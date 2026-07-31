Cómo eliminar el moho de la cortina de baño fácilmente y dejarla como nueva

La ventilación diaria y una limpieza con vinagre o bicarbonato mantienen la cortina de baño más seca y ayudan a frenar la aparición de moho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La cortina de baño está en contacto permanente con el agua, el vapor y la falta de ventilación. No sorprende, entonces, que sea uno de los rincones del hogar donde el moho aparece con más frecuencia y, si no se actúa a tiempo, se instala con fuerza.

El moho en la cortina de baño es uno de los problemas más comunes del hogar: la combinación de humedad, calor y escasa ventilación genera el ambiente ideal para los hongos.

PUBLICIDAD

Las esporas pueden desarrollarse en apenas 24 a 48 horas, según advirtió el experto en remediación Michael Rubino al medio Apartment Therapy. La buena noticia es que existen métodos probados para eliminarlo sin necesidad de reemplazar la cortina.

Cómo limpiar el moho de la cortina de baño

Extender la cortina después de cada baño evita que el agua quede retenida en los pliegues. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de aplicar cualquier producto, hay que retirar la cortina de la barra y trabajar en una zona ventilada, con guantes de goma para proteger la piel de las esporas y los agentes limpiadores.

PUBLICIDAD

El vinagre blanco es la opción más accesible y efectiva para cortinas de tela y de plástico. Su eficacia se explica por su composición: el vinagre común contiene entre un 3% y 5% de ácido acético, mientras que el vinagre de limpieza puede alcanzar el 8%.

La técnica consiste en preparar una solución con una taza de vinagre por litro de agua fría, sumergir la cortina al menos una hora y luego frotar con un cepillo de cerdas suaves. Para manchas persistentes, la proporción puede invertirse: dos partes de vinagre por una de agua sobre las zonas afectadas. En ningún caso debe mezclarse con lavandina, ya que la combinación genera reacciones peligrosas.

PUBLICIDAD

El vinagre blanco actúa como opción accesible para remover hongos en cortinas de tela y de plástico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa es la pasta de bicarbonato de sodio: tres partes de bicarbonato con una de agua, aplicada sobre las manchas durante 10 a 15 minutos. Luego se rocía vinagre blanco sobre la pasta y la reacción espumosa ayuda a desprender el hongo de las fibras.

También puede usarse jugo de limón para manchas leves, gracias a su acidez natural. Para casos más severos en cortinas de plástico, The Spruce recomienda una solución de media taza de cloro por cada 4 litros de agua tibia, con un remojo máximo de 15 minutos y enjuague exhaustivo posterior.

PUBLICIDAD

El material de la cortina define la frecuencia de limpieza y el método más adecuado. Las de plástico o vinilo acumulan hongos con mayor rapidez, mientras que las de tela admiten lavado en lavarropas: basta con agregar un par de toallas viejas para generar fricción mecánica, más detergente y media taza de vinagre o bicarbonato, en un ciclo de agua tibia. Las cortinas de plástico también pueden lavarse en lavarropas en ciclo delicado con agua fría, pero nunca deben ir a la secadora.

Cómo evitar que aparezca moho en la cortina de baño

El lavado mensual ayuda a sostener la higiene y a frenar el crecimiento entre limpiezas profundas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención es más sencilla que el tratamiento. Rubino subrayó que “mantener la cortina y el área del baño secos es clave para evitar el crecimiento microbiano” y recomendó sostener una humedad interior de entre el 35% y el 50%, con el extractor encendido durante la ducha y al menos 20 minutos después.

PUBLICIDAD

Extender la cortina completamente tras cada baño, en lugar de dejarla arrugada a un costado, es uno de los gestos más eficaces para evitar que el agua quede atrapada en los pliegues. Tom’s Guide añade que sacudir la cortina y pasar una toalla seca por la cara húmeda reduce la humedad residual de forma considerable.

Enjuagar la cortina con agua después de cada ducha prolonga su vida útil y limita el avance del moho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la limpieza periódica, The Spruce aconseja lavar la cortina al menos una vez por mes. Se sugiere además rociar la cortina dos o tres veces por semana con partes iguales de agua y vinagre blanco para inhibir el crecimiento de esporas entre lavados.

PUBLICIDAD

Jeffrey Brown, médico familiar de la Cleveland Clinic, recomienda reemplazar la cortina cada seis meses a un año. Si no es posible por razones económicas, insistió en que enjuagarla con agua después de cada ducha es un hábito mínimo que prolonga su vida útil y frena el avance del moho.