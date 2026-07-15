Los códigos de moda de Lautaro y Enzo: así eligen sus looks los goleadores de la semifinal del Mundial

La moda y el fútbol se fusionan en la Selección Argentina, donde los protagonistas del triunfo ante Inglaterra imponen su sello fuera del césped

La noche en Atlanta quedará grabada en la memoria colectiva de los hinchas argentinos. Enzo Fernández y Lautaro Martínez, los protagonistas de los goles decisivos en la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, no solo se destacan por su talento en el campo, sino también por sus marcadas elecciones estilísticas fuera de él.

Mientras la Selección Argentina se prepara para disputar una nueva final del mundo ante España, el universo de la moda deportiva y urbana encuentra en ambos futbolistas dos referentes indiscutidos de personalidad y tendencia.

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Enzo Fernández: sofisticación urbana y detalles de lujo

La combinación de prendas deportivas y detalles clásicos posiciona a Enzo y Lautaro como modelos de inspiración para nuevas tendencias (REUTERS/Agustin Marcarian)

El recorrido estilístico de Enzo Fernández trasciende el vestuario deportivo convencional. El mediocampista del Chelsea, que fue clave en la remontada albiceleste con un gol de media distancia a cinco minutos del final, se caracteriza por un armario donde predominan prendas de diseñador y accesorios llamativos.

Fernández suele elegir conjuntos urbanos en los que la sofisticación y el confort conviven en equilibrio, apostando por la monocromía en tonos oscuros y la superposición de piezas oversize.

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Enzo Fernández elige un look monocromático negro, combinando camiseta ajustada y pantalón deportivo con zapatillas blancas y gorra hacia atrás

Una de sus apariciones recientes ilustra su inclinación por el streetwear de alto nivel: camiseta negra ajustada, pantalón deportivo negro y zapatillas blancas de suela gruesa, combinadas con una gorra negra hacia atrás y gafas de sol rectangulares.

A este conjunto sumó cadenas plateadas y un bolso tipo tote en lona beige con detalles en cuero marrón, elementos que refuerzan la impronta de lujo casual.

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Los accesorios distintivos de Enzo, como cadenas plateadas y gafas de sol rectangulares, realzan su estilo urbano y sofisticado

En otras ocasiones, Fernández elige conjuntos deportivos completamente negros. El gorro de lana, gafas oscuras y las cadenas aportan un aire contemporáneo y urbano, mientras que la repetición del bolso tote beige evidencia una preferencia por accesorios de diseñador de alta calidad.

Durante sus estadías en la montaña, Enzo elige prendas oversize y tonos oscuros, manteniendo su sello personal aún en ambientes relajados

Para salidas nocturnas, Fernández opta por camperas de textura polar con detalles en blanco y gorros de lana, sin perder de vista los complementos metálicos y el toque práctico de llevar un vaso de café.

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En contextos formales, elige trajes negros con solapas satinadas y camiseta blanca, mostrando un dominio del código clásico sin sacrificar su identidad personal.

Enzo predomina por accesorios en sus looks

Durante una estadía en la montaña, el futbolista lució pantalón ancho negro, camiseta negra de manga larga y gorro de lana gris claro, acompañado de zapatillas blancas.

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En días cálidos, opta por una musculosa blanca y pantalón deportivo verde, sumando cadenas y bolsos de lona naranja con monograma

En los días de calor, optó por una musculosa blanca y pantalón deportivo verde con franjas, gafas de sol y cadenas, junto a un bolso de viaje en lona naranja con monograma visible, dando muestra de versatilidad y atención al detalle.

El estilo de Enzo Fernández se define por la combinación de prendas deportivas y elementos urbanos, acentuados por accesorios distintivos como cadenas plateadas, relojes metálicos, gafas rectangulares y gorras.

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Lautaro Martínez: sobriedad, versatilidad y elegancia funcional

Lautaro Martínez apuesta por la sobriedad con conjuntos completamente negros y accesorios discretos como relojes metálicos y neceseres con monograma (EFE/EPA/WILL OLIVER)

A diferencia del despliegue llamativo de Fernández, Lautaro Martínez apuesta por la sobriedad y la funcionalidad. El delantero del Inter, quien selló la clasificación argentina con un cabezazo letal tras un centro de Messi en tiempo de descuento, se distingue por su preferencia por prendas de líneas simples, ausencia de estampados y una paleta de colores neutros.

La preferencia por prendas de corte clásico y la ausencia de estampados refuerzan la elegancia funcional de Lautaro

Martínez alterna entre conjuntos deportivos, atuendos casuales y propuestas formales, siempre manteniendo una estética pulida y adaptable. Uno de sus looks más representativos es el conjunto completamente negro, compuesto por camiseta, bermuda y zapatillas, acompañado de un neceser celeste con monograma visible y un reloj metálico, combinación que evidencia su inclinación por los accesorios discretos pero de calidad.

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Lautaro Martínez demuestra versatilidad al alternar entre atuendos deportivos y formales, manteniendo una imagen pulida y contemporánea

En otra oportunidad, eligió pantalón deportivo oscuro, remera blanca y una chaqueta de tela gruesa verde oliva apoyada sobre los hombros, con una valija rígida celeste como complemento.

Para la noche opta por trajes oscuros

Para la noche, Lautaro opta por trajes azul oscuro de corte relajado, camiseta básica y zapatillas blancas, logrando una fusión entre la formalidad y la comodidad contemporánea.

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El delantero del Inter combina pantalón deportivo oscuro, remera blanca y chaqueta verde oliva, logrando un equilibrio entre funcionalidad y estilo

En contextos urbanos, Martínez luce pantalones y chaquetas beige claro sobre polos azul oscuro texturizados, y también combina pantalones marrón con camisetas blancas y chaquetas bomber beige, sumando cinturón negro y reloj metálico.

Para traslados aéreos, elige traje azul marino, camisa blanca y corbata al tono, sumando gafas de sol rectangulares y pendientes plateados

Para los traslados aéreos, elige trajes azul marino, camisas blancas y corbatas al tono, junto a gafas de sol rectangulares y un pendiente plateado, confirmando su compromiso con la elegancia natural.

Lautaro Martínez construye su imagen a partir de prendas de corte clásico, colores neutros y accesorios discretos como relojes, gafas y pendientes pequeños.

La ausencia de estampados llamativos y la preferencia por combinaciones limpias refuerzan una apariencia sofisticada, funcional y contemporánea, que se adapta con facilidad a diferentes escenarios deportivos y sociales.

De los goles agónicos al liderazgo en estilo

Los autores de los goles agónicos de Argentina en la semifinal del Mundial 2026 marcan tendencia con estilos opuestos, pero igualmente cuidados

La presencia de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en la definición del pase a la final del Mundial 2026 no solo se explica por su rendimiento futbolístico. Ambos lograron instalarse como referentes de estilo, cada uno con su sello personal: el lujo urbano y los detalles de Fernández, frente a la sobriedad y versatilidad de Martínez.

El recorrido de la Selección Argentina en este torneo, marcado por remontadas épicas y goles en los últimos minutos, encuentra eco en la forma en que sus protagonistas se expresan a través de la moda: seguridad, personalidad y coherencia, tanto en la cancha como fuera de ella.

El público argentino, que celebró en Atlanta una victoria llena de emotividad y coraje, también observa a sus ídolos como modelos de inspiración para las nuevas tendencias en indumentaria deportiva y casual.