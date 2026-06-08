El duelo del divorcio: qué ocurre emocionalmente cuando un matrimonio llega a su fin

Las fases del duelo pueden alternarse o coincidir, por lo que reconocer la falta de un orden estricto ayuda a reducir la autocrítica - Imagen Ilustrativa Infobae

El proceso de divorcio suele desencadenar un “duelo emocional” comparable al que se experimenta tras la pérdida de un ser querido; según explicaron diversos especialistas en psicología relacional, como los de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA).

Asimismo, advierten que la separación legal implica mucho más que la disolución de un contrato: representa la ruptura de proyectos compartidos, la reconfiguración de la vida cotidiana y el comienzo de una etapa de adaptación personal. El impacto emocional del divorcio puede manifestarse en ansiedad, tristeza profunda, desconcierto y, en algunos casos, síntomas físicos relacionados con el estrés.

PUBLICIDAD

Según la APA, el duelo por divorcio es un proceso que requiere validación y acompañamiento. No existe un tiempo “ideal” de recuperación, ya que cada individuo atraviesa las etapas a un ritmo particular. La presión social por “superar rápido” la situación o mostrar fortaleza puede ser contraproducente, dificultando la expresión auténtica de emociones y generando sentimientos de culpa o frustración. Aceptar el dolor, permitirse sentir y buscar apoyo son pasos esenciales para una recuperación saludable, subrayan los expertos.

La ansiedad, la tristeza profunda y síntomas físicos son algunas de las principales manifestaciones emocionales tras un divorcio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias del divorcio pueden extenderse al entorno familiar, especialmente cuando hay hijos involucrados. Psicólogos familiares señalan que la dinámica entre los padres, la gestión de la custodia y la comunicación con los niños requieren especial atención para evitar efectos negativos a largo plazo. La APA enfatiza que la priorización del bienestar emocional de los hijos y la búsqueda de acuerdos respetuosos contribuyen a reducir el impacto del proceso.

PUBLICIDAD

Etapas emocionales tras el divorcio

El duelo por divorcio suele transitar por distintas fases, entre las que predominan negación, ira, negociación, tristeza y aceptación. Un informe de la Asociación Estadounidense de Psicología postula que la negación suele aparecer al inicio, cuando la persona se resiste a aceptar la ruptura y mantiene la esperanza de reconciliación. La ira puede manifestarse hacia la expareja, hacia uno mismo o hacia el entorno, generando conflictos adicionales o sentimientos de injusticia.

La etapa de negociación implica intentos de modificar la realidad a través de acuerdos, promesas o cambios en la conducta, aunque no siempre conducen a la reconciliación. Cuando la tristeza se instala, es frecuente experimentar insomnio, pérdida de apetito, aislamiento y una sensación de vacío. Finalmente, la aceptación llega cuando la persona logra resignificar la experiencia, reintegrándose socialmente y planificando nuevos proyectos vitales.

PUBLICIDAD

La presión social para superar el divorcio rápidamente puede dificultar la recuperación emocional y aumentar los sentimientos de culpa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Clínica Mayo advierte que estas etapas no siguen un orden estricto y pueden aparecer de manera simultánea o alternante. Reconocer esta dinámica es fundamental para evitar la autocrítica y permitir un proceso de adaptación menos rígido.

Estrategias para sanar y evitar la presión social

El acompañamiento psicológico y el apoyo de redes cercanas son elementos clave para atravesar el duelo de manera saludable. Expertos del Hospital Universitario Austral recomiendan evitar la autocrítica excesiva y distinguir entre el ritmo propio y las expectativas externas. Es importante identificar y rechazar los mandatos sociales que exigen una recuperación rápida o que minimizan el dolor emocional, permitiendo que cada persona transite su proceso sin comparaciones.

PUBLICIDAD

Entre las estrategias más eficaces se encuentran la participación en grupos de apoyo, la práctica de actividades que refuercen la autoestima y la autonomía, el ejercicio físico y la capacitación en nuevas habilidades. La APA resalta el valor de rodearse de personas que comprendan la situación y puedan ofrecer contención empática. En casos de síntomas persistentes de ansiedad o depresión, la intervención de un profesional de la salud mental es esencial para evitar complicaciones mayores.

Asimismo, es recomendable mantener una comunicación abierta con los hijos y buscar asesoramiento especializado para responder a sus necesidades emocionales. El proceso de adaptación familiar puede requerir la intervención de mediadores o terapeutas para facilitar acuerdos y evitar conflictos prolongados.

PUBLICIDAD