Salud

La presión sobre el cuerpo femenino impacta desde la infancia y se potencia en las redes

La psicóloga Candela Yatche y la politóloga, María Migliore, explicaron en Infobae en Vivo cómo los ideales corporales afectan la salud mental en niños y adolescentes desde edades cada vez más tempranas

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Candela Yatche señala que la presión estética comienza cada vez más temprano en la infancia y la adolescencia en la Argentina

La presión sobre los cuerpos, amplificada por redes sociales, impacta cada vez más temprano en infancias y adolescencias. Por eso existe la necesidad de una atención profesional temprana para trastornos alimentarios, según analizaron Candela Yatche, psicóloga (UBA), comunicadora y activista, fundadora de Bellamente y y María Migliore, politóloga, en Infobae en Vivo.

Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart, Cecilia Boufflet y María Migliore, Yatche describió cómo los mandatos en torno al cuerpo femenino se han profundizado y diversificado en la era digital.

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“En Argentina hay mucha cuestión relacionada al cuerpo, hay mucho valor en el cuerpo. Se piensa que si llegamos a una determinada figura vamos a conseguir más cosas, como entrar a ciertos lugares, conseguir trabajos, relacionarnos con ciertas personas, y esto genera que cada vez le pongamos más foco al cuerpo y como consecuencia, lo que genera muchas cuestiones de salud mental”, sostuvo.

Candela Yatche fundó Bellamente en 2018, una fundación sin fines de lucro que trabaja en la prevención de trastornos alimentarios y la promoción de la diversidad corporal, sexual y de género.

Por su parte, María Migliore destacó que hay que tomar conciencia de la problemática de trastornos alimentarios: “Una de cada tres mujeres en Argentina sufre algún tipo de trastorno alimentario. Entonces, no es un caso aislado que le pasa a una sola persona, sino que es algo bastante sistémico”. Además, agregó que durante la pandemia las consultas por trastornos alimentarios casi se quintuplicaron y los casos aumentaron un 40 %.

Migliore señaló que al “hablar de trastornos alimentario se habla de bulimia, anorexia, atracones, ansiedad con la comida, una relación no sana con la comida”.

La presión corporal y su impacto en la salud mental

Captura – Candela Yatche — fundadora de Bellamente. Psicóloga (UBA), comunicadora y activista – Infobae en Vivo
La fundadora de Bellamente advierte que el foco en el cuerpo genera graves consecuencias en la salud mental de niños y adolescentes

Yatche detalló que los trastornos alimentarios son “multifactoriales” y subrayó el peso del factor sociocultural: “En nuestra cultura hay que empezar a revisar qué estímulos están haciendo que haya tanto foco en el cuerpo”. Señaló que la conversación sobre no opinar sobre los cuerpos ajenos todavía convive con una realidad en la que “todo el tiempo hablamos de los cuerpos ajenos, aunque no lo digamos o lo digamos más o menos, es completamente un imperativo de época”.

Desde el panel, se aportó el dato de que “una de cada tres mujeres en Argentina sufre algún tipo de trastorno alimentario”. La fundadora de Bellamente remarcó la gravedad de la problemática: “Los trastornos alimentarios tienen un índice de mortalidad muy alto. No es algo estético, es algo mucho más profundo. Necesitamos que las personas que sienten que no tienen un núcleo saludable con la comida o con su imagen vayan y pidan ayuda”.

Consultada sobre el efecto de las redes sociales, Yatche, quien tiene una maestría en Políticas Públicas de Stanford, puntualizó: “Si vos te quedás viendo ese contenido, después te va a ofrecer un contenido parecido. Se arma una espiral en la que cada vez empezás a consumir más contenido relacionado a determinados tipos de cuerpos, productos y consejos de personas que no son profesionales de la salud, pero tienen seguidores”. Agregó que el tiempo de exposición es ahora mucho mayor que en décadas anteriores y que “hoy te estás mirando constantemente, te están grabando”.

Niñas y adolescentes ante la presión estética digital

Rutina facial skin care niñas
En la cultura local se otorga mucho valor al cuerpo lo que potencia la presión sobre la imagen y la figura desde edades tempranas (Freepik)

El fenómeno de la presión estética no sólo afecta a mujeres adultas, sino que comienza cada vez más temprano. Migliore resaltó: “La presión sobre los cuerpos empieza desde mucho más chicas. Hoy tenés chicas de doce años preocupadas por su piel, por su cuerpo.”

En un punto clave de la entrevista, Yatche reveló: “Hay nenas de ocho años haciendo tratamientos de skincare”. Alertó que “cuando vemos a infancias consumiendo quince productos y sintiendo que no pueden salir de su casa si no los consumen, ya no es tan saludable. Ahí el límite es muy fino”.

Yatche enfatizó que la influencia de los filtros digitales y la inteligencia artificial profundiza la distancia entre la imagen real y los modelos inalcanzables, generando insatisfacción corporal: “Pasamos de Photoshop a editar imágenes, a usar filtros, a recrear modelos con inteligencia artificial. La distancia que hay entre la pantalla y lo que vemos después en el espejo es cada vez más grande. Ahí nace la insatisfacción corporal y la idea de querer alcanzar esos cuerpos a todo costo”.

Mandatos, género y el auge de la insatisfacción corporal

sin señal, lost signal, pérdida de comunicaciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las redes sociales amplifican la exposición a modelos corporales y consejos de personas no profesionales afectando la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yatche abordó también cómo los mandatos estéticos atraviesan géneros: “Históricamente hubo una desigualdad de género en la presión estética, porque las exigencias hacia las mujeres siempre fueron más altas. Pero hoy en día el ideal de muscularidad creció mucho y le impacta mucho más a las masculinidades. Hay muchas adolescencias horas y horas en el gimnasio, ya pasando los límites de lo saludable”.

Destacó que la insatisfacción corporal puede llevar a conductas de aislamiento: “Muchas personas dejan de hacer cosas por el cuerpo que tienen o por cómo se ven un determinado día. Dejar de ir a un cumpleaños, dejar de usar determinada prenda de ropa, sobre todo en verano, cuando se expone más el cuerpo”. Indicó que el control excesivo de la alimentación, el aislamiento social y en el caso de las mujeres, la pérdida de la menstruación (amenorrea), son signos de alerta para buscar atención profesional.

La fundadora de Bellamente hizo hincapié en el rol de las familias y la sociedad en la transmisión de estos mandatos: “Cómo hablamos sobre nuestro cuerpo y cómo comentamos sobre el cuerpo de la vecina también tiene un impacto en la imagen corporal de las personas que nos rodean. Hacer un llamado a la acción ahí también de revisar un poco cómo nos hablamos y qué decimos”.

Por su parte, Migliore afirmó: “Hay una contradicción muy grande entre esta idea de hay más conciencia, no hablemos de los cuerpos ajenos, pero después la sociedad te lleva a un lugar donde hay una presión enorme que empieza a verse en muchos trastornos en temas de salud mental. El rol de las familias es clave. El nuestro, con todas nuestras contradicciones también", destacó.

Finalmente, Yatche resumió el alcance actual del trabajo de Bellamente: “Arrancamos con el foco en trastornos alimentarios, prevención, pero hoy en día trabajamos mucho también el impacto de la tecnología en la salud mental, en redes sociales, pero también inteligencia artificial y los distintos chatbots LLM que hoy en día muchas infancias y adolescencias usan para hablar sobre sus emociones o sobre su salud mental, con los pros y los contras que eso tiene”.

La entrevista completa a Candela Yatche

Yatche destaca la importancia de revisar los mensajes culturales para frenar la presión sobre los cuerpos de niños y adolescentes

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