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Receta de alitas de pollo a la parrilla, rápida y fácil

El crujido al morder, el aroma a brasas y esa textura jugosa que conquista a todos: una entrada fácil de preparar que nunca falla en reuniones. Son la excusa perfecta para compartir, disfrutar y animar cualquier encuentro informal

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Vista aérea de ocho alitas de pollo a la parrilla en una tabla de madera con cuencos de cilantro, ajo picado, aceite, sal, pimentón, pimienta y media lima.
Presentación típica de alitas a la parrilla: servidas con gajos de limón y salsa criolla, un clásico de las picadas criollas en cualquier reunión informal o como entrada antes del asado principal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El humo de la leña, el chisporroteo de las brasas y ese aroma inconfundible que invade el patio: pocas cosas despiertan el apetito como unas alitas de pollo a la parrilla. Es el bocado ideal para picar con amigos, con el plus de comerlas con la mano, saboreando cada rincón dorado y crocante.

En Argentina, las alitas de pollo a la parrilla se disfrutan sobre todo en reuniones informales, previas a los partidos de fútbol como entrada entre amigos o en cualquier reunión. Son rápidas, económicas y siempre generan ese “¡traé más!” cuando llegan a la mesa.

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Receta de alitas de pollo a la parrilla

Las alitas de pollo a la parrilla son piezas pequeñas marinadas y cocidas directamente sobre las brasas, logrando una piel crocante y carne jugosa. Se preparan en pocos minutos y admiten marinados clásicos o improvisados según lo que haya en la heladera.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de alitas de pollo (pueden ser enteras o cortadas en dos)
  • 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 cucharada de pimentón dulce o ahumado
  • 1 cucharadita de ají molido (opcional)
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • Jugo de 1 limón
  • Sal y pimienta a gusto
Alitas de pollo a la parrilla y crudas, junto a cuencos con ajo picado, pimentón, miel, ajos enteros, limón y una salsa verde, sobre una tabla de madera.
Presentación típica de alitas a la parrilla: servidas con gajos de limón y salsa criolla, un clásico de las picadas criollas en cualquier reunión informal o como entrada antes del asado principal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer alitas de pollo a la parrilla, paso a paso

  1. Limpiar bien las alitas, retirando restos de plumas y exceso de grasa.
  2. En un bol, mezclar el aceite, ajo, pimentón, ají molido, orégano, jugo de limón, sal y pimienta.
  3. Embadurnar las alitas con la marinada, masajeando para que queden bien cubiertas. Dejar reposar 10 minutos (si hay tiempo, mejor 30).
  4. Prender la parrilla y esperar a tener buenas brasas, sin llama. Las alitas se cocinan mejor a fuego medio para evitar que se quemen por fuera y queden crudas por dentro.
  5. Colocar las alitas sobre la parrilla, a unos 15-20 cm de las brasas, con la piel hacia abajo primero.
  6. Cocinar 15 minutos de ese lado, dando vuelta solo una vez para lograr piel crocante. Terminar del otro lado por 10-15 minutos.
  7. No pinchar la carne con tenedor, así se mantienen los jugos. Si se secan, pintar con un poco de la marinada sobrante.
  8. Servir calientes, acompañadas de gajos de limón o salsa criolla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 280 kcal
  • Grasas: 18 g
  • Carbohidratos: 2 g
  • Proteínas: 26 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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