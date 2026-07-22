Tokonoma, la filosofía japonesa de interiores que convierte el vacío en un objeto de decoración

El tokonoma propone despejar la vista y reservar un espacio para la contemplación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tokonoma en casa propone despejar la vista y reservar un espacio para la contemplación. Su sentido no pasa por acumular objetos, sino por dar valor al vacío, la calma y una selección mínima de piezas.

AD Magazine presenta el tokonoma como el centro espiritual de la vivienda japonesa tradicional: una pequeña alcoba elevada integrada en la habitación. Su función no es guardar cosas ni resolver necesidades prácticas, sino albergar belleza, contemplación artística y vínculo con la naturaleza.

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Se sitúa su origen en el Japón del período Muromachi, entre los siglos XIV y XVI. Allí surgió en monasterios budistas zen como un espacio privado para colocar un pergamino sagrado con caligrafía, un quemador de incienso y un florero ante el que los monjes meditaban.

La alcoba japonesa tradicional funciona como centro espiritual de la vivienda y no como almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el paso del tiempo y el desarrollo de la ceremonia del té, o chanoyu, ese elemento pasó a las casas privadas de los samuráis y de la élite cultural. La alcoba tradicional seguía reglas precisas de proporción, materiales y luz.

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Su estructura incluía un suelo ligeramente elevado sobre el nivel de la habitación, llamado tokonami. También estaba enmarcada por una columna de madera natural que conservaba la textura rugosa del árbol, el tokobashira.

En ese espacio reducido se colocaban solo tres elementos elegidos con cuidado: un pergamino enrollado con pintura o poesía, conocido como kakejiku; un arreglo floral estacional, o ikebana; y, a veces, una piedra de contemplación o una figura de cerámica. La clave era dejar que el espacio vacío, o Ma, rodeara los objetos para que pudieran “respirar” visualmente.

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El tokonoma surge en monasterios budistas zen del período Muromachi como apoyo para la meditación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

AD Magazine también recoge la fascinación que este concepto despertó en Frank Lloyd Wright, arquitecto estadounidense y defensor de la arquitectura orgánica. Cuando viajó a Japón a comienzos del siglo XX para construir el Hotel Imperial de Tokio, interpretó que las casas japonesas no se decoraban con objetos al azar, sino a partir de un único foco de atención cargado de intención.

Las ideas en torno al tokonoma y la valoración del vacío han cruzado fronteras. The New York Times destaca que el minimalismo japonés, con su énfasis en el espacio y la selección cuidadosa de objetos, influyó en la estética escandinava y en corrientes actuales de orden en el hogar.

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El medio señala que “la presencia de áreas vacías en el entorno doméstico contribuye a reducir la ansiedad y favorece la claridad mental”, según especialistas en psicología ambiental, lo que explica por qué esta tradición japonesa resuena en diseños contemporáneos de todo el mundo.

El tokonami eleva ligeramente el suelo y delimita un ámbito diferenciado dentro de la habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el arquitecto, la chimenea no era solo un artefacto para calentar el ambiente. Igual que el tokonoma, ordenaba el espacio alrededor y exigía despejar la mirada para favorecer una experiencia de calma.

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Según The New York Times, el principio del tokonoma ha sido adoptado en departamentos urbanos fuera de Japón. Arquitectos y decoradores occidentales han reinterpretado la alcoba como un pequeño nicho o estante despejado en la pared, donde se exhiben pocas piezas significativas.

El medio subraya que esta solución resulta especialmente útil en viviendas de espacio reducido, ya que permite introducir un foco de contemplación sin recargar el ambiente.

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La adaptación contemporánea crea nichos o estantes despejados que aportan calma en viviendas pequeñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adaptación a una vivienda contemporánea empieza por elegir una zona tranquila de la casa. El texto propone apartarla del ruido de los electrodomésticos, de la televisión y de las áreas de paso, y menciona como opciones el rincón de la sala, la entrada o un lateral de la recámara principal.

El funcionamiento del tokonoma tampoco depende del valor económico de lo que se exhibe. Su equilibrio nace de la moderación, de la armonía estacional y de una composición que cambia con el año, de modo que en primavera o en otoño los elementos dialoguen con el tiempo presente.

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La regla de fondo es que los adornos no compitan entre sí, sino que se complementen. El espacio vacío devuelve sentido a este rincón y evita llenarlo por inercia.