Economía

La principal empresa candidata a quedarse con la licitación de la Hidrovía se reunió con el embajador de Estados Unidos

Según describió la propia Jan de Nul, directivos globales de la firma belga mantuvieron hoy un encuentro con Peter Lamelas, representante diplomático de EEUU en el país

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Una imagen área de un tramo de la Vía Navegable Troncal (VMT)
Una imagen área de un tramo de la Vía Navegable Troncal (VMT)

En el día de hoy, en horas de la mañana, directivos de Jan De Nul, una de las empresa que puja para quedarse con la operación de la Hidrovía, fueron recibidos por el Embajador de los EEUU, Peter Lamelas, en el marco de su interés por conocer la visión de la compañía acerca del proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal (VNT) por la que pasan el 80% de las exportaciones del país.

“El Embajador escuchó de primera mano, los planes de la empresa de cara a una próxima nueva concesión de la vía navegable troncal”, destacó la empresa belga en un comunicado.

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La licitación internacional de la VNT quedó este martes en su tramo decisivo y Jan De Nul se perfila como adjudicataria por 25 años porque igualó con Deme –otra empresa belga– la oferta económica mínima permitida y llega con ventaja por la diferencia técnica obtenida en la etapa previa. La definición formal del Gobierno se conocerá durante el próximo mes, de acuerdo con el texto fuente.

Atlantic Council 2026 - Peter Lamelas
El embajador Peter Lamelas (Jaime Olivos)

“Los directivos de Jan De Nul describieron los planes del consorcio belga-argentino que integran junto con la compañía local ServiMagnus, además de detallar los planes de trabajo y de obras, las características de las dragas y herramientas de balizamiento que utilizarán de resultar ganador de la licitación, al igual que la tecnología que implementarán para la seguridad de la navegación y para colaborar en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico”, explicaron desde la empresa, que es la antigua operadora de la vía navegable.

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Además, remarcaron que toda la tecnología e insumos que se utilizarán son provenientes de países de occidente y en particular de proveedores de Estados Unidos, como por ejemplo, las cámaras de seguridad de todo el trayecto.

La licitación

El proceso de licitación actual comenzó en diciembre de 2025 y enfrentó a Jan De Nul, actual operadora del dragado de la hidrovía, con Dredging, Environmental & Marine Engineering, DEME. La brasileña DTA Engenharia había participado en la primera etapa, pero no superó la evaluación técnica.

El dato central de la compulsa es que, aun con empate en el precio, Jan De Nul quedó por delante por haber obtenido más de 24 puntos de ventaja técnica sobre 80 posibles en la fase anterior. Ese resultado la coloca en posición favorable para operar, mantener y modernizar la principal ruta fluvial de exportación de la Argentina y de la región durante las próximas dos décadas y media.

Esta semana, el Ministerio de Economía precisó en un comunicado que “la oferta económica presentada tanto por Jan de Nul como por DEME, fue de USD 3,80, lo que reduce 50 centavos lo que se paga hoy, generando un ahorro de 13,5%”. La cartera agregó en ese mismo comunicado que “ahora resta evaluar el puntaje final de cada una en función de su puntaje técnico y la cotización”.

En esa nota oficial, Economía sostuvo que el objetivo es “asegurar una tarifa competitiva para los productores argentinos, mayor previsibilidad operativa y la modernización de una infraestructura estratégica que canaliza una porción significativa del comercio exterior del país”. También indicó que, concluida la evaluación económica, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación avanzará hacia la adjudicación y la firma del contrato de concesión.

La inversión estimada para toda la concesión ronda los USD 10.000 millones y el esquema de licitación también proyecta ingresos por USD 15.000 millones a lo largo de los 25 años del contrato y un promedio anual de USD 618,6 millones, en función de los peajes abonados por buques y barcazas que transitan la red fluvial, de acuerdo con el pliego citado en el texto fuente.

La Hidrovía se extiende a lo largo de 1.635 kilómetros y es la salida al Atlántico del 80% de las exportaciones argentinas, principalmente granos y productos industriales embarcados en las terminales de Rosario, según el texto fuente. Esa misma vía también canaliza cargas de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay.

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