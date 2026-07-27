Receta de galletas de limón y jengibre, rápida y fácil

Las galletitas de limón y jengibre combinan un aroma fresco con un sabor especiado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma a limón fresco y jengibre recién rallado puede transformar cualquier tarde en un pequeño festejo. Estas galletitas tienen ese encanto: crujen suavemente y, en cada bocado, la chispa cítrica se mezcla con el toque especiado, invitando a una pausa con mate, té o café.

En muchas casas argentinas, las galletas artesanales aparecen en bandejas para acompañar la merienda, servir como regalo casero o simplemente endulzar la semana. El jengibre se asocia a la estación fría, pero, junto con el limón, refresca y alegra el paladar durante todo el año.

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Receta de galletas de limón y jengibre

Estas galletas son masitas crocantes, de miga tierna, preparadas con manteca, ralladura y jugo de limón, y jengibre fresco o en polvo. Ideales para preparar rápido en casa, no requieren técnicas complejas ni ingredientes difíciles: apenas batir, mezclar y hornear.

Tiempo de preparación

Total: 35 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

100 gr de manteca (a temperatura ambiente)

130 gr de azúcar

1 huevo

Ralladura de 1 limón

2 cucharadas de jugo de limón

1 cucharadita de jengibre fresco rallado (o 1/2 cucharadita de jengibre en polvo)

200 gr de harina 0000

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Entre los ingredientes se detallan cantidades precisas para la ralladura de limón, el jugo de limón y el jengibre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer galletas de limón y jengibre, paso a paso

Precalentar el horno a 180°C y forrar una placa con papel manteca. Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema suave y pálida. Incorporar el huevo, la ralladura y el jugo de limón, y el jengibre. Mezclar bien. Agregar la harina previamente tamizada con el polvo de hornear y la sal. Unir todo hasta formar una masa tierna. Tomar porciones con una cucharita y dar forma redonda. Colocar en la placa dejando espacio entre cada una. No amasar de más para que no se endurezcan. Hornear durante 15 a 20 minutos, hasta que los bordes apenas estén dorados. Retirar y dejar enfriar sobre una rejilla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 20 galletas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 85 kcal

Grasas: 4 gr

Carbohidratos: 12 gr

Proteínas: 1 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En un recipiente hermético, duran hasta 7 días a temperatura ambiente. En heladera, se conservan 12 días. Se pueden freezar (ya horneadas) hasta 2 meses.