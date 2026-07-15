Tendencias

Los códigos de moda de Lautaro y Enzo: así eligen sus looks los goleadores de la semifinal del Mundial

Entre prendas de diseñador, accesorios exclusivos y estilos urbanos, Martínez y Fernández consolidan su influencia en el plano fashionista

Guardar
Google icon
Díptico. Izquierda: Hombre con chaqueta, gafas, reloj, en interior con estanterías. Derecha: Hombre tatuado, camiseta, gafas, maleta, en exterior
La moda y el fútbol se fusionan en la Selección Argentina, donde los protagonistas del triunfo ante Inglaterra imponen su sello fuera del césped

La noche en Atlanta quedará grabada en la memoria colectiva de los hinchas argentinos. Enzo Fernández y Lautaro Martínez, los protagonistas de los goles decisivos en la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, no solo se destacan por su talento en el campo, sino también por sus marcadas elecciones estilísticas fuera de él.

Mientras la Selección Argentina se prepara para disputar una nueva final del mundo ante España, el universo de la moda deportiva y urbana encuentra en ambos futbolistas dos referentes indiscutidos de personalidad y tendencia.

PUBLICIDAD

Enzo Fernández: sofisticación urbana y detalles de lujo

La combinación de prendas deportivas y detalles clásicos posiciona a Enzo y Lautaro como modelos de inspiración para nuevas tendencias (REUTERS/Agustin Marcarian)
La combinación de prendas deportivas y detalles clásicos posiciona a Enzo y Lautaro como modelos de inspiración para nuevas tendencias (REUTERS/Agustin Marcarian)

El recorrido estilístico de Enzo Fernández trasciende el vestuario deportivo convencional. El mediocampista del Chelsea, que fue clave en la remontada albiceleste con un gol de media distancia a cinco minutos del final, se caracteriza por un armario donde predominan prendas de diseñador y accesorios llamativos.

Fernández suele elegir conjuntos urbanos en los que la sofisticación y el confort conviven en equilibrio, apostando por la monocromía en tonos oscuros y la superposición de piezas oversize.

PUBLICIDAD

Enzo Fernández elige un look monocromático negro, combinando camiseta ajustada y pantalón deportivo con zapatillas blancas y gorra hacia atrás
Enzo Fernández elige un look monocromático negro, combinando camiseta ajustada y pantalón deportivo con zapatillas blancas y gorra hacia atrás

Una de sus apariciones recientes ilustra su inclinación por el streetwear de alto nivel: camiseta negra ajustada, pantalón deportivo negro y zapatillas blancas de suela gruesa, combinadas con una gorra negra hacia atrás y gafas de sol rectangulares.

A este conjunto sumó cadenas plateadas y un bolso tipo tote en lona beige con detalles en cuero marrón, elementos que refuerzan la impronta de lujo casual.

Los accesorios distintivos de Enzo, como cadenas plateadas y gafas de sol rectangulares, realzan su estilo urbano y sofisticado
Los accesorios distintivos de Enzo, como cadenas plateadas y gafas de sol rectangulares, realzan su estilo urbano y sofisticado

En otras ocasiones, Fernández elige conjuntos deportivos completamente negros. El gorro de lana, gafas oscuras y las cadenas aportan un aire contemporáneo y urbano, mientras que la repetición del bolso tote beige evidencia una preferencia por accesorios de diseñador de alta calidad.

Durante sus estadías en la montaña, Enzo elige prendas oversize y tonos oscuros, manteniendo su sello personal aún en ambientes relajados
Durante sus estadías en la montaña, Enzo elige prendas oversize y tonos oscuros, manteniendo su sello personal aún en ambientes relajados

Para salidas nocturnas, Fernández opta por camperas de textura polar con detalles en blanco y gorros de lana, sin perder de vista los complementos metálicos y el toque práctico de llevar un vaso de café.

En contextos formales, elige trajes negros con solapas satinadas y camiseta blanca, mostrando un dominio del código clásico sin sacrificar su identidad personal.

Enzo predomina por accesorios en sus looks
Enzo predomina por accesorios en sus looks

Durante una estadía en la montaña, el futbolista lució pantalón ancho negro, camiseta negra de manga larga y gorro de lana gris claro, acompañado de zapatillas blancas.

En días cálidos, opta por una musculosa blanca y pantalón deportivo verde, sumando cadenas y bolsos de lona naranja con monograma
En días cálidos, opta por una musculosa blanca y pantalón deportivo verde, sumando cadenas y bolsos de lona naranja con monograma

En los días de calor, optó por una musculosa blanca y pantalón deportivo verde con franjas, gafas de sol y cadenas, junto a un bolso de viaje en lona naranja con monograma visible, dando muestra de versatilidad y atención al detalle.

El estilo de Enzo Fernández se define por la combinación de prendas deportivas y elementos urbanos, acentuados por accesorios distintivos como cadenas plateadas, relojes metálicos, gafas rectangulares y gorras.

Lautaro Martínez: sobriedad, versatilidad y elegancia funcional

Lautaro Martínez apuesta por la sobriedad con conjuntos completamente negros y accesorios discretos como relojes metálicos y neceseres con monograma (EFE/EPA/WILL OLIVER)
Lautaro Martínez apuesta por la sobriedad con conjuntos completamente negros y accesorios discretos como relojes metálicos y neceseres con monograma (EFE/EPA/WILL OLIVER)

A diferencia del despliegue llamativo de Fernández, Lautaro Martínez apuesta por la sobriedad y la funcionalidad. El delantero del Inter, quien selló la clasificación argentina con un cabezazo letal tras un centro de Messi en tiempo de descuento, se distingue por su preferencia por prendas de líneas simples, ausencia de estampados y una paleta de colores neutros.

La preferencia por prendas de corte clásico y la ausencia de estampados refuerzan la elegancia funcional de Lautaro
La preferencia por prendas de corte clásico y la ausencia de estampados refuerzan la elegancia funcional de Lautaro

Martínez alterna entre conjuntos deportivos, atuendos casuales y propuestas formales, siempre manteniendo una estética pulida y adaptable. Uno de sus looks más representativos es el conjunto completamente negro, compuesto por camiseta, bermuda y zapatillas, acompañado de un neceser celeste con monograma visible y un reloj metálico, combinación que evidencia su inclinación por los accesorios discretos pero de calidad.

Lautaro Martínez demuestra versatilidad al alternar entre atuendos deportivos y formales, manteniendo una imagen pulida y contemporánea
Lautaro Martínez demuestra versatilidad al alternar entre atuendos deportivos y formales, manteniendo una imagen pulida y contemporánea

En otra oportunidad, eligió pantalón deportivo oscuro, remera blanca y una chaqueta de tela gruesa verde oliva apoyada sobre los hombros, con una valija rígida celeste como complemento.

Para la noche opta por trajes oscuros
Para la noche opta por trajes oscuros

Para la noche, Lautaro opta por trajes azul oscuro de corte relajado, camiseta básica y zapatillas blancas, logrando una fusión entre la formalidad y la comodidad contemporánea.

El delantero del Inter combina pantalón deportivo oscuro, remera blanca y chaqueta verde oliva, logrando un equilibrio entre funcionalidad y estilo
El delantero del Inter combina pantalón deportivo oscuro, remera blanca y chaqueta verde oliva, logrando un equilibrio entre funcionalidad y estilo

En contextos urbanos, Martínez luce pantalones y chaquetas beige claro sobre polos azul oscuro texturizados, y también combina pantalones marrón con camisetas blancas y chaquetas bomber beige, sumando cinturón negro y reloj metálico.

Para traslados aéreos, elige traje azul marino, camisa blanca y corbata al tono, sumando gafas de sol rectangulares y pendientes plateados
Para traslados aéreos, elige traje azul marino, camisa blanca y corbata al tono, sumando gafas de sol rectangulares y pendientes plateados

Para los traslados aéreos, elige trajes azul marino, camisas blancas y corbatas al tono, junto a gafas de sol rectangulares y un pendiente plateado, confirmando su compromiso con la elegancia natural.

Lautaro Martínez construye su imagen a partir de prendas de corte clásico, colores neutros y accesorios discretos como relojes, gafas y pendientes pequeños.

La ausencia de estampados llamativos y la preferencia por combinaciones limpias refuerzan una apariencia sofisticada, funcional y contemporánea, que se adapta con facilidad a diferentes escenarios deportivos y sociales.

De los goles agónicos al liderazgo en estilo

Los autores de los goles agónicos de Argentina en la semifinal del Mundial 2026 marcan tendencia con estilos opuestos, pero igualmente cuidados
Los autores de los goles agónicos de Argentina en la semifinal del Mundial 2026 marcan tendencia con estilos opuestos, pero igualmente cuidados

La presencia de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en la definición del pase a la final del Mundial 2026 no solo se explica por su rendimiento futbolístico. Ambos lograron instalarse como referentes de estilo, cada uno con su sello personal: el lujo urbano y los detalles de Fernández, frente a la sobriedad y versatilidad de Martínez.

El recorrido de la Selección Argentina en este torneo, marcado por remontadas épicas y goles en los últimos minutos, encuentra eco en la forma en que sus protagonistas se expresan a través de la moda: seguridad, personalidad y coherencia, tanto en la cancha como fuera de ella.

El público argentino, que celebró en Atlanta una victoria llena de emotividad y coraje, también observa a sus ídolos como modelos de inspiración para las nuevas tendencias en indumentaria deportiva y casual.

Temas Relacionados

Lautaro MartínezEnzo FernándezModaMundial 2026Argentinaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La montaña rusa emocional del Mundial: efectos psicológicos de otro triunfo agónico en los hinchas argentinos

El pase a la final provocó una ola de sensaciones intensas, con euforia y una fatiga difícil de explicar. Expertos en salud mental y estudios científicos exploran por qué mirar el partido puede resultar tan extenuante como haberlo jugado

La montaña rusa emocional del Mundial: efectos psicológicos de otro triunfo agónico en los hinchas argentinos

La activista que nada con tiburones para promover su conservación: cómo desafía mitos y temores

Su trabajo busca romper con la imagen de amenaza que rodea a estos animales y resaltar su papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas

La activista que nada con tiburones para promover su conservación: cómo desafía mitos y temores

Receta de pizza de berenjenas, rápida y fácil

Con una base con levadura, salsa casera y queso gratinado, esta versión está lista en menos de 40 minutos y propone salir de la rutina con una opción simple para cuatro personas

Receta de pizza de berenjenas, rápida y fácil

Receta de fainá con verdeo, rápida y fácil

La preparación suma un toque vegetal al clásico corte de pizzería y puede servirse sola, tibia o caliente, con una masa fina de cocción pareja y sabor fragante

Receta de fainá con verdeo, rápida y fácil

12 actividades gratis para hacer en CABA en las vacaciones de invierno

Diversos espacios públicos de la ciudad abren sus puertas con alternativas lúdicas, educativas y recreativas, pensadas para familias y jóvenes, todas coordinadas por dependencias gubernamentales y culturales

12 actividades gratis para hacer en CABA en las vacaciones de invierno

DEPORTES

Las lágrimas de Antonela Rocuzzo en el gol del empate de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial: su posteo en redes

Las lágrimas de Antonela Rocuzzo en el gol del empate de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial: su posteo en redes

“Sueño roto”, “Messi excelente” y “Tuchel culpable”: las reacciones de los medios de Inglaterra tras la caída ante Argentina

Las perlitas del épico triunfo de Argentina para avanzar a la final del Mundial: de la furia de Speed a un vaticinio histórico

Así fueron los 6 minutos de furia en los que Argentina anotó dos goles y revirtió una semifinal histórica ante Inglaterra en el Mundial

La respuesta del entrenador de Inglaterra a las críticas por sus cambios en la derrota ante Argentina: “Es fácil decirlo”

TELESHOW

La emoción de Tini Stoessel tras la actuación de Rodrigo De Paul contra Inglaterra: “Te amo tanto mi amor”

La emoción de Tini Stoessel tras la actuación de Rodrigo De Paul contra Inglaterra: “Te amo tanto mi amor”

El gesto de Dalma Maradona con un hincha argentino en pleno vuelo al Mundial: el recuerdo de Diego

El mensaje de Liam Gallagher después de la victoria de Argentina sobre Inglaterra

Así vivieron las mujeres de la Selección el duelo entre Argentina e Inglaterra: rosarios, arenga y cábalas

El festejo de los famosos por el triunfo de Argentina sobre Inglaterra: llanto, euforia y postales de la fiesta

INFOBAE AMÉRICA

La cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela ascendió a 4.829

La cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela ascendió a 4.829

El Ministerio de Gobernación de Guatemala prevé publicar en agosto la licitación de la cárcel de Masagua, después de años de atrasos administrativos

En Panamá los pacientes trasplantados hepáticos piden una atención integral y oportuna

Los restos de Miguel Ángel Asturias regresarán a Guatemala el 19 de octubre de 2026

Autoridades detienen a dos dominicanos fugitivos reclamados por Estados Unidos