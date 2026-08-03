Receta de cupcakes de limón, rápido y fácil

Los cupcakes de limón recién horneados aportan un aroma fresco y cítrico a la cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aroma fresco y vibrante de unos cupcakes de limón recién horneados invaden la cocina con promesas de dulzura cítrica y es una de esas preparaciones que despiertan la memoria: tardes de mates, cumpleaños improvisados o simplemente ganas de algo casero y rápido.

En Argentina, los cupcakes se ganaron su lugar en cumpleaños, meriendas y reuniones informales, muchas veces reemplazando a las clásicas magdalenas. Esta versión exprés con limón es ideal para quienes buscan un toque refrescante y un resultado esponjoso sin complicaciones.

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Receta de cupcakes de limón

Los cupcakes de limón son pequeñas tortas individuales, suaves y húmedas, con un intenso sabor a limón natural, gracias a la combinación de ralladura y jugo fresco. Se preparan en pocos minutos, utilizando ingredientes simples y se pueden decorar con glasé o crema según el gusto.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

2 huevos

120 gr de azúcar

120 gr de manteca derretida

120 gr de harina leudante

1 limón (ralladura y jugo)

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

2 cucharadas de leche

Entre la lista de ingredientes se encuentran huevos, azúcar y limón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer cupcakes de limón, paso a paso

Precalentar el horno a 180°C y colocar pirotines en el molde para cupcakes. Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa y clara. Agregar la manteca derretida, la ralladura y el jugo del limón, y la esencia de vainilla. Mezclar bien. Incorporar la harina leudante y la pizca de sal, tamizando para evitar grumos. Sumar la leche para lograr una masa lisa y cremosa. Rellenar los pirotines hasta 2/3 de su capacidad. Llevar al horno y cocinar por 18 a 20 minutos, hasta que al insertar un palillo salga limpio. No abrir el horno antes de los 15 minutos para que no bajen. Retirar y dejar enfriar sobre una rejilla. Opcional: Decorar con glasé de limón (azúcar impalpable + jugo de limón) cuando estén fríos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 cupcakes medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 190 kcal

Grasas: 9 gr

Carbohidratos: 24 gr

Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conservan en la heladera hasta 4 días, en recipiente hermético. Pueden freezarse (sin decoración) hasta 2 meses.