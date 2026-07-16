Condenaron a nueve años de prisión a un hombre por abusar de forma reiterada de una menor de su propia familia

Un hombre fue condenado a nueve años de cárcel por el abuso sexual de una menor de su entorno familiar

Un hombre de 35 años fue condenado a nueve años de prisión por haber abusado sexualmente de una niña de su entorno familiar en San Javier, según lo dispuso el juez Gustavo Urdiales en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El caso, que sacudió a la comunidad local, fue resuelto mediante un juicio abreviado, en el que la responsabilidad penal fue reconocida por el acusado y aceptada por todas las partes involucradas.

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De acuerdo con el relato presentado ante la Justicia, los hechos ocurrieron entre 2019 y 2022, período durante el cual la víctima cursaba la escuela primaria.

El fiscal Pablo Lipowy, representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), precisó que el condenado aprovechó reiteradamente la presencia de la menor en el domicilio de otros familiares —lugar de residencia del acusado— para cometer los abusos. La identidad del condenado se mantiene reservada bajo las iniciales M.M., a fin de resguardar a la víctima y evitar su revictimización, ya que ambos comparten el mismo apellido.

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La denuncia se originó tras una valiente revelación de la niña en el establecimiento educativo al que asiste. Según expuso Lipowy, el personal de la escuela activó de inmediato el protocolo de protección, notificando a la madre de la menor, quien formalizó la denuncia en la sede policial. El fiscal subrayó la importancia del rol institucional en la detección temprana y la intervención frente a situaciones de abuso, destacando que la intervención escolar fue clave para detener los hechos y avanzar en la protección de la víctima.

Durante el proceso judicial, M.M. reconoció su autoría en el delito de abuso sexual con acceso carnal y, junto con su abogado defensor, aceptó tanto la calificación penal propuesta por la Fiscalía como la pena impuesta.

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La denuncia se originó tras una valiente revelación de la niña en el establecimiento educativo al que asiste (Imagen Ilustrativa)

El fiscal Lipowy destacó que los abusos ocurrieron en varias oportunidades y siempre en el contexto de visitas familiares, lo que agravó la situación debido al vínculo de confianza y cercanía. En este contexto, consideraron que el condenado se valió de la relación familiar para perpetrar los ataques, vulnerando gravemente la integridad sexual de la menor.

Según el Ministerio Público de la Acusación, la actuación coordinada entre la escuela, la Policía y la Justicia resultó determinante para la protección de la menor y la obtención de pruebas que sostuvieron la acusación.

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El fallo también contempla el acompañamiento psicológico y social para la víctima y su familia, en línea con las normativas vigentes sobre protección de derechos en situaciones de abuso infantil. Las autoridades judiciales destacaron la importancia de fortalecer los dispositivos de prevención y asistencia, así como la capacitación del personal docente y policial para la detección temprana de situaciones similares.

Durante la jornada del martes, un hombre quedó bajo prisión preventiva tras ser acusado de abusar sexualmente de una adolescente en la ciudad de Avellaneda, ubicada en el departamento General Obligado, también en el territorio santafesino.

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El imputado enfrentó cargos por dos hechos distintos de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de la misma víctima, quien forma parte de su entorno familiar. La medida fue adoptada por la jueza Claudia Bressán, luego de una audiencia celebrada en los tribunales de Reconquista y a partir de la solicitud presentada por el fiscal Valentín Hereñú, según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal Hereñú sostuvo ante la jueza que la prisión preventiva resultaba necesaria para resguardar a la adolescente, dado que persistían riesgos procesales concretos. A pesar de la oposición de la defensa, la jueza hizo lugar al pedido de la fiscalía.

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