 minutos para que no bajen.
- Retirar y dejar enfriar sobre una rejilla.
- Opcional: Decorar con glasé de limón (azúcar impalpable + jugo de limón) cuando estén fríos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 8 cupcakes medianos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 190 kcal
- Grasas: 9 gr
- Carbohidratos: 24 gr
- Proteínas: 3 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se conservan en la heladera hasta 4 días, en recipiente hermético. Pueden freezarse (sin decoración) hasta 2 meses.
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