Tendencias

Receta de galletas de limón y jengibre, rápida y fácil

Estas masitas crocantes, con miga tierna, combinan manteca, ralladura cítrica y un toque especiado, y se preparan sin técnicas difíciles, con ingredientes comunes y un horneado breve para la merienda o un regalo casero

Guardar
Google icon
Mesa de madera con pila de galletas, galletas en rejilla, rodajas de limón, trozos de jengibre confitado, dos tazas de té, servilleta.
Las galletitas de limón y jengibre combinan un aroma fresco con un sabor especiado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma a limón fresco y jengibre recién rallado puede transformar cualquier tarde en un pequeño festejo. Estas galletitas tienen ese encanto: crujen suavemente y, en cada bocado, la chispa cítrica se mezcla con el toque especiado, invitando a una pausa con mate, té o café.

En muchas casas argentinas, las galletas artesanales aparecen en bandejas para acompañar la merienda, servir como regalo casero o simplemente endulzar la semana. El jengibre se asocia a la estación fría, pero, junto con el limón, refresca y alegra el paladar durante todo el año.

PUBLICIDAD

Receta de galletas de limón y jengibre

Estas galletas son masitas crocantes, de miga tierna, preparadas con manteca, ralladura y jugo de limón, y jengibre fresco o en polvo. Ideales para preparar rápido en casa, no requieren técnicas complejas ni ingredientes difíciles: apenas batir, mezclar y hornear.

Tiempo de preparación

Total: 35 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 100 gr de manteca (a temperatura ambiente)
  • 130 gr de azúcar
  • 1 huevo
  • Ralladura de 1 limón
  • 2 cucharadas de jugo de limón
  • 1 cucharadita de jengibre fresco rallado (o 1/2 cucharadita de jengibre en polvo)
  • 200 gr de harina 0000
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
Un vaso de jugo de limón y jengibre junto a un limón entero, jengibre rallado, una raíz de jengibre, ralladura de limón en un cuenco y un rallador sobre una mesa de madera.
Entre los ingredientes se detallan cantidades precisas para la ralladura de limón, el jugo de limón y el jengibre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer galletas de limón y jengibre, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C y forrar una placa con papel manteca.
  2. Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema suave y pálida.
  3. Incorporar el huevo, la ralladura y el jugo de limón, y el jengibre. Mezclar bien.
  4. Agregar la harina previamente tamizada con el polvo de hornear y la sal. Unir todo hasta formar una masa tierna.
  5. Tomar porciones con una cucharita y dar forma redonda. Colocar en la placa dejando espacio entre cada una.
  6. No amasar de más para que no se endurezcan.
  7. Hornear durante 15 a 20 minutos, hasta que los bordes apenas estén dorados.
  8. Retirar y dejar enfriar sobre una rejilla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 20 galletas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 85 kcal
  • Grasas: 4 gr
  • Carbohidratos: 12 gr
  • Proteínas: 1 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En un recipiente hermético, duran hasta 7 días a temperatura ambiente. En heladera, se conservan 12 días. Se pueden freezar (ya horneadas) hasta 2 meses.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas dulcesPanaderíaNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de tacos de pescado y palta, rápida y fácil

El plato combina filetes rebozados o a la plancha con cubos de aguacate, tomate y cebolla morada, más un toque cítrico y cilantro, y se sirve sobre tortillas calientes para una comida ligera

Receta de tacos de pescado y palta, rápida y fácil

La diferencia entre un hecho doloroso y un trauma: cómo las heridas del pasado siguen influyendo en la vida adulta

En el podcast de Jay Shetty, el médico Gabor Maté explicó por qué determinadas vivencias dejan consecuencias persistentes sobre el bienestar físico y emocional. Además, planteó la necesidad de revisar la forma en que se comprende el sufrimiento humano desde la ciencia

La diferencia entre un hecho doloroso y un trauma: cómo las heridas del pasado siguen influyendo en la vida adulta

Avances contra un cáncer en niños de América Latina: científicos muestran que se puede evitar la radioterapia

Investigadores de Argentina, Uruguay y Chile trataron a chicos con linfoma de Hodgkin con quimioterapia a medida y lograron que el 86,2% alcanzara remisión completa sin necesidad de radiación. Los resultados abren la posibilidad de que haya menos efectos secundarios a largo plazo

Avances contra un cáncer en niños de América Latina: científicos muestran que se puede evitar la radioterapia

5 plantas ideales para plantar en invierno y que florecen en verano

Cuando el suelo se enfría, la raíz trabaja: estas especies guardan su energía bajo tierra para liberar todo su color en los meses más cálidos

5 plantas ideales para plantar en invierno y que florecen en verano

Las cáscaras de cebolla que se tiran a la basura pueden ser el mejor fertilizante para el jardín

Horticultoras y expertas en plantas coinciden en que las pieles descartadas al cocinar son una fuente de potasio, azufre y antioxidantes capaces de mejorar el suelo y ahuyentar plagas

Las cáscaras de cebolla que se tiran a la basura pueden ser el mejor fertilizante para el jardín

DEPORTES

La salud de Joel Embiid resultó clave para que LeBron James eligiera Filadelfia

La salud de Joel Embiid resultó clave para que LeBron James eligiera Filadelfia

“No la pasé bien”: Muslera habló sobre su actuación con Uruguay en el Mundial y su relación con Bielsa

El negocio de competir a los 40: medicina, tecnología y estrategias detrás del éxito de Messi, LeBron, CR7 y Djokovic

El árbitro que dirigió la final del Mundial entre Argentina y España anunció su retiro del fútbol: el premio que recibió

El comunicado de Barracas Central luego de la acusación por violencia de género contra el futbolista Gonzalo Morales

TELESHOW

“Declararon inadmisible”: el fallo de la justicia italiana sobre el reclamo de 480 mil euros mensuales de Wanda Nara a Mauro Icardi

“Declararon inadmisible”: el fallo de la justicia italiana sobre el reclamo de 480 mil euros mensuales de Wanda Nara a Mauro Icardi

Desde Italia, Nora Colosimo fue tajante con Mauro Icardi: “¿Por qué les jodés la vida a dos menores inocentes?"

Las indirectas entre La Joaqui y Luck Ra en medio de rumores de separación: “Una casa que no voy a volver a pisar”

El recuerdo de Nicolás Cabré con su hermano Duilio en su infancia: “Yo baldeaba el patio antes de jugar con él”

Damián Betular habló de MasterChef Celebrity luego de la salida de Donato de Santis: “Están haciendo castings”

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Uruguay puso en marcha los patrullajes con blindados militares en los barrios de mayor criminalidad de Uruguay

Evo Morales desafía la orden de captura: se muestra paseando en su bastión y saludando a policías

Los arrestos de nicaragüenses por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas suben 41.3% en 2025 y superan los 12,000 hasta marzo de 2026

Un informe de la ONU sitúa en 4.91 dólares el costo diario de comer sano en la región

La inacción latinoamericana ante la guerra de Cuba contra Estados Unidos y las Américas