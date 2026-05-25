Por qué están disminuyendo las tasas de fertilidad

Una persona cruza un puente empujando un carro de bebé (EFE/Mariscal/Archivo)

En abril, el gobierno publicó datos que mostraban que la tasa de fertilidad estadounidense volvería a disminuir en 2025. Desde 2007, la tasa de fertilidad ha experimentado un descenso casi continuo. Si bien los factores que impulsan este descenso son complejos, el más probable es la importante disminución de los nacimientos entre adolescentes. La tasa de natalidad ha aumentado entre las mujeres de 30 y 40 años en las últimas dos décadas, y algunos han teorizado que este aumento de nacimientos a edades más avanzadas podría, en última instancia, conducir a una estabilización de la fertilidad, en lugar de un descenso continuo.

En general, cabría pensar que esto sería motivo de celebración.

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Sin embargo, algunos conservadores han insinuado que, en realidad, las adolescentes deberían tener hijos. Y van más allá, culpando del descenso de las tasas de fertilidad a las mujeres que se ven obligadas a abandonar el hogar para incorporarse a puestos de alta responsabilidad. Esta lógica es errónea, pero vale la pena desmantelar las premisas en las que se basa: que las ambiciones profesionales de las mujeres son de alguna manera perversas, y también que solo las madres determinan el tamaño de la familia.

Katie Miller, podcaster conservadora y esposa del subjefe de gabinete del presidente Trump, Stephen Miller, publicó en X sobre el drástico descenso del embarazo adolescente desde 2007, criticando el uso de anticonceptivos y declarando que “Nuestro destino biológico es tener hijos, no esclavizarnos tras un escritorio persiguiendo carreras mientras nuestra civilización se extingue”. Como señaló Arwa Mahdawi de The Guardian en abril, Miller no es la única. El Dr. Marc Siegel, analista médico sénior de Fox News, afirmó que “todavía tenemos 3,6 millones de nacimientos al año, pero el problema reside en las adolescentes y los adultos jóvenes”, cuyas tasas de fertilidad han disminuido considerablemente.

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Como muchos otros han señalado, Miller no tuvo su primer hijo hasta los 29 años y continuó trabajando en puestos de alta responsabilidad tras ser madre, pero nunca ha permitido que la hipocresía descarada se interponga en el camino de una buena batalla cultural. Miller también culpó al feminismo de empujar a las mujeres al mundo laboral en el programa de Laura Ingraham en Fox News en marzo. La periodista Jill Filipovic observó con ironía: “Estas dos mujeres están teniendo esta conversación en sus trabajos”.

Miller no es la única que culpa a las llamadas mujeres jefas del descenso de la tasa de natalidad en Estados Unidos. En Family Matters, un boletín informativo sobre política familiar, Patrick T. Brown reunió a varios escritores conservadores que se escandalizan ante las mujeres que “cambiaron la familia por los consejos de administración”, destruyendo así las perspectivas del país.

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El término “jefa femenina” puede ser impreciso, pero para efectos de este argumento, definamos a las jefas femeninas como mujeres con estudios universitarios y muy ambiciosas en sus carreras. Si bien Brown también es conservador, discrepa profundamente con Miller y sus colegas. Se ha observado un aumento en los nacimientos de madres con estudios universitarios, mientras que los nacimientos de mujeres sin bachillerato han disminuido, y las mujeres con estudios universitarios tienen más probabilidades de trabajar que aquellas con menor nivel educativo.

En estas interminables y agotadoras discusiones sobre cómo las mujeres probablemente lo han arruinado todo al tener aspiraciones más allá del matrimonio y la familia, apenas se habla de lo que quieren los hombres, ni de cómo sus deseos en torno al trabajo y la familia también han cambiado en los últimos 50 años. Pocas personas, independientemente de su género, desean ser esclavas de la oficina, y para los trabajadores más jóvenes, los horarios flexibles y las vacaciones pagadas son beneficios especialmente codiciados.

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La tasa de fertilidad ha disminuido en todo el mundo. (Audiovisuales Infobae)

Así que me pregunto: ¿Y si parte de la disminución de la fertilidad se debe a que algunos hombres ya no quieren ser jefes que lo tienen todo? ¿Y si los hombres se limitan a tener uno o dos hijos, en lugar de dos o tres, porque desean una vida más manejable y placentera, en vez de tantas bocas que alimentar que nunca puedan dejar de trabajar? ¿Y si también desean esposas con carreras profesionales, para que toda la presión de mantener a la familia en un mercado laboral incierto no recaiga únicamente sobre ellos?

El año pasado, observé la tendencia de que los hombres millennials pasaban más tiempo con sus hijos que las generaciones anteriores. Un nuevo análisis del Instituto Americano para Niños y Hombres refuerza esta tendencia al mostrar que la brecha de género en el trabajo y las tareas domésticas entre las parejas se está reduciendo. Ariel Binder examinó datos de la Encuesta Estadounidense sobre el Uso del Tiempo y descubrió que, tras la pandemia de la COVID-19, los maridos redujeron su tiempo de trabajo remunerado y aumentaron el tiempo dedicado a las tareas del hogar.

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Esto me sugiere que muchos padres se ven a sí mismos como parte de un equipo. Dado que la crianza de los hijos requiere mucho más tiempo, los padres desean tener un papel más importante en sus hogares. Al ser cada vez más conscientes de las necesidades de sus hijos, quizás tampoco deseen tener más hijos de los que puedan mantener económica o emocionalmente.

La dinámica de más tareas domésticas y menos trabajo remunerado fue más pronunciada entre los hombres con estudios universitarios y los hombres con hijos pequeños. Binder señala que esto representa un cambio con respecto a las tendencias anteriores, donde durante décadas las mujeres aumentaron sus horas de trabajo y redujeron el tiempo dedicado a las tareas domésticas, mientras que el comportamiento de los hombres se mantuvo bastante estático.

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La edad promedio del primer parto en los hombres ha aumentado con el tiempo, al igual que en las mujeres. De 2011 a 2022, la edad paterna promedio para todos los nacimientos fue de 31,5 años. Las vasectomías están en aumento. ¿Por qué nadie les dice a los hombres que la anticoncepción masculina es mala y que su función biológica es dejar los puestos directivos y tener hijos también?

Aun así, no descarto por completo la idea de que los estadounidenses tengan menos hijos de los que desean, aunque no estoy seguro de que el término «con menos hijos», como lo utilizó el Dr. Mehmet Oz, director de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid a principios de este mes, sea el más apropiado. Es una tragedia personal para cualquiera que desee tener hijos y no pueda ser padre o madre. Pero la clave aquí es el deseo.

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La tasa de fertilidad ha disminuido en todo el mundo, y no existe una única explicación. Años de investigación sobre el tema me han demostrado que se debe a una combinación de factores: mayor educación, que retrasa la fertilidad; mayor uso generalizado de anticonceptivos a nivel mundial; y el hecho de que ahora es más aceptable socialmente no tener hijos, por lo que menos personas se ven presionadas a la paternidad obligatoria. ¡Ninguno de estos factores es malo!

Si bien el envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad plantean una serie de problemas económicos y sociales que debemos abordar con urgencia, criticar duramente a las mujeres emprendedoras no va a solucionar nada. Pero incluso Katie Miller lo sabe en secreto: el fin de semana pasado publicó que «las enfermeras practicantes se encuentran entre las que tienen mayor número de hijos por mujer», y que la demanda de estos puestos, que generalmente requieren entre dos y cuatro años de estudios de posgrado, es excelente para la formación de familias.

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Quizás, en lugar de regañar a los jóvenes por tomar decisiones equivocadas, deberíamos escuchar cómo quieren vivir e intentar comprender qué tipo de sociedad les brindaría el mejor apoyo.

(c) The New York Times