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Sabrina Rojas apuntó contra Griselda Siciliani tras ser invitada al estreno de la serie de Moria Casán: “No quiero cruzarme a esa mujer”

La conductora habló en Sálvese quien pueda y explicó la postura que tomó ante la expareja de Luciano Castro

Sabrina Rojas confirmó que no asistirá al estreno de la serie sobre Moria Casán protagonizada por Griselda Sicilian
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Desde críticas a indirectas, Sabrina Rojas ha dejado en claro en más de una ocasión que no mantiene un buen vínculo con Griselda Siciliani. La conductora afirmó que no asistirá al estreno de la serie sobre la vida de Moria Casán, protagonizada por la ex de Luciano Castro, Rojas, expresó tajantemente que no tiene intención de participar de esa noche.

Durante la emisión de Sálvese quien pueda (América TV), el ciclo que encabeza en reemplazo de Yanina Latorre, Rojas explicó el motivo de su ausencia. “Me invitaron también”, reconoció al aire, aunque de inmediato aclaró que no tiene intención de compartir ese espacio. “No voy a ir. La voy a ver después, tranquila, en mi casa. No me interesa en lo más mínimo”, afirmó ante sus colegas.

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Moria Casan, Cecilia Roth y Griselda Siciliani en los premios Pinti y muy pronto juntas en la serie sobre La One
Moria Casan, Cecilia Roth y Griselda Siciliani en los premios Pinti y muy pronto juntas en la serie sobre La One

La conversación tomó un giro más personal cuando se mencionó la presencia de Griselda Siciliani en el evento. Rojas, sin rodeos, expresó: “Claro, imagínense. No quiero cruzarme a esa mujer”. Con esas palabras, la conductora dejó en evidencia que el conflicto entre ambas sigue latente. El origen de la tensión se remonta a la época en que trascendió el vínculo entre Siciliani y Luciano Castro, expareja de Rojas y padre de sus hijos, lo que derivó en un distanciamiento definitivo.

luciano castro
La tensión entre Sabrina Rojas y Griselda Siciliani se remonta al vínculo de Siciliani con Luciano Castro, expareja de la conductora

No fue la única figura vinculada a Luciano Castro sobre la que Rojas hizo comentarios públicos en los últimos días. Flor Vigna, otra expareja del actor, también recibió críticas de la conductora. Desde su rol en Sálvese quien pueda, Rojas cuestionó la oportunidad elegida por Vigna para volver a referirse, en una rueda de prensa, a la supuesta infidelidad de Castro con Siciliani, tema que marcó el final de su relación. Según Rojas, cada vez que la cantante presenta un nuevo proyecto, surgen nuevas confesiones sobre su vida privada.

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Sabrina Rojas afirmó que no quiere cruzarse con Griselda Siciliani y expuso que el conflicto entre ambas sigue vigente

El disparador fue una entrevista en la que Vigna habló antes de confirmar su participación en La Casa de los Famosos de México, donde retomó el episodio de la separación con Castro. Sus declaraciones reactivaron un tema que muchos consideraban superado y generaron eco en el ambiente artístico. Rojas fue una de las primeras en pronunciarse y centró su análisis en el patrón que, desde su perspectiva, se repite.

“A mí me parece que si es su historia y quiere contarla, no está mal. Si tiene ganas de hablar de su historia, ¿por qué debe callar? ¿Por qué tiene que cuidar?”, señaló, haciendo explícito que respeta el derecho de Vigna a narrar sus vivencias. Sin embargo, marcó una diferencia clave: para Rojas, el problema no radica en el contenido de las declaraciones, sino en el momento y el objetivo. “Cada vez que tiene un trabajo nuevo, vuelve a tirar cosas para que la levanten. Eso es de manual”, expresó.

Sabrina Rojas sostuvo que Flor Vigna reactiva temas de su vida privada cuando presenta un nuevo proyecto y busca repercusión mediática

Rojas describió esta actitud como una estrategia para generar repercusión mediática en torno a su vida sentimental cuando necesita promoción. En esta ocasión, Vigna no solo participaba de un reality mexicano, sino que también había presentado un perfil en una plataforma de contenido para adultos, dos movimientos que la pusieron en el centro de la escena.

La conductora añadió que, tras el revuelo generado por sus palabras, Vigna suele mostrarse arrepentida: “Después tal vez va a SQP, a LAM o a otro programa, se pone nerviosa, quiere llorar, se arrepiente de todo lo que dijo”. Para Rojas, esta secuencia —hablar, generar impacto y luego intentar retroceder— define la contradicción que ha acompañado a Vigna a lo largo del tiempo.

La famosa tiene historia con creadores de contenido en México.
La conductora aclaró que no es amiga de Flor Vigna y señaló que solo mantuvieron una buena relación en algunos momentos

Finalmente, Rojas aclaró cuál es su verdadera relación con la cantante para evitar interpretaciones erróneas: “No somos amigas, tuvimos una buena relación, compartimos algunos momentos”. Desde esa distancia, afirmó, puede opinar como observadora y no como protagonista directa de la controversia.

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