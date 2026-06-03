Por qué montar a caballo se convirtió en una de las formas más completas de ejercitarse

La equitación ofrece beneficios físicos y psicológicos al combinar el ejercicio con la integración en la naturaleza, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por la equitación convirtió a montar a caballo y recorrer rutas ecuestres en una actividad cada vez más elegida para quienes desean bienestar físico y mental en plena naturaleza. Más allá de su faceta deportiva, la práctica ecuestre destaca por ofrecer una integración con el entorno y por favorecer el desarrollo de habilidades personales, según detallan estudios citados por la revista de moda Vogue, la revista de salud Women’s Health y la revista ¡HOLA!.

Montar a caballo proporciona mejoras en la fuerza muscular, la coordinación y la autoestima, además de ayudar a controlar el estrés gracias al contacto directo con el animal y el entorno natural. La conexión con el caballo y la desconexión de la rutina diaria posicionan a la equitación como una alternativa para la salud física y psicológica, según las citadas fuentes.

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Recorrer rutas ecuestres implica una cercanía con la naturaleza y el animal. Como recogen las investigaciones citadas por Vogue, cabalgar “permite fundirse con el paisaje; uno deja de ser un intruso y, por un momento, pasa a formar parte de la manada”.

Montar a caballo fortalece la musculatura abdominal, pélvica, de piernas y espalda, además de mejorar el equilibrio y la postura corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta integración transforma el recorrido, donde no hay motores ni barreras, solo la posibilidad de percibir la naturaleza y a la fauna desde una perspectiva inaccesible para vehículos.

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Beneficios físicos de montar a caballo

La equitación exige la activación constante de múltiples grupos musculares. Según el jinete Pablo Márquez, director ejecutivo de Madrid Horse Week, citado por ¡HOLA!, montar refuerza la zona abdominal, pélvica, las piernas y la espalda, y mejora el equilibrio y la postura. El trabajo es mayormente isométrico y permite tonificar sin grandes impactos en las articulaciones.

Women’s Health añade que montar contribuye al control postural y obliga a mantener el equilibrio sobre el animal. No se trata de una actividad pasiva: requiere técnica y práctica. El gasto energético varía según la actividad; trotar puede equivaler al bádminton, galopar al squash y saltar implica un esfuerzo similar al fútbol o baloncesto, señala Márquez en ¡HOLA!.

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La práctica ecuestre potencia la autoestima, las habilidades interpersonales y genera confianza gracias a la conexión con el animal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprender a montar demanda preparación física y, con la experiencia, el control del caballo se vuelve más sencillo, pero siempre implica movimiento. Recibir una clase o dar un paseo de una hora tiene un coste aproximado de entre 20 y 30 euros, según ¡HOLA!.

Impacto psicológico y emocional de la equitación

En el ámbito psicológico, la equitación genera confianza y bienestar. Tal como indica Women’s Health, es una práctica en la que “el jinete y el caballo unen sus pasos y se vuelven uno”, lo que potencia la relación con el animal.

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Esta conexión fortalece la autoestima y las habilidades interpersonales, razón por la que se emplea en terapias asistidas para personas con dificultades emocionales, según ¡HOLA!. El ambiente y la desconexión que acompañan a las rutas ecuestres ayudan a reducir el estrés y a sostener la atención en el presente.

La equitación facilita la reducción del estrés y el control emocional a través del contacto directo con el caballo y el entorno natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Pablo Márquez, la hipoterapia resulta útil para mejorar las capacidades comunicativas, fomentar la empatía y facilitar la autoaceptación. El proceso de cuidar al animal, alimentarlo y prepararlo incrementa el bienestar y la sensación de logro, y genera una conexión restauradora.

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Turismo ecuestre y perfiles de los nuevos jinetes

El avance del turismo ecuestre diversificó el perfil de quienes se suman a esta actividad. Vogue resalta que los itinerarios a caballo permiten descubrir paisajes como el delta del Okavango o la sabana africana.

La equitación no requiere poseer un caballo propio ni una inversión inicial elevada: existen múltiples opciones guiadas, centros ecuestres y rutas organizadas adecuadas para distintos niveles, aclara ¡HOLA!. Así, cualquier persona puede iniciarse o disfrutar de paseos esporádicos sin necesidad de competir o contar con experiencia previa.

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El cuidado y la interacción continuada con el caballo aportan una satisfacción personal y social, y amplían la percepción del bienestar asociado a esta disciplina.