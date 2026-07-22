Selena Gómez cumple años: su huella en la moda a través de sus apariciones más recordadas

Selena Gomez destaca por su capacidad de combinar elegancia con frescura (REUTERS/Mario Anzuoni)

Selena Gómez celebra este miércoles sus 34 años consolidada como uno de los principales iconos de moda de su generación. A lo largo de su carrera, la cantante y actriz estadounidense supo reinventar su imagen, adaptándose con soltura a las tendencias y logrando imponer su propio sello en cada aparición pública.

Gomez destaca por su capacidad de combinar elegancia con frescura, atreverse con texturas y siluetas variadas que la mantienen siempre en el centro de las miradas.

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Considerada referente en la industria, la nacida en Texas ha colaborado con reconocidas casas de moda y es habitual encontrarla en las listas de mejor vestidas.

A continuación, sus estilismos más comentados:

Vestido negro de encaje y transparencias

El vestido negro de encaje con transparencias que marcó un equilibrio entre sensualidad y confección detallista (renatocampora)

Para el casamiento de Taylor Swift, deslumbró con un vestido largo negro confeccionado en encaje, caracterizado por transparencias estratégicas y aplicaciones florales en relieve. El diseño, sin tirantes, dejó los hombros al descubierto y sumó una abertura lateral alta decorada con motivos florales.

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Para completar el look, eligió sandalias de tiras negras y pendientes largos de brillo, y peinó el cabello en un moño pulido. El maquillaje en tonos neutros resaltó sus facciones y aportó un aire moderno. Este atuendo se distingue por su sensualidad equilibrada y la atención al detalle en la confección.

Suéter oversize y pantalón amplio

El suéter oversize gris y el pantalón amplio en crema que llevaron el street style a una versión pulida (Goff Photos/The Grosby Group)

En una salida informal, Selena apostó por la comodidad sin sacrificar el estilo. Eligió un suéter grueso de punto gris claro de silueta oversize combinado con pantalones anchos en tono crema.

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Las gafas de sol rectangulares oscuras, el calzado tipo slipper beige y el cabello suelto con raya al medio completaron el conjunto, logrando un aire despreocupado y relajado. Este look demuestra cómo la artista puede trasladar las tendencias del street style a su día a día, manteniendo siempre una imagen cuidada y coherente.

Vestido negro con perlas

El vestido negro midi con perlas negras que reinterpretó un guiño clásico con accesorios modernos (REUTERS/Aude Guerrucci)

En la alfombra de un festival de Netflix, Selena optó por un vestido negro midi con escote cuadrado y mangas cortas, adornado con aplicaciones de pequeñas perlas negras distribuidas de manera uniforme.

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Llevó el cabello recogido hacia atrás y labios en rojo intenso, acompañando con accesorios de plata, pendientes geométricos y anillos, logrando un equilibrio entre sofisticación y modernidad. El detalle de las perlas aporta un guiño clásico, mientras que el maquillaje y los complementos actualizan el conjunto.

Terciopelo negro y plumas

El vestido largo de terciopelo negro de corte ajustado, cuya principal característica fue un escote cubierto de plumas blancas (REUTERS/Mike Blake)

Para una premiación cinematográfica, la cantante se inclinó por un vestido largo de terciopelo negro de corte ajustado, cuya principal característica fue un escote cubierto de plumas blancas que aportaron volumen y contraste visual.

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El peinado retro en ondas y el maquillaje clásico, junto con joyas plateadas, contribuyeron a una apariencia atemporal con toques de glamour de la vieja Hollywood. Este look refuerza la versatilidad de Selena para adaptarse a dress codes formales sin perder su esencia.

Negro con pedrería y chaqueta estructurada

El vestido sirena con pedrería y la chaqueta estructurada refuerzan una silueta poderosa y contemporánea (REUTERS/Mario Anzuoni)

En otra gala, Gomez eligió un vestido negro de corte sirena y escote palabra de honor asimétrico, decorado con detalles de pedrería en la parte superior. Añadió una chaqueta negra estructurada sobre los hombros y pendientes largos de cristales, optando por labios en tono borgoña.

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Esta elección fusiona la elegancia clásica con elementos contemporáneos, ofreciendo una imagen refinada y poderosa.

Vestido rojo asimétrico con cola

El vestido rojo asimétrico con cola con el que apostó al dramatismo arquitectónico para una alfombra de alto perfil (REUTERS/David Swanson)

Durante la ceremonia de los premios Emmy, Selena llevó un vestido largo rojo con cuello alto drapeado y tirante asimétrico, acompañado de una cola extensa que aportó dramatismo y movimiento.

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El peinado recogido en coleta alta y las joyas discretas pusieron el foco en el diseño arquitectónico del vestido, consolidando su capacidad para destacar en eventos de alto perfil con propuestas audaces y sofisticadas.

Vestido negro recto y hombros marcados

El vestido negro recto con hombros marcados que sintetizó una estética minimalista con estructura protagonista (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

En un evento de Disney, apostó por un vestido negro de corte recto y largo midi, con hombros estructurados y una pequeña abertura en la falda. Combinó con zapatos de charol negro, pendientes en aro y el cabello recogido, reafirmando una imagen pulcra y moderna.

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El diseño de líneas limpias y estructura definida evidencia su dominio de la estética minimalista.

Lentejuelas negras y escote strapless

El strapless de lentejuelas negras y el collar de brillantes que elevó el brillo nocturno a clave de fiesta (REUTERS/Danny Moloshok)

En la fiesta de Vanity Fair posterior a los Oscar, Selena impactó con un vestido negro de lentejuelas, ajustado y de escote palabra de honor.

Completó el estilismo con un collar ancho de brillantes y el cabello suelto en ondas marcadas. Este look resalta por el uso del brillo y la silueta ceñida, ideal para celebraciones nocturnas y de alto glamour.

Nude brillante y hombros caídos

El vestido nude brillante con hombros caídos que combinó efecto etéreo y sofisticación en una puesta de gala (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la alfombra roja de los Oscar, optó por un vestido largo nude con escote barco y hombros caídos, cubierto de aplicaciones brillantes que generaron un efecto de malla.

Las sandalias de plataforma y un collar ancho de diamantes completaron el conjunto, fusionando sensualidad y sofisticación con un aire etéreo y elegante.

Azul medianoche y escote cruzado

El satén azul medianoche con escote cruzado y abertura lateral que equilibró el clasicismo, color profundo y modernidad (REUTERS)

Durante los Screen Actors Guild Awards, Selena vistió un vestido largo azul medianoche de satén, con escote off shoulder cruzado y abertura lateral.

Complementó el conjunto con sandalias negras de tiras, pendientes colgantes y uñas rojas, llevando el cabello suelto en ondas suaves. Esta propuesta resalta por su color profundo y el equilibrio entre clasicismo y modernidad.

Brillos y contraste en blanco y negro

El blanco y negro con apliques plateados y terciopelo que creó contraste y textura en clave de alfombra internacional (REUTERS/Toby Melville)

En los BAFTA Film Awards, la artista lució un vestido largo de silueta ajustada, completamente cubierto de apliques plateados con brillo. El diseño incluyó tirantes decorativos y mangas caídas en terciopelo negro, con escote profundo en forma de corazón.

Pulseras y anillos plateados, labios en tono natural y un peinado pulido completaron el look, mostrando una vez más su predilección por la sofisticación con guiños contemporáneos.

Sastrería blanca

La sastrería blanca completa con chaleco y corbata que proyectó un estilo andrógino refinado en monocromo (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante el Palm Springs International Film Festival, apostó por un conjunto de sastrería en blanco, formado por pantalón recto, chaleco de botones, saco con solapas satinadas, camisa y corbata en el mismo color.

El cabello recogido en un moño y pendientes pequeños aportaron un aire refinado y contemporáneo, evidenciando su habilidad para lucir estilos andróginos con elegancia.

Conjunto preppy en tweed negro y blanco

El conjunto de tweed negro y blanco con botones metálicos que actualizó el preppy con un toque juvenil (REUTERS/Daniel Cole)

En un evento de moda, Selena eligió un conjunto de tweed negro compuesto por chaqueta de manga larga y falda a juego, ambos con botones metálicos y acabados en blanco en puños y cuello.

Llevó medias negras y zapatos de plataforma bicolor, además de lucir el cabello liso con raya al medio y maquillaje en tonos suaves. Este look preppy remite a la estética clásica con un giro juvenil y sofisticado.