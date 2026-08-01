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Cómo influye la hidratación en la salud cardiovascular

Cuando falta líquido, el organismo libera vasopresina, retiene volumen y contrae las arterias; por eso mantener un buen equilibrio puede evitar picos y sostener valores más estables con el tiempo

Mano vierte agua con pepino y hielo de jarra transparente a vaso de vidrio. Fondo acuarela azul y verde con hojas y círculos.
Tomar entre seis y ocho vasos de agua por día se asocia con un menor riesgo de hipertensión, según estudios recientes sobre presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Beber suficiente agua todos los días puede ser uno de los hábitos más simples para mantener la presión arterial en niveles saludables. Un estudio longitudinal publicado en Frontiers in Public Health siguió a adultos durante nueve años y encontró que quienes tomaban seis o más vasos de agua por día tenían un riesgo significativamente menor de desarrollar hipertensión que quienes apenas consumían una taza.

El tema cobró nueva atención tras un análisis publicado por EatingWell en el que médicos y nutricionistas explicaron los mecanismos detrás de ese vínculo y ofrecieron recomendaciones concretas para mejorar la hidratación. Sus conclusiones, respaldadas por evidencia científica reciente, apuntan a que mantener un buen estado de hidratación no solo previene picos de presión, sino que también puede proteger la salud cardiovascular a largo plazo.

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La relación entre hidratación y presión no es casual: la sangre está compuesta en su mayor parte por agua. Cuando el cuerpo no recibe suficiente líquido, el volumen sanguíneo cae. Ante eso, el organismo reacciona de forma automática: libera una hormona llamada vasopresina, que ordena a los riñones retener agua y, al mismo tiempo, provoca que los vasos sanguíneos se contraigan. El resultado es un aumento de la presión arterial que, lejos de ser saludable, es una señal de alerta del cuerpo.

Infografía con título, un vaso de agua, burbujas sobre hipertensión, sodio, vasos sanguíneos, salud cardiovascular y consejos de hidratación de Infobae.
La infografía de Infobae detalla cómo el consumo de agua beneficia el control de la presión arterial y promueve la salud cardiovascular con consejos prácticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuando estás bien hidratado, el cuerpo no necesita activar esa respuesta de compensación que ocurre durante la deshidratación. Esto permite que los vasos sanguíneos estén en un estado más relajado, lo que a su vez baja la presión”, explicó la médica Jacinta Anyaoku al medio EatingWell.

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Con el tiempo, la deshidratación crónica puede generar un estrés sostenido sobre el sistema cardiovascular. Personas con hipertensión tienden a tener niveles de hidratación más bajos que quienes presentan presión normal, según un estudio publicado en PMC, que analizó la relación entre el estado de hidratación y las mediciones hemodinámicas en distintos grupos.

Beber agua de forma regular también puede favorecer la excreción de sodio a través de la orina, lo que contribuye a reducir la presión arterial a largo plazo, según señaló Patricia Kolesa, nutricionista registrada, en declaraciones recogidas por EatingWell.

Vaso con agua fría y rodajas de pepino, cubitos de hielo, botella de bambú y vidrio, sandía, naranjas, pepino, menta, bayas sobre mesa de madera.
La deshidratación crónica puede generar estrés sobre el sistema cardiovascular y aparece asociada a niveles de hidratación más bajos en personas con hipertensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el agua puede colaborar con la presión de una forma inesperada. Algunas personas experimentan una caída brusca de dicho valor al ponerse de pie, un cuadro conocido como hipotensión ortostática.

En esos casos, beber entre 300 y 500 mililitros de agua (aproximadamente dos vasos) puede ayudar a restablecer los niveles. Un metaanálisis reciente confirmó que la ingesta rápida de agua produce incrementos de corta duración tanto en la presión sistólica como en la diastólica, tanto en personas con hipotensión ortostática como en individuos sanos.

En relación a cuánta agua conviene tomar, los estudios más recientes apuntan a que la franja de seis a ocho vasos por día es la que muestra mayor impacto en la reducción del riesgo de hipertensión.

Un ensayo clínico aleatorizado publicado en Pediatric Nephrology en diciembre de 2025, conocido como el Proyecto SPA, evaluó a 175 niños durante un año y comprobó que quienes aumentaron su consumo de líquidos presentaron una presión sistólica y diastólica más baja al final del período, con una diferencia de 2 mm Hg respecto del grupo de control.

Cuatro paneles muestran personas bebiendo agua: una mujer mayor en cocina, un hombre ejercitándose, una mujer en oficina y una familia en pícnic.
La ingesta rápida de 300 a 500 mililitros de agua puede ayudar en casos de hipotensión ortostática al elevar de forma transitoria la presión sistólica y diastólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de los vasos de agua, existen otras formas de alcanzar una buena hidratación. Las frutas y verduras con alto contenido de agua, como la sandía, el pepino, las naranjas y las frutillas, suman líquido al organismo y aportan potasio, un mineral que colabora en contrarrestar los efectos del sodio sobre la presión arterial.

EatingWell también recomienda llevar una botella de agua reutilizable y programar recordatorios en el teléfono o el reloj inteligente cada dos horas, ya que para cuando aparece la sed el cuerpo ya está en proceso de deshidratación. Quienes realizan actividad física intensa o permanecen mucho tiempo al sol pueden necesitar además reponer electrolitos, aunque conviene prestar atención al contenido de sodio de las bebidas isotónicas, especialmente en personas con presión alta.

La hidratación, de todos modos, es solo una pieza del cuadro. La dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), que prioriza frutas, verduras, cereales integrales y lácteos bajos en grasa mientras limita el sodio y las grasas saturadas, puede reducir la presión sistólica entre 5 y 8 mm Hg en personas con hipertensión, según datos citados por Anyaoku.

Cocinar más en casa, moverse con regularidad y consumir alimentos ricos en potasio, como papas, tomates, bananas y legumbres, también forman parte de las estrategias respaldadas por la evidencia.

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