Tendencias

Por qué alcanzar una meta largamente esperada puede dejar un sabor amargo, según la psicología

La especialista Elizabeth Mateer explicó por qué el cerebro humano obtiene mayor placer en el proceso que en el resultado. Cuáles son las estrategias que ayudan a construir un bienestar más duradero después de ese umbral

Guardar
Google icon
Un hombre vestido de tonos tierra se sienta en una cumbre rocosa, con la cabeza gacha. Una mochila está a su lado. Detrás, picos montañosos y un mar de nubes al amanecer.
La psicóloga Elizabeth Mateer explica el vacío post-objetivo y el desconcierto emocional tras lograr grandes metas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Culminar una gran meta suele asociarse con alto rendimiento y plenitud, pero el esperado momento de satisfacción puede convertirse en vacío o desconcierto, sorprendiendo a quienes lo experimentan. La psicóloga especializada en las relaciones cerebro-conducta Elizabeth Mateer, en diálogo con Psychology Today, explica cómo este fenómeno afecta a profesionales exitosos, estudiantes destacados y personas cuya autopercepción está vinculada a sus logros.

Sentirse vacío o desorientado tras alcanzar una meta relevante es más común de lo que parece. Según la especialista, este fenómeno ocurre porque el cerebro prioriza la búsqueda sobre la llegada, la disminución de la dopamina tras cumplir el objetivo, y la vinculación de identidad y autoestima al éxito. Cuando el hito se alcanza, puede surgir un vacío difícil de llenar.

PUBLICIDAD

La experiencia del llamado vacío post-objetivo se caracteriza por emociones encontradas. Obtener un título, lograr un ascenso o alcanzar un objetivo largamente buscado trae alivio y satisfacción inicial. Sin embargo, estos sentimientos pueden desvanecerse pronto y transformarse en inquietud o insatisfacción.

Mateer indica en Psychology Today que afrontar esta desconexión emocional suele ir acompañada de confusión o vergüenza. Esto es especialmente frecuente en entornos donde se sobrevalora la productividad y el éxito como principales fuentes de valor personal.

PUBLICIDAD

Joven adulto hombre en terapia - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El vacío post-objetivo afecta a profesionales, estudiantes y personas con identidad vinculada al éxito y la productividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ambición y el perfeccionismo no son causantes directos del vacío, pero sí pueden dejar necesidades personales insatisfechas. Según la experta, “la ambición en sí misma no causa este sentimiento, pero podría ser una señal para prestar atención a lo que la ambición deja atrás”.

¿Por qué el cerebro premia más la búsqueda que la meta alcanzada?

Las neurociencias muestran que el sistema de recompensa cerebral responde con intensidad mientras se persigue una meta. Planificar, avanzar y resolver desafíos genera un flujo de dopamina que impulsa la motivación y el sentido de control.

Cuando se alcanza el objetivo, este pico de dopamina disminuye de manera importante. Por diseño, el cerebro humano obtiene mayor placer del proceso que del resultado, afirma Mateer. Así se explica por qué la satisfacción del logro se percibe intensa pero breve.

En individuos que regulan el estrés o las emociones difíciles mediante el esfuerzo orientado a metas, finalizar un proyecto puede generar una especie de orfandad emocional. No siempre se extraña el logro en sí, sino la estructura, el desafío y el propósito vinculados al trayecto.

Cuando el logro se convierte en identidad: riesgos y trampas

Tres empleados jóvenes celebran en una oficina, con dos mujeres mostrando puños cerrados y un hombre con la mano derecha levantada.
Personas perfeccionistas o motivadas internamente construyen su valor propio a partir del desempeño y la validación externa (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos casos, los logros terminan fusionándose con la identidad personal. Personas de alto rendimiento, perfeccionistas o motivadas internamente suelen construir su autoestima sobre el desempeño y la validación externa. Esta dinámica es más marcada en quienes han crecido en ambientes donde el reconocimiento y la seguridad dependían del éxito.

La teoría de la autodeterminación diferencia metas intrínsecas —relacionadas con crecimiento personal y relaciones importantes— de metas extrínsecas, como la obtención de estatus o logros materiales. Según la investigación referida por Mateer, cuando predominan las metas extrínsecas, tiende a disminuir el bienestar, ya que permanecen insatisfechas necesidades básicas como la autonomía, competencia y conexión.

La autora resalta que, cuando el éxito se convierte en el principal motor de autoestima, el logro de cualquier meta puede dejar un sentimiento de vacío. “A veces se trata de duelo: por el tiempo perdido, por los sacrificios realizados o por partes de uno mismo dejadas de lado en el camino”, explica en Psychology Today.

La falacia de la llegada y la adaptación hedónica

La psicología define este fenómeno como la falacia de la llegada, la idea de que al alcanzar un hito se obtendrá felicidad duradera. Pero la realidad es diferente.

Primer plano de una mujer de unos 65 años con cabello gris y expresión seria, vestida con camisa azul y cárdigan oscuro, sentada en una sala con luz cálida.
Mateer sugiere que el vacío posterior a alcanzar grandes logros debe verse como una oportunidad de honestidad personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio de Brickman sobre adaptación hedónica demostró que las personas tienden a regresar a su nivel habitual de satisfacción, incluso tras ganar la lotería o vivir accidentes graves. Así, conseguir una meta repercute solo de forma temporal, ya que la mente y las emociones regresan progresivamente a su estado inicial.

En el caso de quienes persiguen el alto rendimiento, esta adaptación puede sorprender. Aquello que llevó años lograr se vuelve pronto una situación cotidiana, y el pensamiento se orienta hacia el siguiente objetivo.

Para Mateer, este vacío debe entenderse como una fuente de honestidad más que un fracaso. Permite reflexionar sobre cuáles aspectos personales pudieron haberse relegado mientras se buscaba reconocimiento o control.

¿Cómo transformar el vacío en crecimiento? Claves para una plenitud sostenible

Enfrentar el vacío tras alcanzar el éxito requiere una perspectiva distinta, no solo la fijación de nuevas metas. El modelo de prevención de la adaptación hedónica (PAH), citado por Mateer en Psychology Today, propone estrategias prácticas: fomentar aficiones, mantener variedad en la rutina, practicar gratitud e invertir en relaciones significativas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Practicar la gratitud figura entre las estrategias más eficaces del modelo de prevención de la adaptación hedónica para mejorar el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas acciones ralentizan la tendencia del cerebro a adaptarse y ayudan a consolidar un bienestar más duradero. La plenitud, en vez de basarse en logros crecientes, se sustenta en valores internos como la autonomía y la conexión auténtica.

“Ninguna de estas actividades implica aumentar la ambición ni establecer objetivos externos más elevados”, enfatiza Mateer, quien subraya que el cambio sostenible procede de transformar las fuentes de satisfacción personal.

Una vida plena no depende de coleccionar éxitos, sino de integrar vínculos y actividades que enriquezcan al individuo más allá del rendimiento.

El análisis de Mateer en Psychology Today invita a considerar el valor de los intereses genuinos, las relaciones profundas y la satisfacción personal cotidiana. El éxito resulta valioso cuando es una parte del trayecto, pero su sentido solo se amplifica al formar parte de una vida equilibrada y auténtica.

Temas Relacionados

Vacío Post-ObjetivoAlto RendimientoAdaptación HedónicaBienestar EmocionalPsychology TodayNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo sumar cardio al entrenamiento de fuerza sin perder ganancia muscular

El American College of Sports Medicine y la Organización Mundial de la Salud establecen dosis mínimas de actividad aeróbica que el trabajo con cargas no puede reemplazar, aunque sí complementar de manera estratégica

Cómo sumar cardio al entrenamiento de fuerza sin perder ganancia muscular

Cuánta cúrcuma consumir al día para que su efecto sea real, según la ciencia

Empleado durante siglos para aliviar molestias digestivas y acompañar procesos antiinflamatorios, este condimento regresó al centro del debate nutricional, con advertencias claras de los especialistas

Cuánta cúrcuma consumir al día para que su efecto sea real, según la ciencia

Mármol, pasarelas y guaridas de diseño: así se reinventan los hogares con perros y gatos

Una tendencia que avanza en ciudades de tres continentes redefine qué significa una vivienda de calidad, con materiales resistentes, muebles integrados y reformas pensadas exclusivamente para el bienestar animal

Mármol, pasarelas y guaridas de diseño: así se reinventan los hogares con perros y gatos

Johnny Depp cumple años: así construyó su estilo bohemio y marcó una estética propia en la moda

Con sombreros de ala media, bufandas superpuestas, anillos múltiples y prendas de acabado gastado, el actor convirtió cada aparición pública en un manifiesto de glamour

Johnny Depp cumple años: así construyó su estilo bohemio y marcó una estética propia en la moda

Hígado graso: 7 recomendaciones para evitar el malestar y mejorar la digestión

Cuál es el abordaje más consistente para los síntomas y cómo reducir el riesgo de progresión de la enfermedad, según especialistas

Hígado graso: 7 recomendaciones para evitar el malestar y mejorar la digestión

DEPORTES

Las 7 características que la historia del fútbol identificó en cada campeón del mundo

Las 7 características que la historia del fútbol identificó en cada campeón del mundo

Quiénes son los dueños de equipos deportivos con mayores fortunas del mundo en 2026

Cuáles son las barras que buscan dominar la tribuna de la selección argentina en el Mundial: los nombres prohibidos

Nació en España, pero decidió jugar para Argentina: por qué Nico Paz eligió vestir la camiseta albiceleste

Un estadio récord, dos leyendas y un amistoso que definirá la lista final del Mundial: las perlitas de la previa de Argentina-Islandia

TELESHOW

Brian Sarmiento versus Zunino: quién fue eliminado en Gran Hermano Generación Dorada

Brian Sarmiento versus Zunino: quién fue eliminado en Gran Hermano Generación Dorada

Cami Mayán habló de la polémica de Ailén Cova en la serie de la Selección: “¿Yo hice algo malo? No”

Rodrigo Lussich se sinceró sobre su pedido de disculpas a Mariano Martínez tras su pelea: “Él no me las dio”

Qué tatuaje le pidió Evelyn Botto a Fede Bal al enterarse de los diseños que él tiene dedicados a sus ex

Oriana Sabatini se sinceró sobre su traumático embarazo: “Se llama pubalgia; durante 4 meses me desperté llorando de dolor”

INFOBAE AMÉRICA

Keith Richards apuntó contra el heavy metal, el punk y el rap: “Pensé que eran bromas geniales”

Keith Richards apuntó contra el heavy metal, el punk y el rap: “Pensé que eran bromas geniales”

Tristan Corbière, el más endiablado de los poetas malditos

Trump aseguró que las negociaciones con Irán para alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente entraron en su “fase final”

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra Kharkiv: al menos cuatro muertos y 10 heridos

Un helicóptero militar de Estados Unidos se estrelló cerca del estrecho de Ormuz: sus tripulantes fueron rescatados