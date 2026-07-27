El truco que extiende la frescura de las bananas y mantiene su dulzura por dos semanas

The New York Times señaló que el etileno acelera el envejecimiento de los plátanos y favorece las manchas oscuras y la pérdida de firmeza - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mantener las bananas frescas y dulces por hasta dos semanas representa un desafío cotidiano para quienes buscan reducir el desperdicio y disfrutar de esta fruta en su mejor estado. En los últimos años, distintas investigaciones publicadas por organismos y universidades estadounidenses han revelado técnicas sencillas y accesibles que permiten preservar el sabor y la textura de las bananas mucho más allá de lo habitual.

Según la Universidad Estatal de Colorado, la clave reside en comprender el proceso biológico de maduración y aplicar estrategias que frenen la acción del etileno, el gas que acelera el envejecimiento de la fruta. Al llegar a casa con un racimo de bananas, muchas personas suelen colocarlas en la frutera sin prestar atención a detalles que resultan determinantes para su conservación.

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Esta institución explica que los plátanos emiten etileno de forma natural, y este gas, si no se controla, provoca que la fruta adquiera manchas oscuras, pierda firmeza y se vuelva demasiado dulce en pocos días. Por este motivo, recomienda envolver el tallo del racimo con una capa de plástico o papel film. Este método restringe la difusión del etileno hacia el resto de la fruta, retrasando el proceso de maduración.

El mismo organismo subraya que envolver el tallo no solo retrasa la aparición de manchas, sino que extiende la vida útil de la fruta, manteniendo su dulzura natural y su textura característica durante más tiempo. Además, señala que el uso de papel film es una solución económica y fácil de implementar en cualquier hogar, sin necesidad de equipos especiales ni productos químicos.

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El uso de papel film extiende la vida útil de los plátanos y mantiene su sabor y textura por más tiempo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claves científicas para prolongar la frescura

La conservación adecuada de las bananas inicia desde el momento en que llegan a casa. De acuerdo con la Universidad Estatal de Colorado, uno de los factores que más incide en la maduración acelerada es la liberación de etileno, un gas natural que emite la fruta y que acelera el proceso de maduración. Envolver el tallo de las bananas con plástico o papel film ayuda a limitar la propagación de etileno hacia el resto de la fruta, lo que prolonga la frescura.

Otra práctica recomendada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos consiste en separar los plátanos en unidades individuales en lugar de mantenerlos en racimo. Según datos de ese organismo, este simple gesto ralentiza el avance del etileno y evita que una sola banana demasiado madura deteriore al resto. El almacenamiento en un lugar fresco, seco y alejado de la luz directa mejora aún más la conservación, tal como aconseja la Universidad de California Davis.

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La temperatura también juega un papel relevante. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, refrigerar las bananas una vez que alcanzan el punto de maduración deseado detiene el proceso de envejecimiento. Aunque la cáscara puede oscurecerse, el interior de la fruta mantiene su textura y dulzura. Esta técnica resulta especialmente útil en climas cálidos, donde la maduración suele acelerarse.

Al envolver los tallos y separar las bananas, se puede evitar que pierdan firmeza y sabor rápidamente. Esta estrategia, avalada por organismos oficiales y universidades estadounidenses, transforma la vida útil de la fruta en la despensa común.

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Errores comunes y recomendaciones de expertos

Envolver el tallo del racimo de plátanos con plástico o papel film ayuda a frenar la difusión del etileno - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos consumidores optan por refrigerar las bananas apenas llegan a casa, esperando que así duren más. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos advierte que esta práctica puede afectar la textura y el sabor si la fruta aún no está madura.

La recomendación general es mantener los plátanos fuera del refrigerador hasta que la cáscara adquiera el tono amarillo deseado y, solo entonces, guardarlos en frío.

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La Universidad de California Davis sugiere evitar colocar las bananas cerca de otras frutas como las manzanas o los aguacates, ya que también emiten etileno y pueden acelerar el proceso de maduración. Separar las frutas en diferentes recipientes o bolsas ayuda a mantener cada una en óptimas condiciones durante más tiempo.

Por su parte, la Universidad Estatal de Colorado resalta la importancia de revisar diariamente el estado de los plátanos almacenados y consumir primero los que presentan manchas para evitar el deterioro del resto.

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