Un té ancestral que ahora protagoniza galletas, smoothies y postres virales: cómo el matcha conquistó la cocina moderna

El matcha, té verde en polvo originario de Japón, se consolida como tendencia global en gastronomía y bebidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, el matcha se ha convertido en un ingrediente esencial en bebidas, repostería y cocina contemporánea a nivel mundial. Originario de Japón, el té verde en polvo destaca por su color y propiedades antioxidantes, y ha pasado de ser una tradición milenaria a tendencia, atrayendo especialmente a la Generación Z, según The Times.

Más allá de la tradicional bebida caliente, el matcha puede integrarse en recetas como galletas, panqueques, smoothies y postres fríos o cremosos. Además, se usa por su cafeína de liberación lenta y su aporte nutricional, lo que lo convierte en un aliado tanto para quienes buscan sabores innovadores como para quienes prefieren opciones saludables.

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Auge del matcha: historia, tendencia y popularidad actual

Durante los últimos cinco años, el té verde en polvo ha experimentado un aumento notable de demanda fuera de Japón. Su popularidad llegó a generar preocupación sobre una posible escasez global, impulsada por jóvenes aficionados al bienestar y a la cocina creativa, según detalla The Times.

El té verde en polvo alcanzó su máxima demanda internacional en el último lustro, especialmente fuera de Japón (Imagen Ilustrativa Infobae).

El matcha es uno de los ingredientes más antiguos de la cultura japonesa: su uso data del siglo XII y su prestigio se mantiene hasta hoy. Actualmente, combina su valor tradicional con la capacidad de adaptarse a tendencias globales y estilos modernos de cocina.

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Especialistas, chefs y marcas han promovido su uso en una amplia variedad de platos. Claudia Boyer, cofundadora de Jenki en Londres, destaca en The Times el protagonismo del matcha tanto en panes como en polos helados, recogidos en su reciente libro.

¿A qué sabe el matcha?

El perfil de sabor del matcha es marcado por matices terrosos y un toque sabroso. Permite combinarlo con ingredientes frutales, como mango y frambuesa, que realzan su frescura, o con chocolate blanco y frutos secos, que suavizan su intensidad, según explica The Times.

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Este té verde varía de sabor con la temperatura. El calor puede incrementar el amargor, por eso el matcha suele reservarse para recetas dulces y bebidas frías. Así, su versatilidad abre nuevas oportunidades en la cocina dulce y en el desarrollo de postres para distintos públicos.

Para los principiantes, Boyer recomienda buscar un equilibrio: “Un buen matcha debe ser fresco, suave y vibrante, nunca excesivamente amargo”, asegura al periódico. Esta armonía posiciona al matcha como punto de encuentro entre innovación y respeto a su historia.

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Consejos para utilizar y conservar el matcha

Las marcas especializadas en té verde en polvo garantizan frescura y autenticidad en la selección del matcha (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elegir un buen té verde en polvo, los expertos aconsejan recurrir a marcas especializadas, que garantizan frescura y origen. Si bien existen alternativas económicas, la calidad suele estar reflejada en el precio y en el control de la recolección y el envasado, aspectos valorados por Boyer en declaraciones a The Times.

El método de preparación es clave: para bebidas, hay que disolver el matcha primero en un poco de agua templada y batirlo con un batidor de bambú. Vale destacar que temperaturas sobre 80°C pueden afectar negativamente el sabor e incrementar el amargor.

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En materia de conservación, el polvo debe resguardarse de la luz, el calor y el oxígeno. Es recomendable almacenarlo en un recipiente hermético y opaco, lejos de fuentes de calor, para conservar su aroma y color por más tiempo.

Recetas dulces y usos en repostería

La aplicación del matcha en la cocina dulce es cada vez más reconocida. Al incorporarlo en masas para pan, pasteles o galletas, aporta un color verde vibrante y un toque de sabor complementario, y permite integrarlo fácilmente en la alimentación diaria.

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Para mezclarlo en masas, lo ideal es tamizar el matcha junto con los ingredientes secos y batirlos antes de añadir la parte líquida, lo que garantiza una textura homogénea. En postres fríos, conviene disolver el matcha previamente en un poco de agua tibia, formando una pasta que se añade después a la mezcla principal.

El matcha se consolida como ingrediente estrella en la cocina dulce y gana popularidad en recetas modernas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se trate de recetas calientes, como natillas cocidas, el polvo debe añadirse fuera del fuego, para limitar su exposición al calor y preservar sus cualidades. También es posible incorporarlo directamente en batidoras para smoothies, asegurándose de combinarlo bien con los demás ingredientes.

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Cómo preparar galletas y panqueques con matcha

La receta de galletas de matcha que difunde The Times combina 280 gramos de manteca, 250 gramos de azúcar, 175 gramos de azúcar morena, tres huevos (una yema extra), dos cucharadas de vainilla, 350 gramos de harina, sal, dos cucharadas de fécula, una cucharadita de bicarbonato, 40 gramos de té verde en polvo y 150 gramos de chocolate troceado.

El proceso consiste en dorar la mantequilla y dejarla enfriar, para luego mezclar con los azúcares, los huevos y la vainilla. Se integran los ingredientes secos y el matcha, después los trozos de chocolate. La masa se forma en bolas que se refrigeran al menos una hora antes de hornear a 170 ℃ durante aproximadamente quince minutos. Las galletas pueden conservarse en un envase hermético hasta cinco días o congelarse en porciones.

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Los panqueques esponjosos con matcha requieren un huevo, 190 mililitros de bebida de avena, 120 gramos de harina, dos cucharaditas de levadura, tres de matcha, una de azúcar y dos de mantequilla. Tras mezclar y cocinar en sartén, se sirven en pilas, acompañados de compota de arándanos o una cucharada de yogur.

Los panqueques con matcha se sirven apilados y pueden acompañarse con compota de arándanos o una cucharada de yogur natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una bebida fría de té verde, mezcle 3 gramos de matcha con 40 mililitros de agua a entre 60 y 80°C, bata hasta obtener espuma, añada hielo y complete con leche de coco.

Experimentar con recetas y combinaciones distintas permite disfrutar al máximo el potencial del matcha. Invertir en un producto de calidad y prepararlo con atención son los factores esenciales para conseguir matices suaves y un color intenso en cualquier receta.