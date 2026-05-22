La apuesta de Eva Longoria en Cannes: vestido “sirena” y collar de diamantes

Eva Longoria se destacó en la alfombra roja del Festival de Cannes con un vestido de alta costura de inspiración escultórica y marina (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

En la anteúltima jornada del Festival de Cannes, que se extiende del 12 al 23 de mayo, la alfombra roja se transformó en un escenario de alta moda y celebridades internacionales. Eva Longoria, actriz, productora y activista estadounidense de ascendencia mexicana, se convirtió en el centro de todas las miradas al elegir un vestido de alta costura que fusiona el arte escultórico con referencias marinas y un trabajo de corsetería innovador. La actriz impuso uno de los looks más comentados de la edición, reafirmando su lugar como referente de estilo en un certamen que marca tendencia a nivel global.

El vestido de la actriz de Amas de casa desesperadas resaltó por una silueta de sirena en tono blanco satinado, que reflejó la luz y acompañó sus movimientos. El protagonismo recayó en el corsé estructurado de escote palabra de honor, cuyo panel rígido simuló un abanico. Esta pieza fusionó tonalidades plateadas y texturas metalizadas con líneas verticales que generaron un efecto tridimensional y geométrico. Justo por encima de la cadera, el panel convergió en un punto central, desde donde nació un bordado radial de cristales y pedrería plateada que emuló un destello solar.

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El diseño elegido por Longoria fusionó arte escultórico, referencias marinas y un innovador trabajo de corsetería (REUTERS/Marko Djurica)

A partir de ese punto, un delicado drapeado recorrió la falda hasta el suelo y culminó en una cola imponente, acompañando la figura de la actriz. El acabado satinado y el diseño escultórico del corsé aportaron sofisticación y modernidad, sin sobrecargar la imagen general.

Para complementar el estilismo, Longoria eligió alta joyería de diamantes: una gargantilla rígida con motivos geométricos y pendientes largos a juego. El peinado, de melena suelta con raya al medio y ondas suaves, junto al maquillaje en tonos bronce y labios nude, reforzó un aspecto glamuroso y natural.

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El contraste entre la estructura rígida del corsé y el movimiento fluido de la falda, junto con los destellos de la pedrería, posicionó a la actriz de Devious Maids como una de las grandes protagonistas de la noche.

Longoria completó su estilismo con alta joyería de diamantes: gargantilla rígida y pendientes largos a juego (REUTERS/Marko Djurica)

Otros estilismos destacados en la alfombra roja de Cannes

La gala previa al cierre del festival reunió también a otras figuras del cine y la cultura con propuestas variadas, que reflejan el pulso de las tendencias actuales en alta moda.

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Monica Bellucci

Monica Bellucci apostó por un vestido negro largo cubierto de lentejuelas, con detalles de sastrería y cuello de camisa estructurado (REUTERS/Manon Cruz)

Monica Bellucci, reconocida actriz italiana y símbolo de la elegancia europea, apostó por un vestido largo de color negro cubierto de lentejuelas o cuentas, que aportan un brillo sutil sin perder la sobriedad. El diseño introduce detalles de sastrería, como el cuello de camisa estructurado y las mangas largas con puños de material liso o cuero, generando un contraste con la textura del resto del vestido. Un fajín ancho marca la cintura y la falda recta hasta el suelo estiliza su figura.

La actriz sumó un clutch negro rígido y su característica melena lisa con flequillo desfilado. El maquillaje natural, con énfasis en la mirada, refuerza la esencia minimalista de su estilo.

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Gillian Anderson

Gillian Anderson eligió un vestido de impacto artístico, con panel frontal tridimensional y corpiño palabra de honor (REUTERS/Marko Djurica)

Gillian Anderson, actriz británica-estadounidense célebre por su versatilidad y papeles icónicos en televisión y cine como en Sex Education, optó por un vestido de impacto artístico. La prenda se caracterizó por un panel frontal tridimensional muy llamativo. El corpiño palabra de honor estuvo dominado por una estructura superpuesta, con bandas y curvas en tonos plateados, negros y blancos, logradas a través de bordado de canutillos y cuentas brillantes que evocaron ondas de agua o una concha texturizada. La falda columna, realizada en tejido negro mate, dejó que el impacto visual recaiga en la parte superior.

La actriz combinó su look con un recogido elegante y pendientes largos de diamantes con matices plateados. Una pulsera delicada en la muñeca izquierda completó el estilismo.

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Alice Taglioni

Alice Taglioni desafió los códigos tradicionales con un esmoquin blanco de dos piezas y accesorios llamativos (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Alice Taglioni, actriz francesa con una sólida carrera en el cine europeo, desafió los códigos tradicionales al optar por un esmoquin de dos piezas en blanco roto o marfil. El blazer oversize de hombros estructurados y solapas clásicas se llevó abierto, aportando un aire relajado y moderno. Debajo, una camisa blanca con los primeros botones abiertos y pantalones de talle alto y pernera recta, en tela ligera, completaron el conjunto.

Entre los accesorios, destacó un colgante con piedra en forma de gota en tono opalescente, anillos llamativos y un peinado bob rubio con ondas y raya lateral. El maquillaje fresco reforzó la estética desenfadada y sofisticada.

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Stellan Skarsgård

Stellan Skarsgård incorporó una camisa y corbata roja a su esmoquin negro clásico, aportando un giro cromático a la moda masculina (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Stellan Skarsgård, actor sueco reconocido internacionalmente por su trabajo en cine y televisión como Mamma Mia!, eligió un esmoquin negro clásico con solapas satinadas, pero incorporó una camisa y corbata en rojo encendido, rompiendo el esquema tradicional blanco y negro. El contraste cromático se sumó al juego de texturas entre la chaqueta y los pantalones mate, mientras que los zapatos de charol negro completaron el look.

La propuesta de Skarsgård mostró cómo la moda masculina puede adoptar riesgos cromáticos y reinterpretar el código formal sin perder elegancia.

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