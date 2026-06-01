El look nupcial de Dua Lipa, inspirado en Bianca Jagger, revoluciona las tendencias

Dua Lipa y Callum Turner eligen el Old Marylebone Town Hall de Londres para una boda secreta y exclusiva

La boda secreta de Dua Lipa y Callum Turner, celebrada en el emblemático Old Marylebone Town Hall de Londres, generó impacto entre sus seguidores y el mundo de la moda por su carácter íntimo y el estilismo singular de la artista. El evento, celebrado el 31 de mayo de 2026, reunió únicamente a familiares y amigos, y destacó por la elección de un conjunto nupcial inspirado en Bianca Jagger, así como por la promesa de una futura celebración en Italia.

Mick Jagger y Bianca Pérez-Mora Macías posan para una fotografía durante su boda en Saint-Tropez, Francia, el 12 de mayo de 1971. (Grosby)

La ceremonia se realizó de manera discreta en un histórico recinto londinense, según ELLE y otras publicaciones especializadas en moda. Ambos lucieron atuendos cuidadosamente seleccionados, que subrayaron su personalidad y marcaron tendencia en la conversación internacional. El evento fue resultado de meses de preparativos y mantuvo los detalles reservados hasta la difusión de las primeras imágenes en redes sociales.

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Las primeras fotografías mostraron a la pareja saliendo del edificio tras la ceremonia civil y recibiendo confeti de sus allegados. El Old Marylebone Town Hall fue tradicionalmente un lugar elegido por celebridades británicas yprecenció bodas icónicas de figuras como Paul McCartney y Ringo Starr, según Vogue. La reserva fue absoluta: la pareja optó por limitar la asistencia y evitar la atención de los medios.

La ceremonia íntima reunió solo a familiares y amigos, destacando la reserva y el estilo personal de la pareja

El vestido Schiaparelli y la inspiración de Bianca Jagger

El atuendo de Dua Lipa redefinió el concepto de vestimenta nupcial en eventos íntimos. De acuerdo con ELLE, la cantante eligió un conjunto de chaqueta blanca de cady marfil con botones dorados y falda asimétrica, diseñado por Daniel Roseberry para Schiaparelli.

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Completó el look con un sombrero de ala ancha firmado por Stephen Jones, evocando el legado de Bianca Jagger en su boda de 1971. El guiño a la figura de Jagger reside tanto en la silueta como en la actitud con la que ambas abordaron la tradición. Guantes blancos y zapatos de Christian Louboutin sumaron sofisticación y reforzaron el carácter distintivo del estilismo.

Dua Lipa y Callum Turner protagonizan un romántico baile frente a la Torre Eiffel

ELLE subraya que la elección no buscó replicar un modelo clásico, sino manifestar una estética propia y segura incluso en situaciones de gran significado personal. Más de cinco décadas tras el enlace original de Jagger, el simbolismo de desafiar las expectativas sigue presente en la propuesta de Dua Lipa. Su conjunto fue considerado uno de los más influyentes de la temporada por la crítica especializada en moda.

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El traje de Callum Turner y el estilo de la pareja

El actor Callum Turner optó por un traje azul marino a medida de Ferragamo, según Vogue, compuesto por una chaqueta cruzada de lana con solapas de pico, pantalones de sastrería y una camisa a juego.

El atuendo nupcial de Dua Lipa, inspirado en Bianca Jagger y diseñado por Schiaparelli, se posiciona como tendencia de la temporada

Este diseño resaltó la sobriedad y elegancia propias de la celebración civil y, como destaca ELLE, se mantuvo en sintonía con la atmósfera reservada del evento. La coherencia estética de ambos protagonistas marcó una pauta de sofisticación contemporánea y tradición en equilibrio, situando a la pareja como referencia dentro de los rituales sociales de alto perfil.

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Las imágenes publicadas han confirmado que la pareja priorizó los detalles personales y una narrativa visual con códigos propios antes que el exhibicionismo habitual en celebraciones similares.

Callum Turner apostó por un traje azul marino Ferragamo, fusionando elegancia clásica y sofisticación contemporánea - REUTERS/Danny Moloshok

Una historia de amor marcada por la literatura y la cultura

La relación entre Dua Lipa y Callum Turner se desarrolló en torno a intereses culturales, especialmente la literatura. El primer encuentro tuvo lugar en The River Café de Londres gracias a la chef Ruth Rogers.

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El vínculo se profundizó cuando ambos leían simultáneamente “Confianza”, novela del argentino-estadounidense Hernán Díaz, la cual explora poder, riqueza y manipulación de la narrativa en la Nueva York de principios del siglo XX. En una entrevista para British Vogue, Dua Lipa relató: “Estábamos leyendo el mismo libro. Para mí fue una señal clara. Estábamos 1000% destinados a estar juntos”.

Dua Lipa entrevista a Hernán Díaz, escritor argentino

La cantante recomendó la novela en su plataforma cultural Service95, destacando la coincidencia como catalizador del crecimiento personal y la conexión intelectual con Turner. A lo largo del último año, han compartido apariciones conjuntas en eventos como el Glastonbury Festival y el Met Gala 2025, además de viajes a México, París y Londres. Este trasfondo cultural y literario diferencia su historia entre las uniones de celebridades más comentadas.

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Expectación por la boda de lujo en Italia y próximos pasos

La boda en Londres es solo el comienzo de las celebraciones. Está prevista una segunda ceremonia en Italia, concretamente en Palermo, Sicilia, que se desarrollará durante tres días y contará con la presencia de invitados como Elton John, Charli XCX, Mark Ronson, Donatella Versace y Simon Porte Jacquemus.

Se anticipa una boda de lujo en Palermo, Italia, con invitados del mundo de la música y la moda, donde se espera otro vestido de impacto - Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

Se especula, aunque no se confirmó, que Jacquemus podría diseñar el vestido nupcial para la próxima celebración de Dua Lipa. La expectación en torno a la artista y a Callum Turner crece, ya que la moda volverá al centro del acontecimiento. Todos los focos están puestos en la selección estética de la cantante para esa cita y en cómo la pareja continuará redefiniendo los estándares de las bodas de alto perfil.

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Con la atención del universo de la moda y seguidores internacionales, la próxima celebración en Italia se anticipa como un acontecimiento capaz de establecer nuevas referencias en estilo nupcial y exclusividad social.