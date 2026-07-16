Crear para sanar: la artista uruguaya que promueve el arte como terapia cotidiana

Giovanna Gil Alves sostiene que el arte y el bienestar emocional están al alcance de cualquier persona a través de la creatividad

La Organización Mundial de la Salud sostiene que el arte puede ayudar a atravesar situaciones difíciles y procesar emociones complejas. A pesar de esa evidencia, la creatividad suele quedar relegada en la vida diaria, como si fuera un lujo reservado a unos pocos y no una posibilidad al alcance de todos. En ese cruce entre necesidad y oportunidad, la artista uruguaya Giovanna Gil Alves encontró un camino propio.

Con 34 años, Gil Alves decidió desafiar el mandato de dejar la creatividad en segundo plano. Pintora, ilustradora, ceramista y escritora, forjó su recorrido tras abandonar un destino profesional seguro en el mundo de la construcción y otros empleos alejados del arte. Su libro Diario Creativo, publicado por Editorial Planeta, propone un regreso a la imaginación como derecho cotidiano y herramienta de autoconocimiento.

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La autora uruguaya de Diario Creativo afirma que crear ayuda a procesar emociones, bajar el ritmo y reconectar con uno mismo

La artista comparte la convicción de que el arte está disponible para todos y puede tener un impacto transformador, independientemente del trabajo o el entorno. “Todos somos creativos; simplemente, muchas veces lo olvidamos por las exigencias y el ritmo de la vida”, explica en diálogo con Infobae.

Mientras avanza en la tercera edición de su obra, repasa el papel del arte en su historia personal, el desafío de apostar por la vocación, la recepción de sus lectores y la convicción de que todos pueden redescubrir su capacidad creativa.

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La decisión de dejar un camino estable para apostar por el arte

Giovanna Gil Alves cuenta que el arte comenzó en su vida como una forma de terapia basada en la escritura y el dibujo

Desde su infancia en Uruguay, Giovanna Gil Alves convivió con la creación artística, aunque durante años no imaginó que ese universo sería su destino profesional

“El arte estuvo presente en mi vida desde muy chica, aunque nunca imaginé que terminaría dedicándome a él. Comenzó como una forma de terapia: escribía y dibujaba todo lo que sentía porque no me resultaba cómodo hablar con un desconocido”, revela

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Desde su infancia en Uruguay, Giovanna Gil Alves convivió con la creación artística, aunque durante años no imaginó que ese universo sería su destino profesional

En esa etapa, su vida se orientaba al estudio de arquitectura, hasta que a los 22 años decidió seguir su verdadera pasión y dedicarse por completo al arte.

Antes de esa decisión, trabajó en áreas tan diversas como diseño, atención al cliente, promoción y tareas administrativas. “Cada una de esas experiencias me permitió desarrollar habilidades y conocer diferentes realidades”, recuerda Gil Alves, quien reconoce que esos recorridos también nutrieron su mirada creativa.

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Giovanna Gil Alves compartió el inicio de su nueva faceta de retratos enfocados en leyendas del fútbol, eligiendo a David Beckham para inaugurar esta etapa

La decisión de dejar un trabajo estable para apostar por el arte implicó dudas y riesgos. “Fue una decisión difícil, pero sentía que si no lo intentaba, me iba a arrepentir toda la vida. Aposté por lo que realmente amo, aun sin saber qué iba a pasar. Preferí asumir el riesgo antes que quedarme con la duda de no haberlo intentado”, destaca.

Antes de esa decisión, trabajó en áreas tan diversas como diseño, atención al cliente, promoción y tareas administrativas

El impulso de reunir su experiencia en un libro surgió de ese propio proceso de búsqueda. “Durante años escribí como una forma de expresar lo que sentía y, con el tiempo, quise transformar ese proceso en una herramienta que pudiera ayudar e inspirar a otras personas”, explica.

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A los 22 años, Giovanna Gil Alves decidió dejar el camino de la arquitectura para apostar por el arte como vocación

El proceso de escritura y edición de Diario Creativo llevó varios meses junto a Editorial Planeta: “Fue un sueño hecho realidad, porque durante muchísimos años deseé publicar un libro con una editorial tan importante”.

El impulso de reunir su experiencia en un libro surgió de ese propio proceso de búsqueda

Transformar la experiencia personal en una propuesta para otros lectores implicó desafíos. Gil Alves señala que el mayor fue convertir sus vivencias en una herramienta útil, no solo en un relato personal: “No quería que fuera solo un libro para leer, sino una experiencia que invitara a escribir, crear y conectar con uno mismo. También quería transmitir la importancia de expresar todo lo que llevamos dentro, sin miedo, porque muchas veces ahí comienza nuestro verdadero proceso creativo”.

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Colores y formas invitan a explorar el universo creativo propio

Qué busca Diario Creativo en sus lectores

La obra tuvo una recepción positiva, reflejada en mensajes de lectores que encontraron en el libro un espacio para explorar su creatividad o una compañía en momentos de soledad.

En ese sentido, la recepción de Diario Creativo generó un intercambio constante con los lectores, quienes compartieron con la autora cómo el libro impactó en sus rutinas y hábitos creativos: “Recibí mensajes muy lindos de personas que empezaron a escribir, a pintar o simplemente a regalarse un momento para ellas mismas gracias al libro”.

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Diario Creativo nació de un hábito de escritura personal que la autora transformó en una herramienta para ayudar e inspirar a otras personas

Algunos testimonios llegaron de personas que atravesaban momentos de ansiedad y encontraron en las propuestas del libro una manera de hacer una pausa. Así lo describe Gil Alves: “Me escribieron también personas con ansiedad contándome que Diario Creativo las ayuda a desconectar un poco de las pantallas, bajar el ritmo y conectar con ellas mismas”.

Giovanna Gil Alves, gran admiradora de Nicky Jam, le entregó personalmente una obra de arte creada especialmente para el cantante urbano

La compañía que puede ofrecer la creación artística también se hizo presente en las devoluciones de quienes se sentían solos. “Incluso hubo personas que me dijeron que, en momentos de soledad, el libro les hizo sentir que tenían una compañía. Para mí, saber que Diario Creativo está acompañando e inspirando a otras personas es una de las cosas más lindas”, afirmó.

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En los últimos años, Gil Alves llevó su obra a espacios poco convencionales. Una de sus intervenciones más recordadas fue la de un taxi en Buenos Aires, además de participar en ferias internacionales.

“Me encanta cuando aparecen este tipo de propuestas porque me sacan de lo tradicional y me desafían a llevar el arte a lugares diferentes. Intervenir un taxi en Buenos Aires fue una experiencia increíble, al igual que participar en ferias internacionales y ver mis obras llegar a personas de distintas partes del mundo”, reveló.

En los últimos años, Gil Alves llevó su obra a espacios poco convencionales. Una de sus intervenciones más recordadas fue la de un taxi en Buenos Aires

Las experiencias internacionales y los proyectos en espacios poco convencionales le permitieron observar el alcance de sus obras. A través de intervenciones urbanas y participaciones en ferias, buscó acercar el arte a públicos diversos y demostrar que el punto de partida no determina el recorrido.

Las composiciones buscan que quienes las observan se animen a explorar sus propias emociones y a reconectar con la creatividad dormida en la vida cotidiana

“Más allá de mostrar mi trabajo, también me gusta transmitir que no importa dónde naciste, si tenés contactos o un apellido conocido. Creo que, con constancia, mucho trabajo y fe, los sueños se pueden alcanzar. Yo soy un ejemplo de que, paso a paso, las oportunidades llegan. Cada una de esas experiencias me hizo crecer como artista y como persona. También me permitió conocer otras culturas y llevar un pedacito del arte uruguayo a distintos lugares del mundo”, aseguró.

El libro como compañía y puerta de entrada a la creatividad

Sobre el vínculo entre arte y bienestar emocional, Gil Alves sostiene que la creatividad es una herramienta para conocerse y expresar lo que a veces resulta difícil poner en palabras.

Según testimonios de sus lectores, Diario Creativo ayuda frente a la ansiedad, la soledad y la saturación de pantallas al impulsar la creatividad

“Ya sea escribiendo, pintando, bailando o a través de cualquier otra expresión artística, liberamos tensiones, alegría, amor, tristeza y muchas emociones que llevamos dentro. El arte nos permite hacer una pausa, conectar con nosotros mismos y transformar lo que sentimos en algo creativo. Por eso creo que el arte no es un lujo, sino una necesidad en nuestras vidas”, explica.

Las obras proponen un diálogo entre la expresión artística y el bienestar emocional, invitando a transformar la rutina en un espacio para la imaginación

Actualmente, Giovanna trabaja en la tercera edición de Diario Creativo. La nueva versión mantiene el contenido original y suma cambios en el diseño de tapa, con nuevos colores que invitan a coleccionar la obra.

Cada detalle y textura invita a detenerse y descubrir cómo el arte puede convertirse en refugio, acompañando procesos personales y experiencias íntimas

Como mensaje para quienes dudan de su capacidad creativa o sienten que la han perdido, la artista invita a dejar de lado el miedo y la autocrítica.

“Todos somos creativos; simplemente, muchas veces lo olvidamos por las exigencias y el ritmo de la vida. No hace falta saber pintar o dibujar para conectar con el arte. Lo importante es animarse a probar, sin miedo a equivocarse y sin buscar la perfección. Escribiendo, pintando, bailando, cocinando o a través de cualquier expresión creativa, podemos descubrir una parte de nosotros que muchas veces estaba esperando salir”, concluye.