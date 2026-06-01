Receta de alitas de pollo a la parrilla, rápida y fácil

El humo de la leña, el chisporroteo de las brasas y ese aroma inconfundible que invade el patio: pocas cosas despiertan el apetito como unas alitas de pollo a la parrilla. Es el bocado ideal para picar con amigos, con el plus de comerlas con la mano, saboreando cada rincón dorado y crocante.
En Argentina, las alitas de pollo a la parrilla se disfrutan sobre todo en reuniones informales, previas a los partidos de fútbol como entrada entre amigos o en cualquier reunión. Son rápidas, económicas y siempre generan ese “¡traé más!” cuando llegan a la mesa.
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Receta de alitas de pollo a la parrilla
Las alitas de pollo a la parrilla son piezas pequeñas marinadas y cocidas directamente sobre las brasas, logrando una piel crocante y carne jugosa. Se preparan en pocos minutos y admiten marinados clásicos o improvisados según lo que haya en la heladera.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 1 kg de alitas de pollo (pueden ser enteras o cortadas en dos)
- 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
- 2 dientes de ajo picados
- 1 cucharada de pimentón dulce o ahumado
- 1 cucharadita de ají molido (opcional)
- 1 cucharadita de orégano seco
- Jugo de 1 limón
- Sal y pimienta a gusto
Cómo hacer alitas de pollo a la parrilla, paso a paso
- Limpiar bien las alitas, retirando restos de plumas y exceso de grasa.
- En un bol, mezclar el aceite, ajo, pimentón, ají molido, orégano, jugo de limón, sal y pimienta.
- Embadurnar las alitas con la marinada, masajeando para que queden bien cubiertas. Dejar reposar 10 minutos (si hay tiempo, mejor 30).
- Prender la parrilla y esperar a tener buenas brasas, sin llama. Las alitas se cocinan mejor a fuego medio para evitar que se quemen por fuera y queden crudas por dentro.
- Colocar las alitas sobre la parrilla, a unos 15-20 cm de las brasas, con la piel hacia abajo primero.
- Cocinar 15 minutos de ese lado, dando vuelta solo una vez para lograr piel crocante. Terminar del otro lado por 10-15 minutos.
- No pinchar la carne con tenedor, así se mantienen los jugos. Si se secan, pintar con un poco de la marinada sobrante.
- Servir calientes, acompañadas de gajos de limón o salsa criolla.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 280 kcal
- Grasas: 18 g
- Carbohidratos: 2 g
- Proteínas: 26 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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