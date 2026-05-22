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Martín Schapiro, analista internacional: “Estados Unidos está asfixiando al gobierno cubano económicamente y presionando judicialmente”

La crisis en Cuba se profundiza por las nuevas sanciones energéticas y comerciales impuestas desde Washington. En Infobae al Regreso, Schapiro advirtió que el endurecimiento del bloqueo deja a la isla al borde de una emergencia humanitaria

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Estados Unidos intensifica el bloqueo económico y judicial contra Cuba, profundizando la crisis en la isla

En una entrevista por Infobae al Regreso, el analista Martín Schapiro sostuvo que la presión de Estados Unidos sobre Cuba “es asfixiante” y detalló que la crisis política en Bolivia se agrava con un gobierno débil, sin consenso parlamentario y bajo la amenaza de protestas que exigen la renuncia presidencial.

Durante la charla, Schapiro destacó la complejidad del escenario latinoamericano: “Estados Unidos tiene una política muy clara en la cual está asfixiando al gobierno cubano económicamente y lo está presionando también en términos judiciales, creando una narrativa”.

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La formalización de cargos contra Raúl Castro en Miami, vinculada al derribo de las avionetas de Brothers to Rescue hace 30 años, fue presentada como parte de una “construcción de excusa” para posibles acciones futuras.

La presión estadounidense sobre Cuba y el efecto en la población

Schapiro profundizó sobre el endurecimiento de las sanciones: “El nivel de agresión que tienen estas sanciones no es el mismo del embargo clásico al que estamos acostumbrados. El tipo de sanción que está imponiendo el gobierno en términos energéticos sería absolutamente asfixiante y muy dañina para el pueblo de cualquier lugar del mundo”.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una conferencia de prensa en la embajada estadounidense en Roma, Italia, el viernes 8 de mayo de 2026. (Stefano Rellandini/Pool Foto vía AP)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una conferencia de prensa en la embajada estadounidense en Roma, Italia, el viernes 8 de mayo de 2026. (Stefano Rellandini/Pool Foto vía AP)

El analista remarcó que la nueva ola de medidas incluye sanciones secundarias que castigan a cualquier empresa internacional que opere en Cuba, complicando el turismo y el comercio. “Cualquier empresa turística que quiera seguir ofreciendo servicios en Cuba a partir del primero de junio recibe durísimas sanciones”, precisó.

Sobre el impacto social, señaló: “En Cuba viven un poco más de nueve millones de personas que, más allá de haber padecido durante mucho tiempo una pésima gestión económica y otros aspectos del gobierno cubano, ahora esto se ha intensificado como nunca”.

Schapiro alertó sobre el riesgo de una crisis humanitaria si el bloqueo petrolero se prolonga: “Un bloqueo petrolero de esta magnitud extendido en el tiempo va a generar una crisis humanitaria. Así que de verdad espero, por el bien de los millones de cubanos, que sea cual sea el plan, sea un plan con un lugar de llegada corto”.

Bolivia: protestas, crisis institucional y una región sin reacción

El equipo de Infobae al Regreso abordó la inestabilidad en Bolivia, donde el presidente Rodrigo Paz enfrenta bloqueos y manifestaciones que reclaman su renuncia. Diego Iglesias detalló: “La situación del presidente es muy inestable, es muy compleja por estas horas. La más virulenta de las manifestaciones fue el lunes en torno al Palacio Quemado, la Casa de Gobierno de Bolivia, donde llegaron manifestantes que fueron reprimidos por la policía”.

La crisis económica se desarrolla en medio de un clima político tenso y dividido. El Gobierno de Rodrigo Paz enfrenta cada vez más críticas mientras busca contener las protestas y frenar el avance del conflicto social.
En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz enfrenta bloqueos, protestas masivas y una débil base de poder, según el análisis de Infobae

El contexto de crisis incluye la actuación de la Central Obrera Boliviana, con su titular prófugo, y la presión de los mineros: “Se los ve en las manifestaciones con cartuchos de dinamita, una imagen fuerte”, describió Iglesias. La economía, tras años de deterioro bajo el MAS y ahora con un ajuste de Paz, profundiza el descontento. Iglesias subrayó: “Rodrigo Paz es un presidente que no tiene fortaleza en el Congreso y también tiene debilidad interna, porque su propio vicepresidente salió a desautorizarlo”.

Schapiro hizo foco en la incapacidad de la región para articular una respuesta: “Hablábamos antes de Cuba, de Venezuela. ¿Cuál fue la respuesta de la región? Ninguna”.

Recordó que la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia y el Mercosur carecen de mecanismos de presión efectivos. “El liderazgo brasileño regional hoy pesa muchísimo menos que hace 20 años”, lamentó.

La ONU, el poder y los límites de la legalidad internacional

Consultado sobre el rol de los organismos internacionales, Schapiro explicó: “El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene un mecanismo de toma de decisiones sumamente complejo. Cualquiera de los cinco miembros permanentes puede vetar y el Consejo no puede ejercer la violencia legítima”.

Ante la expectativa de una intervención de cascos azules, el analista señaló: “Hoy no hay consensos ni países voluntarios para llevar adelante misiones de estabilización”.

El sistema internacional, fragmentado y carente de consenso, deja expuestos a Bolivia y Cuba ante crisis prolongadas y sin contención externa (REUTERS/Denis Balibouse)
El sistema internacional, fragmentado y carente de consenso, deja expuestos a Bolivia y Cuba ante crisis prolongadas y sin contención externa (REUTERS/Denis Balibouse)

“El sistema internacional es anárquico. No hay policía para corregir una situación de derecho internacional. Lo que se impone es la ley del más fuerte”, resumió Schapiro.

Sobre Bolivia, advirtió: “Sería un problema si termina con una destitución del presidente que no se dé por los canales institucionales. No veo que ese nivel de conflicto hoy esté generando el nivel de adhesiones mayoritarias que impliquen que la caída sea por su propio peso”.

Al cierre, Schapiro argumentó que la fragmentación regional y la debilidad de los mecanismos de cooperación dejan a países como Bolivia y Cuba expuestos a crisis prolongadas y sin redes efectivas de contención externa. “Si la región pudiera elaborar mecanismos de coordinación para ayudar en esa situación, respetando la soberanía boliviana, sería muy bueno. Pero hoy la región está muy fragmentada”.

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