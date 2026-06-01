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Por qué hay zonas de la casa que nunca logran ordenarse y cómo revertirlo

Especialistas en organización y psicología ambiental advierten que estas zonas de caos tienen un efecto negativo en la salud mental y afectan la calidad del descanso de quienes conviven con ellas

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Habitación con mobiliario, ropa, papeles, cables y objetos variados dispersos en el suelo y muebles.
La organizadora profesional Dana K. White recomienda abordar la zona de caos dividiendo el espacio en segmentos pequeños y realizando limpiezas rápidas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de objetos en determinados sectores de la vivienda puede dar lugar a las denominadas zonas de caos, un concepto que ha cobrado relevancia en los últimos años entre especialistas en organización y público general. Estas áreas —que suelen concentrarse en rincones poco transitados, habitaciones múltiples o superficies planas como mesas y encimeras— presentan un nivel de desorden que supera la capacidad de las rutinas convencionales de limpieza y organización, convirtiéndose en focos de estrés, distracción y pérdida de funcionalidad.

Según la organizadora profesional Dana K. White, la zona de caos es “el lugar donde el desorden parece reproducirse y resistir cualquier intento de orden superficial”. La especialista, autora de manuales sobre organización del hogar y creadora de métodos de decluttering, sostiene que la clave para abordar estos espacios es reconocer que requieren un enfoque diferente al del mantenimiento cotidiano: “La zona de caos no se genera en un día y tampoco se resuelve en una sola intervención”.

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Cómo identificar y abordar una zona de caos

El método de la zona de caos se basa en la identificación precisa de los espacios más conflictivos del hogar. Estos pueden variar según la dinámica familiar, el tamaño de la vivienda o el ritmo de vida de sus habitantes. Los expertos recomiendan comenzar por observar qué áreas tienden a acumular objetos de manera sistemática: recibidores, escritorios, sillas auxiliares, armarios o garajes suelen ser ejemplos frecuentes.

Infografía que presenta tres rutinas esenciales para el orden, ilustrando su aplicación en un hogar, una oficina y un aula escolar.
La intervención en zonas de caos mejora la funcionalidad y reduce la carga emocional del ambiente doméstico, según estudios recientes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez detectada la zona, se propone un abordaje gradual y sistemático. La estrategia sugerida por White consiste en dividir el espacio en segmentos pequeños, de modo que la tarea resulte menos abrumadora. Se inicia con una limpieza rápida para eliminar basura evidente y objetos en desuso. Luego, cada ítem restante debe ser evaluado en el momento: ¿se usa?, ¿tiene un lugar asignado?, ¿puede donarse o descartarse? Esta toma de decisiones inmediata evita la postergación, principal obstáculo en el ciclo del desorden.

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El proceso se repite en sesiones cortas y frecuentes, priorizando el avance visible sobre la perfección. Los especialistas advierten que el objetivo no es alcanzar un “orden de revista”, sino recuperar la funcionalidad del espacio y reducir la carga visual y emocional asociada al caos.

Impacto emocional y beneficios del método

La intervención en zonas de caos no solo mejora la apariencia y organización de la vivienda, sino que también repercute directamente en el bienestar psicológico de quienes la habitan. Estudios de la National Association of Productivity & Organizing Professionals (NAPO) y publicaciones como Time señalan que la presencia de desorden crónico en áreas clave incrementa los niveles de estrés, dificulta la concentración y puede afectar la calidad del descanso. Por el contrario, la recuperación de estos espacios se asocia con una mayor sensación de control, satisfacción en la rutina diaria y una predisposición positiva hacia el mantenimiento de hábitos saludables.

Persona de pelo corto doblando ropa sobre una caja en una habitación desordenada. Hay cajas, montones de ropa y objetos en el suelo. Luz natural de ventanas.
El proceso de decluttering de zonas de caos requiere decisiones inmediatas sobre cada objeto y evita posponer el orden del hogar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicóloga ambiental Susan Clayton, profesora en la Universidad de Wooster, explica que el entorno físico influye en la percepción de autoeficacia y en el ánimo general. “El desorden puede ser un recordatorio constante de tareas pendientes, mientras que los espacios organizados promueven calma y productividad”, afirma. Además, la organización progresiva de zonas de caos puede servir como catalizador para abordar otros ámbitos de la vida personal y profesional.

Aplicaciones prácticas y sostenibilidad en el tiempo

El método de la zona de caos ha ganado popularidad en redes sociales, donde usuarios comparten imágenes de transformaciones, consejos y experiencias personales. La principal fortaleza de esta estrategia reside en su adaptabilidad: puede implementarse en hogares familiares, departamentos pequeños, oficinas o incluso aulas escolares. La clave está en la constancia y en la disposición a revisar periódicamente los objetos que ingresan en el espacio, evitando la acumulación futura.

Organizadores profesionales recomiendan establecer rutinas de revisión semanal o mensual, asignar lugares específicos para cada tipo de objeto y fomentar la participación de todos los miembros del hogar en el mantenimiento del orden. El método también puede combinarse con técnicas de minimalismo y consumo consciente, promoviendo la reducción de compras impulsivas y el aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles.

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