Las autoridades de El Salvador desplegarán dispositivo en la final entre Águila y FAS

El Viceministerio de Transporte de El Salvador desplegará más de 130 gestores para el operativo de seguridad vial./(VMT)

Las autoridades de tránsito de El Salvador han anunciado la puesta en marcha de un dispositivo especial de seguridad vial y gestión de tráfico para la final del Torneo Clausura 2026 de la Primera División, que tendrá lugar en el Estadio Jorge “El Mágico” González. El encuentro, programado para este 23 de mayo, enfrentará a los equipos Águila y FAS, que llegan por sexta vez a una final en la historia de la liga salvadoreña.

Félix Serrano, director general de Tránsito, del Viceministerio de Transporte (VMT), informó la cantidad de gestores de tránsito que serán desplegados en las inmediaciones del estadio y en las principales vías de acceso. El objetivo principal es garantizar que los aficionados puedan llegar, salir y movilizarse de manera segura y eficiente durante el evento.

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“Esta fiesta deportiva no solo se vive dentro del estadio, sino en todo el país. Más de 130 gestores de tránsito estarán desplegados para garantizar seguridad vial, orden y supervisión del transporte público durante el encuentro de este sábado", afirmó el funcionario en conferencia de prensa.

El operativo de tránsito busca garantizar la protección de la población y evitar congestionamientos en las principales rutas de acceso al estadio./(VMT)

El operativo incluye el uso de cámaras, sensores y centros de control de tránsito, que permitirán un monitoreo en tiempo real del flujo vehicular antes, durante y después del partido, según el funcionario.

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El sistema de videovigilancia y sensores estará activo para supervisar la circulación y actuar rápidamente ante cualquier eventualidad. Además, equipos de respuesta inmediata y grúas estarán disponibles para atender emergencias viales que puedan surgir en los alrededores del estadio.

Serrano explicó que el dispositivo vial contempla cierres estratégicos de calles y avenidas alrededor del Estadio Jorge “El Mágico” González, con restricciones vehiculares que iniciarán desde la 1:00 de la madrugada del sábado. El control de acceso vehicular se mantendrá durante el día para asegurar el orden y la seguridad de los asistentes. Desde las 10:00 de la mañana, se reforzará el control con presencia de gestores y supervisión del transporte público.

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Las autoridades han enfatizado que este despliegue no solo busca el buen desarrollo del evento deportivo, sino también la protección de la población y la movilidad en la zona. El operativo abarca tanto el entorno del estadio como las principales rutas de acceso, para evitar congestionamientos y facilitar la llegada y salida de los hinchas de ambos equipos.

El dispositivo especial incluye cierres de calles y avenidas alrededor del Estadio Jorge El Mágico González desde la madrugada del 23 de mayo./(VMT)

El Gobierno ha asegurado que está listo para atender cualquier emergencia relacionada con el tráfico. Además del personal de tránsito, se dispondrá de grúas y unidades de respuesta inmediata para situaciones que requieran intervención rápida. La supervisión del transporte público será parte esencial del operativo, garantizando la movilidad de quienes utilicen autobuses o taxis para asistir al encuentro.

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Águila y FAS: protagonistas de una nueva final

Águila y FAS son dos de los clubes con más historia y tradición en el fútbol salvadoreño. Ambos equipos se enfrentan por sexta ocasión en una final, lo que añade un componente especial a la expectativa del público y de sus respectivas aficiones.

Club Deportivo Águila, fundado en 1926, ha conquistado múltiples títulos nacionales y cuenta con una de las hinchadas más numerosas del país. Su técnico, conocido por su enfoque táctico y capacidad para motivar al plantel, ha sido clave en la campaña del equipo durante el Clausura 2026. Águila llega a la final tras una fase regular destacada, mostrando solidez defensiva y eficacia en el ataque.

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Águila y FAS se disputarán la copa por sexta vez en una final./(VMT)

Por su parte, el Club Deportivo FAS, fundado en 1947, también es uno de los equipos más laureados del fútbol salvadoreño. Bajo la dirección de su actual entrenador, el conjunto de Santa Ana ha demostrado un juego ofensivo y una plantilla equilibrada. FAS avanzó a la final tras superar a sus rivales en las instancias previas, con un rendimiento que le permitió destacarse en la tabla de posiciones y asegurar su presencia en la definición del torneo.

Ambos equipos han tenido un desempeño sobresaliente durante el Clausura 2026 y llegan a esta final con plantillas completas y gran respaldo de sus seguidores. La rivalidad histórica entre Águila y FAS promete un encuentro disputado y de alto nivel futbolístico.

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Las autoridades reiteran el llamado a la afición para acatar las indicaciones de tránsito y seguridad, con el fin de disfrutar de la final en un ambiente ordenado y seguro.