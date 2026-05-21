Ordenan prisión preventiva al acusado por el femicidio de fiscal panameña

La audiencia de garantías se realizó días después del hecho registrado en el corregimiento de Pueblo Nuevo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La justicia panameña ordenó la detención provisional de Orlando Cuesta, señalado por el Ministerio Público como presunto responsable del femicidio de la fiscal Patricia Soledad Ossa Sánchez, ocurrido el pasado 18 de mayo en Pueblo Nuevo.

Durante una audiencia de garantías, la Fiscalía logró además la imputación de cargos por femicidio y robo agravado, mientras avanzan las investigaciones sobre uno de los casos que más ha conmocionado al sistema judicial panameño en los últimos años.

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La decisión fue adoptada por un juez de garantías luego de que la Sección de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público sustentara la existencia de riesgos procesales dentro de la investigación.

Según informó la Procuraduría General de la Nación, la medida cautelar busca garantizar el desarrollo de las diligencias mientras se recopilan evidencias y se determina la responsabilidad penal del imputado.

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De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 18 de mayo de 2026 en el corregimiento de Pueblo Nuevo. La investigación sostiene que el hombre habría quitado la vida a la funcionaria utilizando un arma de fuego cuando ambos se encontraban dentro de un vehículo.

Orlando Cuesta fue imputado por los delitos de femicidio y robo agravado durante la audiencia judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posteriormente, la víctima fue trasladada al Hospital San Miguel Arcángel, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

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Las autoridades también incorporaron un cargo por robo agravado debido a que, hasta la fecha, no ha sido ubicado el teléfono celular de la fiscal. La desaparición de este dispositivo forma parte de las líneas de investigación abiertas por la Fiscalía, que busca reconstruir los hechos ocurridos antes y después del crimen.

Patricia Soledad Ossa Sánchez, de 38 años, se desempeñaba como fiscal adjunta en la Fiscalía Metropolitana de Homicidio y Femicidio, una de las unidades especializadas más sensibles dentro del Ministerio Público panameño.

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Su labor consistía precisamente en investigar delitos relacionados con homicidios y violencia contra las mujeres, circunstancia que ha dado una dimensión adicional al impacto generado por su muerte.

El teléfono celular de la víctima continúa siendo una de las evidencias buscadas por los investigadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las primeras investigaciones apuntan a que el hecho se produjo en medio de una discusión entre la funcionaria y su pareja sentimental. Informes preliminares conocidos durante los primeros días de la investigación indicaron que el incidente habría ocurrido tras un conflicto de carácter personal que terminó con un disparo mortal.

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Sin embargo, las autoridades han evitado adelantar conclusiones mientras continúan las pericias y análisis de las evidencias recabadas.

La noche del crimen, la víctima fue trasladada por el propio sospechoso al Hospital San Miguel Arcángel. Allí, el personal médico confirmó que había ingresado sin signos vitales.

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Poco después, unidades de la Policía Nacional procedieron con la aprehensión del hombre señalado, quien quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

La Procuraduría General de la Nación condenó el hecho y reiteró su compromiso de llevar ante los tribunales a los responsables de delitos que atenten contra la vida de las mujeres.

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El crimen ocurrió mientras Panamá registra un aumento de los casos de femicidio durante 2026. (Foto ilustrativa: Cuartoscuro)

En un comunicado oficial, la institución también expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo de la fiscal fallecida.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer calificó el caso como un presunto femicidio y aprovechó la ocasión para reiterar el llamado a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia, amenazas o agresiones a presentar las denuncias correspondientes y buscar apoyo institucional. La entidad advirtió sobre la necesidad de no normalizar conductas violentas dentro de las relaciones de pareja.

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La Policía Nacional también manifestó públicamente que, según la información disponible hasta el momento, el caso no guarda relación con estructuras de crimen organizado.

Los investigadores han centrado sus esfuerzos en esclarecer la dinámica de los hechos, determinar el móvil del crimen y analizar las circunstancias que rodearon la muerte de la funcionaria.

El caso ha reabierto el debate sobre la violencia de género en Panamá. Datos oficiales del Ministerio Público muestran que entre enero y abril de 2026 se registraron nueve víctimas de femicidio, frente a cuatro reportadas durante el mismo período de 2025.

La cifra representa un incremento de 125%, una tendencia que ha generado preocupación entre organizaciones sociales y entidades gubernamentales encargadas de la protección de las mujeres.

Además de los nueve femicidios registrados durante los primeros cuatro meses del año, las estadísticas oficiales reportan 13 tentativas de femicidio y tres muertes violentas de mujeres que permanecen bajo investigación para determinar si encajan dentro de la tipificación establecida en la legislación panameña.

Mientras la investigación continúa, Orlando Cuesta permanecerá detenido de forma provisional por orden judicial. La Fiscalía deberá continuar recopilando pruebas, incluyendo análisis forenses, peritajes tecnológicos y testimonios, para sustentar la acusación formal por femicidio y robo agravado en un proceso que ha colocado nuevamente el foco sobre la violencia contra las mujeres en Panamá.