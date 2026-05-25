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Así se debería preparar el arroz blanco para reducir el arsénico y proteger la salud

Especialistas detallan métodos simples para minimizar riesgos y potenciar el sabor, logrando un plato saludable y aromático

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Primer plano de un cuenco de madera lleno de arroz blanco cocido, del que se eleva vapor. Una cuchara de madera y arroz crudo están en la mesa.
El arroz blanco es fuente clave de carbohidratos para deportistas y recupera energía tras el ejercicio físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz blanco ocupa un lugar central en la alimentación de quienes practican ejercicio físico de forma regular. Su aporte de carbohidratos facilita la recuperación muscular y proporciona energía inmediata, por lo que es ideal para consumir tras el entrenamiento.

Es común encontrarlo combinado con fuentes de proteína como pollo, atún o ternera, y acompañado de vegetales como el brócoli en las rutinas alimenticias de deportistas y aficionados al fitness. Según Men’s Health, revista especializada en salud y fitness, el arroz blanco se incluye con frecuencia en menús orientados al rendimiento físico por su aporte de carbohidratos.

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Además, su preparación sencilla y rápida lo convierten en una de las opciones habituales para quienes buscan practicidad sin sacrificar la calidad nutricional. La facilidad para integrarlo en distintas recetas permite que se adapte tanto a comidas principales como a guarniciones.

El medio subraya cómo el arroz blanco, lejos de ser monótono, puede renovarse con pequeños cambios y técnicas que mejoran su sabor y textura sin perder sus beneficios energéticos.

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Lavar arroz blanco - Perú - 22 de julio
El arroz blanco destaca por su preparación sencilla y versatilidad en recetas para dietas saludables y menús fitness (El Economista)

El truco de Juanjo López para mejorar el arroz blanco

El reconocido chef español Juanjo López compartió, según Men’s Health, una fórmula para transformar el arroz blanco en un plato con más sabor. La clave está en enriquecer el agua de cocción con ingredientes que aporten aroma y profundidad: laurel, ajo y un buen caldo.

“Un buen arroz blanco se hace con agua, claro, pero también con un poco de laurel, ajo y un buen caldo”, sostiene López, quien atribuye este truco a la tradición familiar y a la búsqueda de sabores más intensos en la cocina cotidiana.

Esta técnica permite variar el perfil del arroz blanco según el caldo elegido, sea de ave, carne o incluso pescado. El resultado es un plato más aromático y con más sabor, que puede pasar de simple guarnición a protagonista de la mesa. La propuesta de López demuestra que, con mínimos ajustes, el arroz blanco puede ofrecer nuevas versiones y mucho más atractivas.

Cómo preparar arroz blanco en el microondas (Adobe Stock)
Usar caldos variados, como de ave, carne o pescado, permite transformar el perfil aromático y la textura del arroz blanco (Adobe Stock)

Ingredientes recomendados y proporciones

Para lograr un arroz blanco con más sabor, la receta recomendada incorpora ingredientes básicos y accesibles. Se sugiere utilizar arroz convencional, acompañado de 2 vasos de agua, 2 dientes de ajo, hojas de laurel y cebolla.

El aceite de oliva y la sal completan la base, mientras que el caldo de pescado —casero o envasado— intensifica el sabor y la textura final del arroz. Esta combinación permite obtener un arroz blanco con matices aromáticos y una textura firme pero jugosa.

Los ingredientes pueden adaptarse según preferencias personales, pero el método busca un arroz firme pero jugoso tanto para platos sencillos como para preparaciones más elaboradas. La clave está en la calidad de los componentes y en la atención a los detalles durante la cocción.

Un bol de arroz blanco humeante, dos vasos de agua, dos dientes de ajo, hojas de laurel secas y una cebolla, sobre una mesa de madera.
Lavar el arroz blanco con abundante agua antes de cocinarlo ayuda a reducir la presencia de arsénico en los granos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo reducir el arsénico en el arroz

El consumo habitual de arroz blanco plantea la necesidad de considerar la presencia de arsénico en sus granos, un elemento que puede representar riesgos para la salud. La revista recomienda lavar el arroz con abundante agua antes de cocinarlo, acción que ayuda a eliminar parte de este compuesto.

Además, optar por una cocción más prolongada y a menor temperatura contribuye a reducir la concentración de arsénico en el producto final. La preocupación por el arsénico radica en su relación con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, por lo que adoptar estas medidas resulta fundamental para quienes consumen arroz con frecuencia.

Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aconseja, en su guía actualizada en 2020, cocinar el arroz con exceso de agua y luego escurrirlo para ayudar a disminuir el arsénico. La publicación recalca la importancia de no descuidar estos pasos, ya que permiten disfrutar de los beneficios del arroz blanco minimizando los riesgos.

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