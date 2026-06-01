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Receta de pollo grillé con ensalada de arvejas, rápida y fácil

Las combinaciones sencillas terminan sorprendiendo cuando se unen ingredientes cotidianos y recuerdos de mesa compartida

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Pechuga de pollo grillé dorada en un plato, junto a una ensalada de arvejas verdes, cebolla morada, queso feta y hojas de menta, sobre una mesa de madera.
Un plato saludable presenta una pechuga de pollo grillé dorada acompañada de una vibrante ensalada de arvejas, cebolla morada, queso feta y menta, servido sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la cocina cotidiana argentina, el pollo grillé con ensalada de arvejas se consolidó como una opción práctica y saludable. Se trata de un plato simple: pechugas de pollo cocidas a la plancha, acompañadas con una ensalada fresca elaborada a base de arvejas, zanahoria y cebolla, generalmente aderezada con jugo de limón y aceite de oliva.

Esta preparación es habitual en menús diarios por su facilidad y rapidez, pero también porque aporta proteínas magras y vegetales en una combinación equilibrada. Suele elegirse tanto para almuerzos como para cenas livianas, y es muy común en hogares y restaurantes que priorizan platos sencillos y frescos.

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Receta de pollo grillé con ensalada de arvejas

El pollo grillé con ensalada de arvejas es una de esas recetas que se destacan por su sencillez y valor nutricional. Consiste en pechugas de pollo cortadas en bifes, condimentadas y cocidas a la plancha o sartén hasta dorarse por fuera y mantenerse tiernas por dentro. La guarnición es una ensalada libre de complicaciones: arvejas (pueden ser en lata, frescas o congeladas), zanahoria rallada o en cubos y cebolla picada, todo aderezado con jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta.

Esta combinación permite resolver una comida completa en pocos minutos, con ingredientes habituales en cualquier heladera o alacena argentina. El pollo grillé aporta proteínas de alta calidad y bajo contenido graso, mientras que la ensalada de arvejas suma fibra, vitaminas y un toque de dulzor natural. Es una receta adaptable para sumar otros vegetales, reemplazar el pollo por pescado o carne magra, y variar el aliño según preferencias.

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En definitiva, el pollo grillé con ensalada de arvejas es una solución práctica, económica y saludable, perfecta para quienes valoran lo simple y buscan incorporar más vegetales a su alimentación diaria, sin perder tiempo en preparaciones complejas.

Un plato de pechuga de pollo a la parrilla con marcas de grillado, junto a una ensalada de arvejas, zanahoria y cebolla roja, sobre una mesa de madera rústica.
Un plato de pollo grillé acompañado de una fresca ensalada de arvejas, zanahoria y cebolla morada, rociado con aceite de oliva, listo para disfrutar en una comida casera en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo (sin piel, deshuesadas)
  • 1 lata de arvejas (o 200 gr de arvejas frescas)
  • 1 zanahoria mediana
  • 1 cebolla chica
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Jugo de 1/2 limón
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 ramita de perejil fresco (opcional)

Cómo hacer pollo grillé con ensalada de arvejas, paso a paso

  1. Cortar las pechugas de pollo en bifes de 1,5 a 2 cm de grosor y salpimentar de ambos lados.
  2. Precalentar una plancha o sartén antiadherente con 1 cucharada de aceite de oliva.
  3. Cocinar el pollo a fuego fuerte, 3 a 4 minutos por lado, hasta dorar y que esté bien cocido por dentro (si la pechuga es gruesa, tapar para que no se seque).
  4. Pelar la zanahoria y cortarla en cubos pequeños o rallarla gruesa.
  5. Pelar y picar la cebolla en cubitos chicos (si es fuerte, pasarla por agua fría).
  6. En un bol, mezclar las arvejas escurridas, la zanahoria y la cebolla. Agregar el jugo de limón, 1 cucharada de aceite de oliva, sal y pimienta.
  7. Servir el pollo grillé caliente, acompañado con la ensalada de arvejas. Decorar con perejil picado si se desea.
  8. Importante: No sobrecocinar el pollo para que quede jugoso y asegurarse de que la plancha esté bien caliente antes de colocarlo.
Un plato sobre una mesa de madera contiene pechugas de pollo grillé y un tazón de ensalada de arvejas, zanahoria y cebolla, con un limón y aderezo.
Un plato de pollo grillé condimentado y ensalada fresca de arvejas, zanahoria y cebolla, aderezado con limón y aceite de oliva, ofrece una opción nutritiva y fácil para cualquier comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 10 gr
  • Carbohidratos: 18 gr
  • Proteínas: 38 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, se conserva hasta 2 días en recipiente hermético. No recomendado para freezer, ya que el pollo grillado pierde textura y la ensalada se ablanda.

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