Por qué alcanzar una meta largamente esperada puede dejar un sabor amargo, según la psicología

La psicóloga Elizabeth Mateer explica el vacío post-objetivo y el desconcierto emocional tras lograr grandes metas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Culminar una gran meta suele asociarse con alto rendimiento y plenitud, pero el esperado momento de satisfacción puede convertirse en vacío o desconcierto, sorprendiendo a quienes lo experimentan. La psicóloga especializada en las relaciones cerebro-conducta Elizabeth Mateer, en diálogo con Psychology Today, explica cómo este fenómeno afecta a profesionales exitosos, estudiantes destacados y personas cuya autopercepción está vinculada a sus logros.

Sentirse vacío o desorientado tras alcanzar una meta relevante es más común de lo que parece. Según la especialista, este fenómeno ocurre porque el cerebro prioriza la búsqueda sobre la llegada, la disminución de la dopamina tras cumplir el objetivo, y la vinculación de identidad y autoestima al éxito. Cuando el hito se alcanza, puede surgir un vacío difícil de llenar.

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La experiencia del llamado vacío post-objetivo se caracteriza por emociones encontradas. Obtener un título, lograr un ascenso o alcanzar un objetivo largamente buscado trae alivio y satisfacción inicial. Sin embargo, estos sentimientos pueden desvanecerse pronto y transformarse en inquietud o insatisfacción.

Mateer indica en Psychology Today que afrontar esta desconexión emocional suele ir acompañada de confusión o vergüenza. Esto es especialmente frecuente en entornos donde se sobrevalora la productividad y el éxito como principales fuentes de valor personal.

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El vacío post-objetivo afecta a profesionales, estudiantes y personas con identidad vinculada al éxito y la productividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ambición y el perfeccionismo no son causantes directos del vacío, pero sí pueden dejar necesidades personales insatisfechas. Según la experta, “la ambición en sí misma no causa este sentimiento, pero podría ser una señal para prestar atención a lo que la ambición deja atrás”.

¿Por qué el cerebro premia más la búsqueda que la meta alcanzada?

Las neurociencias muestran que el sistema de recompensa cerebral responde con intensidad mientras se persigue una meta. Planificar, avanzar y resolver desafíos genera un flujo de dopamina que impulsa la motivación y el sentido de control.

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Cuando se alcanza el objetivo, este pico de dopamina disminuye de manera importante. Por diseño, el cerebro humano obtiene mayor placer del proceso que del resultado, afirma Mateer. Así se explica por qué la satisfacción del logro se percibe intensa pero breve.

En individuos que regulan el estrés o las emociones difíciles mediante el esfuerzo orientado a metas, finalizar un proyecto puede generar una especie de orfandad emocional. No siempre se extraña el logro en sí, sino la estructura, el desafío y el propósito vinculados al trayecto.

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Cuando el logro se convierte en identidad: riesgos y trampas

Personas perfeccionistas o motivadas internamente construyen su valor propio a partir del desempeño y la validación externa (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos casos, los logros terminan fusionándose con la identidad personal. Personas de alto rendimiento, perfeccionistas o motivadas internamente suelen construir su autoestima sobre el desempeño y la validación externa. Esta dinámica es más marcada en quienes han crecido en ambientes donde el reconocimiento y la seguridad dependían del éxito.

La teoría de la autodeterminación diferencia metas intrínsecas —relacionadas con crecimiento personal y relaciones importantes— de metas extrínsecas, como la obtención de estatus o logros materiales. Según la investigación referida por Mateer, cuando predominan las metas extrínsecas, tiende a disminuir el bienestar, ya que permanecen insatisfechas necesidades básicas como la autonomía, competencia y conexión.

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La autora resalta que, cuando el éxito se convierte en el principal motor de autoestima, el logro de cualquier meta puede dejar un sentimiento de vacío. “A veces se trata de duelo: por el tiempo perdido, por los sacrificios realizados o por partes de uno mismo dejadas de lado en el camino”, explica en Psychology Today.

La falacia de la llegada y la adaptación hedónica

La psicología define este fenómeno como la falacia de la llegada, la idea de que al alcanzar un hito se obtendrá felicidad duradera. Pero la realidad es diferente.

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Mateer sugiere que el vacío posterior a alcanzar grandes logros debe verse como una oportunidad de honestidad personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio de Brickman sobre adaptación hedónica demostró que las personas tienden a regresar a su nivel habitual de satisfacción, incluso tras ganar la lotería o vivir accidentes graves. Así, conseguir una meta repercute solo de forma temporal, ya que la mente y las emociones regresan progresivamente a su estado inicial.

En el caso de quienes persiguen el alto rendimiento, esta adaptación puede sorprender. Aquello que llevó años lograr se vuelve pronto una situación cotidiana, y el pensamiento se orienta hacia el siguiente objetivo.

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Para Mateer, este vacío debe entenderse como una fuente de honestidad más que un fracaso. Permite reflexionar sobre cuáles aspectos personales pudieron haberse relegado mientras se buscaba reconocimiento o control.

¿Cómo transformar el vacío en crecimiento? Claves para una plenitud sostenible

Enfrentar el vacío tras alcanzar el éxito requiere una perspectiva distinta, no solo la fijación de nuevas metas. El modelo de prevención de la adaptación hedónica (PAH), citado por Mateer en Psychology Today, propone estrategias prácticas: fomentar aficiones, mantener variedad en la rutina, practicar gratitud e invertir en relaciones significativas.

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Practicar la gratitud figura entre las estrategias más eficaces del modelo de prevención de la adaptación hedónica para mejorar el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas acciones ralentizan la tendencia del cerebro a adaptarse y ayudan a consolidar un bienestar más duradero. La plenitud, en vez de basarse en logros crecientes, se sustenta en valores internos como la autonomía y la conexión auténtica.

“Ninguna de estas actividades implica aumentar la ambición ni establecer objetivos externos más elevados”, enfatiza Mateer, quien subraya que el cambio sostenible procede de transformar las fuentes de satisfacción personal.

Una vida plena no depende de coleccionar éxitos, sino de integrar vínculos y actividades que enriquezcan al individuo más allá del rendimiento.

El análisis de Mateer en Psychology Today invita a considerar el valor de los intereses genuinos, las relaciones profundas y la satisfacción personal cotidiana. El éxito resulta valioso cuando es una parte del trayecto, pero su sentido solo se amplifica al formar parte de una vida equilibrada y auténtica.