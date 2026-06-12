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Las canciones de una tribuna revelan cómo vive el fútbol un país entero, según un estudio

Investigadores de la Universidad de Aalborg identificaron diferencias culturales profundas en los rituales sonoros de 4 naciones y explicaron cómo cada modelo construye una comunidad o intensifica rivalidades

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La Universidad de Aalborg analizó cómo los cánticos de fútbol y la música en los estadios alteran la psicología de los hinchas y la identidad colectiva (AP/Petr David Josek)
La Universidad de Aalborg analizó cómo los cánticos de fútbol y la música en los estadios alteran la psicología de los hinchas y la identidad colectiva (AP/Petr David Josek)

La influencia de los cánticos de fútbol y la música en los estadios fue analizada por la Universidad de Aalborg, universidad danesa, que identificó patrones definidos en estos rituales y su papel en la psicología y la identidad colectiva de los hinchas. El estudio, presentado en mayo de 2026, demuestra que estos elementos no aparecen al azar y sirven para diferenciar las atmósferas de los países europeos.

La música y los cánticos que predominan en los estadios de fútbol afectan el comportamiento y la emoción de los hinchas al crear lazos de pertenencia y reforzar su identidad. Según la investigación de la Universidad de Aalborg, estas expresiones ayudan a definir cómo los aficionados de cada país experimentan el juego, influyendo en su sentimiento de comunidad o en la intensidad de las rivalidades.

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De acuerdo con la Universidad de Aalborg, la forma en que se eligen y ejecutan los cantos en las tribunas responde a reglas claras que influyen directamente en el ambiente de cada partido.

El estudio presentado en mayo de 2026 concluyó que los cánticos de fútbol no surgen al azar y diferencian las atmósferas de los países europeos (AP/Martin Meissner)
El estudio presentado en mayo de 2026 concluyó que los cánticos de fútbol no surgen al azar y diferencian las atmósferas de los países europeos (AP/Martin Meissner)

El profesor Nicolai Jørgensgaard Graakjær explica que estos ritos “no son un simple entretenimiento improvisado”. Señala que la estructura de la música y los cánticos varía según el país, generando paisajes sonoros distintos en lugares como Inglaterra, Alemania, España y Dinamarca.

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El estudio distingue que la función de la música cambia según el tipo de encuentro. En los partidos de clubes, los cánticos suelen servir para mostrar fortaleza ante los rivales, mientras que en los encuentros internacionales la música busca fomentar la inclusión y la pertenencia nacional.

Las diferencias nacionales en los cánticos y su efecto en los hinchas

El análisis de la universidad danesa revela diferencias culturales y estilísticas en el uso de la música en los estadios de Europa. En Inglaterra, la atmósfera se caracteriza por el canto colectivo espontáneo: los hinchas adaptan melodías populares en función de lo que ocurre en el terreno de juego. Canciones como Oh, When the Saints Go Marching In, Guantanamera y el tema Freed From Desire de Gala son habituales, especialmente en momentos de celebración.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Argentina v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 26, 2022 Argentina fans inside the stadium before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach
La música en las tribunas afecta el comportamiento y la emoción de los hinchas al crear pertenencia social y reforzar la identidad en el fútbol europeo (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Esta espontaneidad permite una identidad flexible, con cánticos que pueden cambiar varias veces en un mismo partido. En contraste, en Alemania los estadios presentan un enfoque mucho más organizado: la música y los cánticos son rítmicos y sostenidos, apoyados con tambores y dirigidos por animadores designados.

En la experiencia germana sobresalen los himnos de clubes, como Stern des Südens del Bayern Múnich, y melodías para señalar goles, como el Can-can. Esto sostiene una “muralla sonora” constante que refuerza la unión y la persistencia emocional entre los aficionados durante el enfrentamiento.

La psicología colectiva y la identidad en los estadios

Graakjær afirma: “El sonido del estadio nos dice cómo se expresan la comunidad, la participación y la emoción en diferentes culturas futbolísticas”. El análisis distingue dos dimensiones de identidad: la nacional, que une a los hinchas bajo una categoría amplia y general, y la de club, más localizada y ligada a las rivalidades frecuentes entre equipos vecinos.

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El estudio distinguió una identidad nacional que integra a los hinchas y una identidad de club que refuerza rivalidades locales dentro de cada comunidad sonora (REUTERS/Carl Recine)

En los partidos de clubes, la música y los cánticos se usan para afirmar la fortaleza frente a otros conjuntos. En la esfera internacional, estos elementos refuerzan su carácter integrador, como enfatiza Graakjær: “La identidad nacional es una categoría amplia, mientras que la identidad del club es más local y ligada a rivales habituales”.

Así, cada estadio crea su propia “comunidad sonora”, una experiencia que modela la emoción de los hinchas y define si predomina la competencia o la integración social. Los cánticos y la música en los estadios construyen vínculos emocionales que definen la identidad colectiva, diferenciando el sentido de pertenencia nacional y la rivalidad local.

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