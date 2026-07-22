Tendencias

De cemento a cinta o césped: cuál es la mejor superficie para correr y evitar lesiones

Jéssica Bonet, doctora en Biomedicina, brindó detalles sobre cada una y destacó que la variedad de terrenos fortalece los músculos estabilizadores, al tiempo que reduce las sobrecargas. Qué tener en cuenta, según los objetivos de cada corredor

Guardar
Google icon
Seis personas corren en distintos entornos: una mujer en un campo de fútbol, un hombre en un parque, una mujer en una pista, un hombre en una cinta, una mujer en una calle y un hombre en una plaza.
El running impulsó la búsqueda de la mejor superficie para correr, aunque Jéssica Bonet sostiene que no existe un terreno perfecto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge del running ha potenciado la búsqueda de la mejor superficie para correr y evitar lesiones. Jéssica Bonet, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y doctora en Biomedicina, expone en SportLife que no existe un terreno perfecto: cada superficie presenta ventajas y desventajas particulares.

Correr siempre sobre el mismo tipo de suelo incrementa el riesgo de sobrecargas musculares y articulares, lo que puede derivar en molestias o lesiones a largo plazo.

PUBLICIDAD

La autora sostiene que la clave está en alternar los terrenos para cuidar la salud del corredor. La elección de la superficie depende de varios factores, como el objetivo del entrenamiento, la experiencia previa y el historial de lesiones. Comprender las diferencias entre los suelos y adaptar la rutina puede influir tanto en la prevención de molestias como en la mejora del rendimiento físico.

Mujer adulta con camiseta gris y pantalón corto oscuro corriendo por un camino en un parque verde. Un árbol y una bicicleta se ven a la derecha.
Alternar superficies para correr reduce el riesgo de sobrecargas musculares y articulares y ayuda a prevenir lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Césped y tierra: ventajas y riesgos

El césped es una superficie que destaca por su capacidad de amortiguación, protegiendo especialmente rodillas y caderas frente al impacto repetido. Esta característica la convierte en una alternativa para quienes buscan disminuir el estrés articular, sobre todo en fases de recuperación o en entrenamientos suaves. No obstante, puede presentar irregularidades y desniveles, lo que exige prestar atención para evitar torceduras de tobillo u otros accidentes derivados de la inestabilidad.

PUBLICIDAD

Correr sobre tierra, ya sea en senderos o caminos, proporciona una absorción de impacto superior al asfalto y favorece la mejora de la estabilidad y la propiocepción. La variabilidad del terreno demanda mayor control neuromuscular y concentración, fortaleciendo músculos estabilizadores. Sin embargo, la exigencia técnica aumenta y es posible encontrar obstáculos inesperados, por lo que es una opción recomendada para corredores con cierta experiencia.

Un hombre joven en primer plano corre por un parque con césped verde brillante y árboles sin hojas bajo un cielo despejado y soleado, sin llevar gorro.
El césped ofrece amortiguación y protege rodillas y caderas, pero sus irregularidades pueden causar torceduras de tobillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pista sintética y cinta de correr

La pista sintética ofrece un equilibrio entre reactividad y amortiguación, posicionándose como lugar ideal para entrenamientos de series y ejercicios de técnica. Su superficie uniforme permite mantener ritmos estables y minimizar el riesgo de lesiones por irregularidades. Aunque, si se corre siempre en el mismo sentido, puede producir sobrecargas en un lado del cuerpo; por eso conviene alternar la dirección en sesiones largas.

La cinta de correr permite entrenar en condiciones controladas y con menor impacto, debido a su diseño que prolonga el tiempo de contacto con la superficie y reduce la presión plantar. Es especialmente útil en periodos de rehabilitación o ante condiciones climáticas adversas. Sin embargo, puede aumentar la carga sobre el tendón de Aquiles y la amortiguación varía según la máquina, por lo que la experiencia depende del equipo utilizado.

Persona de perfil con vestimenta deportiva oscura corriendo en cinta de gimnasio; sus músculos de las piernas y abdomen están resaltados con luz verde.
La cinta de correr permite entrenar con menor impacto y en condiciones controladas, aunque puede aumentar la carga sobre el tendón de Aquiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asfalto y cemento: impacto y lesiones

El asfalto es la superficie urbana más común y la más utilizada en competiciones populares, ya que facilita el desarrollo de velocidad y se encuentra con facilidad en cualquier ciudad. Su firmeza permite un desplazamiento eficiente, pero la dureza y la repetitividad del impacto incrementan la probabilidad de lesiones por sobreuso, como tendinitis o periostitis tibial, especialmente en quienes suman muchos kilómetros semanales.

El cemento, habitual en aceras y plazas, representa la opción más dura analizada en el estudio. Los picos de impacto generados al correr sobre cemento son los más elevados, lo que eleva el riesgo de fracturas por estrés y otros problemas derivados del impacto repetido. Por esta razón, se recomienda evitar el entrenamiento frecuente sobre cemento y buscar alternativas más amables para las articulaciones siempre que sea posible.

Una mujer de mediana edad con cabello canoso atado en cola, vestida de negro, bebe agua de una botella en un parque arbolado con gente caminando alrededor.
El asfalto facilita la velocidad en el running urbano, pero su dureza eleva el riesgo de lesiones por sobreuso como tendinitis o periostitis tibial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué superficie conviene según el objetivo

De acuerdo con el análisis, tanto el césped como la pista sintética son recomendables para quienes buscan minimizar el riesgo de lesiones, ya que generan menos picos de impacto. El asfalto es una opción intermedia: menos lesivo que el cemento, pero con mayor dureza que el césped o la pista. Elegir la superficie debe responder al tipo de entrenamiento y al historial de lesiones del corredor.

El cemento debe reservarse únicamente para trayectos cortos o como última opción, dadas sus características que elevan el impacto para la salud articular. Para quienes entrenan en superficies duras, un consejo práctico consiste en aumentar la frecuencia de la zancada, es decir, realizar más pasos por minuto, lo que ayuda a reducir las aceleraciones y el riesgo de lesiones. Alternar terrenos según el objetivo y las necesidades permite mantener una práctica del running más segura y sostenible.

Temas Relacionados

RunningLesiones DeportivasBienestarPrevenciónEntrenamientoNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tokonoma, la filosofía japonesa de interiores que convierte el vacío en un objeto de decoración

Especialistas en psicología ambiental señalan que reservar un rincón despejado con solo tres objetos elegidos reduce la ansiedad y favorece la claridad mental, lo que explica por qué el tokonoma japonés conquista cada vez más hogares occidentales

Tokonoma, la filosofía japonesa de interiores que convierte el vacío en un objeto de decoración

Nuevo paradigma en cirugías mamarias: el procedimiento que prioriza resultados naturales y personalizados

La tendencia se orienta hacia intervenciones adaptadas a la anatomía y expectativas de cada paciente, con el objetivo de lograr armonía y proporción luego de etapas como el embarazo, la lactancia o cambios de peso

Nuevo paradigma en cirugías mamarias: el procedimiento que prioriza resultados naturales y personalizados

Selena Gómez cumple años: su huella en la moda a través de sus apariciones más recordadas

La cantante y actriz festeja sus 34 con una presencia consolidada: una trayectoria marcada por la reinvención, colaboraciones con casas de moda internacionales y elecciones de vestuario que conjugan sofisticación, actualidad y estilo personal

Selena Gómez cumple años: su huella en la moda a través de sus apariciones más recordadas

“No hablar de plata es no tener el diagnóstico”: Julieta Tarrés explicó cómo mejorar la relación con el dinero

En La Fórmula Podcast, la periodista especializada en economía explicó por qué a los argentinos les cuesta hablar de dinero y cómo décadas de crisis económicas consolidaron una relación marcada por el miedo y la desconfianza. Sostuvo que la educación financiera es la herramienta más eficaz para cambiar esos hábitos y compartió claves para ordenar las finanzas personales, invertir con objetivos y aprovechar el interés compuesto como aliado

“No hablar de plata es no tener el diagnóstico”: Julieta Tarrés explicó cómo mejorar la relación con el dinero

La “tecnología silenciosa” se adueña de la cocina y revoluciona el concepto de modernidad

El diseño integra automatizaciones discretas, asistentes casi imperceptibles y soluciones ocultas que reducen el protagonismo de los dispositivos, mientras el espacio se abre a la convivencia, el orden visual y una experiencia más serena

La “tecnología silenciosa” se adueña de la cocina y revoluciona el concepto de modernidad

DEPORTES

Giro en la novela Ángel correa: pese al acuerdo de palabra, Tigres cambió las condiciones y se trabó su llegada a River Plate

Giro en la novela Ángel correa: pese al acuerdo de palabra, Tigres cambió las condiciones y se trabó su llegada a River Plate

De las travesuras con Colapinto a triunfar en Europa: Nacho Montenegro, el argentino que brilla en el Gran Turismo

Todo lo que pasó en la final del Mundial: de la verdad sobre la arenga de Messi al emotivo discurso tras la derrota

El polémico lugar que le asignó la Fórmula 1 a Colapinto en su ranking semanal pese a haber brillado en el GP de Bélgica

Las fotos y videos del ataque a balazos a los micros de los hinchas de Tigre tras el triunfo ante Nacional en Uruguay

TELESHOW

Juli Poggio y Dani Celis en “Lo de Pampita”: “Cuando estamos juntas nos quemamos un poco y es peligroso”

Juli Poggio y Dani Celis en “Lo de Pampita”: “Cuando estamos juntas nos quemamos un poco y es peligroso”

Uno por uno: quiénes son los explosivos ex Gran Hermano que reingresaron a la casa de Generación Dorada

La reacción de Natalie Pérez ante la sensual performance de un participante de Es mi Sueño: “Famoso colágeno”

La furia de Maia Reficco por la supuesta campaña antiargentina en redes: “Me voy a pelear con medio planeta”

Marcelo Tinelli se despidió de Infobae Mundial con emoción por su vuelta al periodismo: “Me siento en mi casa”

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio afirmó que EEUU está dispuesto a negociar con Irán, pero advirtió que “no se toman en serio las conversaciones”

Marco Rubio afirmó que EEUU está dispuesto a negociar con Irán, pero advirtió que “no se toman en serio las conversaciones”

Corea del Sur capturó un buque acusado de violar las sanciones de la ONU contra el régimen norcoreano

Bolivia investiga a 26 ciudadanos vinculados a las Fuerzas Armadas de Rusia por presunto reclutamiento para la guerra en Ucrania

Flávio Bolsonaro cuestionó las urnas electrónicas de Brasil de cara a las elecciones presidenciales

Éxodo en Cuba: más de 245.000 personas emigraron de la isla en 2025 en medio de apagones y escasez de productos básicos