Una guía paso a paso para diseñar un dormitorio sin gastos innecesarios

El diseño del dormitorio combina funcionalidad y confort para crear un ambiente personal y armonioso sin recargarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de un diseño de dormitorio funcional y personalizado suele pasar desapercibida, a pesar de que este espacio es esencial para el bienestar en cualquier hogar.

Según las recomendaciones del diseñador Brandon Schubert, recopiladas por House & Garden, revista británica especializada en diseño de interiores, la decoración de un dormitorio debe abordarse con un proceso planificado que va más allá de lo superficial.

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Pasos para planificar la distribución y decoración del dormitorio

La planificación define la distribución y evita decisiones decorativas impulsivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planificación es el primer paso. Schubert resalta que “obtener el diseño del dormitorio correcto requiere más reflexión de la que la mayoría espera”. Para empezar el proceso, recomienda reunir imágenes de revistas, libros o redes sociales, incluso si algunas no muestran dormitorios, ya que esto ayuda a descubrir las preferencias estéticas y visualizar el ambiente deseado.

Un dormitorio bien diseñado necesita una organización espacial que contemple la distribución de los muebles esenciales. Schubert sugiere hacer bocetos con la posición de la cama y demás mobiliario, o marcar siluetas en el suelo para explorar distintas posibilidades.

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Además, la inteligencia artificial permite simular colores o ubicar camas y cortinas sobre fotografías del espacio. El medio citado destaca que estas herramientas digitales facilitan la toma de decisiones antes de ejecutar cambios reales.

Selección de materiales y colores en el diseño de dormitorios

Reunir referencias visuales ayuda a identificar preferencias estéticas y el clima del ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso práctico, según Schubert, es decidir cuatro elementos clave: el revestimiento de las paredes, el tipo de suelo, el cabecero y el tejido de las cortinas.

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El diseñador aconseja recopilar muestras físicas de alfombras o suelos, cartas de color y fragmentos de papel pintado para combinarlos y elegir lo que mejor se adapte a los gustos del habitante.

Las paletas pueden variar, pero deben garantizar serenidad y coherencia. Schubert aclara que prefiere dormitorios calmados: “Me gusta que mis propios dormitorios se sientan calmos, lo cual no significa ausencia de patrones”.

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Cómo elegir y ubicar el mobiliario del dormitorio

La inteligencia artificial facilita previsualizar colores, muebles y cortinas antes de hacer cambios reales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cama ocupa el lugar central en la elección del mobiliario. Schubert recomienda situarla en la pared que más convenga, generalmente la opción más lógica en el entorno urbano, asegurando acceso por tres lados.

En ese sentido,aAdvierte que colocar la cama bajo una ventana o en una esquina dificulta la movilidad y el orden.

Las mesas de noche deben ajustarse a la cama; la altura estándar es alrededor de 72 centímetros, aunque puede variar según las preferencias y el tipo de cama. El armario, la cómoda o, en dormitorios amplios, un banco a los pies de la cama, deben seleccionarse según el espacio, evitando la saturación.

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Schubert también recomienda que la lámpara de mesa para leer tenga una altura aproximada de 40 centímetros desde la superficie de la mesilla al soporte de la bombilla, para que la luz sea funcional sin deslumbrar.

Importancia de los textiles y la iluminación adecuada

Las alfombras aportan confort y delimitan zonas dentro del dormitorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los textiles influyen notablemente en el ambiente del dormitorio. Una alfombra ayuda a delimitar zonas y aporta confort, tanto sobre madera como sobre moqueta. Se puede elegir una grande, que ocupe el centro, o una pequeña al pie de la cama, parcialmente bajo ella.

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El cabecero tapizado proporciona interés visual y permite introducir distintos tejidos y texturas. En caso de buscar una opción asequible, Schubert sugiere reutilizar cabeceros de segunda mano y renovarlos con nuevas telas. Es fundamental asegurar su fijación a la pared para evitar molestias por el movimiento.

Respecto a las cortinas, la prioridad está en proteger de la luz. Schubert recomienda usar forro de oscurecimiento y sistemas de fijación que eviten filtraciones.

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Para mayor privacidad en áreas urbanas, aconseja añadir una capa extra con estores livianos o cortinas enrollables, lo que permite preservar la intimidad durante el día sin bloquear la luz totalmente.

Consejos para lograr un dormitorio completo y armonioso

La iluminación de lectura se ajusta a la altura adecuada para ser útil sin deslumbrar . (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez resueltas las decisiones principales, los detalles finales otorgan personalidad al dormitorio. Schubert recomienda moderación en la decoración de la cama: un cubrecama de lino, uno o dos cojines y una manta resultan suficientes, procurando que la anchura permita una caída de unos 80 centímetros por lado.

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El arte en las paredes añade singularidad, aunque no es imprescindible colgar cuadros sobre el cabecero. Para diferenciar dormitorios en una vivienda, sugiere agrupar piezas pequeñas o dejar algunos muros sin ornamento. Según el medio citado, estos elementos consolidan el carácter y la calidez del espacio.