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Rusia exhibió su tríada nuclear con uno de los mayores ejercicios en años y lanzó un mensaje a Occidente: “Es una señal”

Moscú movilizó a 64.000 efectivos, más de 200 lanzadores de misiles y 13 submarinos en maniobras de tres días y trasladó ojivas nucleares a Bielorrusia, en medio de la creciente tensión con la OTAN y los ataques de drones ucranianos en territorio ruso

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El Ministerio de Defensa ruso difundió imágenes de sus ejercicios nucleares estratégicos, con lanzadores de misiles, submarinos, la fragata Admiral Gorshkov y cazas MiG-31 armados con misiles hipersónicos Kinzhal.

Camiones con misiles balísticos intercontinentales atravesaron caminos forestales, submarinos de propulsión nuclear zarparon desde puertos del Ártico y el Pacífico, y tripulaciones subieron a sus aviones de combate este jueves, en la etapa final de uno de los mayores ejercicios nucleares estratégicos rusos de los últimos años, realizados de manera conjunta con su aliado Bielorrusia.

Un misil balístico intercontinental Yars durante los ejercicios de las fuerzas nucleares rusas en Bielorrusia, parte de las maniobras de tres días que involucraron a 64.000 efectivos y más de 200 lanzadores de misiles. (Russian Defense Ministry Press Service vía AP)
Un misil balístico intercontinental Yars durante los ejercicios de las fuerzas nucleares rusas en Bielorrusia, parte de las maniobras de tres días que involucraron a 64.000 efectivos y más de 200 lanzadores de misiles. (Russian Defense Ministry Press Service vía AP)
Un vehículo militar pesado de color verde oscuro, con un gran misil cubierto por camuflaje y sacos de arena, circula por una carretera rodeada de árboles en un bosque
Lanzadores de misiles estratégicos rusos se desplazan por caminos forestales durante los ejercicios nucleares de tres días, (Ministerio de Defensa ruso/Reuters)

El Ministerio de Defensa ruso informó que las maniobras involucraron a 64.000 efectivos, más de 200 lanzadores de misiles, más de 140 aeronaves, 73 buques de superficie y 13 submarinos, ocho de ellos armados con misiles balísticos intercontinentales de cabezas nucleares. Los ejercicios se enfocaron en “la preparación y uso de las fuerzas nucleares bajo la amenaza de agresión”.

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Un submarino nuclear de la clase Borei navega durante los ejercicios estratégicos, uno de los 13 sumergibles que participaron en las maniobras de tres días lanzadas el martes. (Russian Defense Ministry Press Service vía AP)
Un submarino nuclear de la clase Borei navega durante los ejercicios estratégicos, uno de los 13 sumergibles que participaron en las maniobras de tres días lanzadas el martes. (Russian Defense Ministry Press Service vía AP)

Un video difundido por la cartera de Defensa mostró lanzadores de misiles estratégicos avanzando por bosques, submarinos y buques de guerra en maniobras —entre ellos la fragata Admiral Gorshkov—, aviones antisubmarinos Ilyushin Il-38 y cazas MiG-31 equipados con misiles balísticos hipersónicos Kinzhal.

Un caza ruso MiG-31 con un misil hipersónico Kinzhal durante los ejercicios nucleares, una de las imágenes más destacadas del video difundido por el Ministerio de Defensa para mostrar la capacidad ofensiva de Moscú. (Russian Defense Ministry Press Service vía AP)
Un caza ruso MiG-31 con un misil hipersónico Kinzhal durante los ejercicios nucleares, una de las imágenes más destacadas del video difundido por el Ministerio de Defensa para mostrar la capacidad ofensiva de Moscú. (Russian Defense Ministry Press Service vía AP)

Las imágenes también muestran al personal militar retirando la cubierta protectora de un Kinzhal antes de fijarlo al fuselaje del avión.

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Ojivas en Bielorrusia y el sistema Oreshnik

El presidente bielorruso Alexander Lukashenko inspeccionó este jueves los ejercicios nucleares conjuntos en el distrito de Asipovichy, donde declaró sobre los misiles Iskander con capacidad nuclear: "Soñé con esta máquina hace mucho tiempo". (Servicio de Prensa Presidencial de Bielorrusia vía Reuters)
El presidente bielorruso Alexander Lukashenko inspeccionó este jueves los ejercicios nucleares conjuntos en el distrito de Asipovichy, donde declaró sobre los misiles Iskander con capacidad nuclear: "Soñé con esta máquina hace mucho tiempo". (Servicio de Prensa Presidencial de Bielorrusia vía Reuters)

“Como parte del ejercicio de fuerzas nucleares, se entregaron municiones nucleares a las instalaciones de almacenamiento de campo del área de posición de la brigada de misiles en la República de Bielorrusia”, informó el Ministerio de Defensa.

Los arsenales rusos en territorio bielorruso incluyen el sistema de misiles Oreshnik, el más reciente desarrollo ruso de alcance intermedio con capacidad nuclear. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, inspeccionó este jueves los misiles balísticos de corto alcance Iskander con capacidad nuclear en una unidad militar que participa en las maniobras. “Soñé con esta máquina hace mucho tiempo”, declaró.

Lukashenko recorre una brigada de misiles en la región de Moguilev, en una visita que selló la integración de Bielorrusia bajo el paraguas nuclear ruso establecido por la doctrina revisada de Putin en 2024. (Servicio de Prensa Presidencial de Bielorrusia vía Reuters)
Lukashenko recorre una brigada de misiles en la región de Moguilev, en una visita que selló la integración de Bielorrusia bajo el paraguas nuclear ruso establecido por la doctrina revisada de Putin en 2024. (Servicio de Prensa Presidencial de Bielorrusia vía Reuters)

En los ejercicios participan las Fuerzas de Misiles Estratégicos, las flotas del Norte y del Pacífico, la aviación de largo alcance y unidades de los distritos militares de Leningrado y Central.

Vista aérea de tres buques militares pequeños navegando en aguas oscuras y agitadas, con montañas cubiertas de nieve al fondo
Un buque de guerra ruso en altamar durante los ejercicios nucleares estratégicos lanzados el martes (Ministerio de Defensa ruso/Reuters)
Un gran buque de guerra gris, posiblemente una fragata, navega en el mar bajo un cielo azul. Se observan personas en cubierta, una manga de viento y estructuras
La fragata Admiral Gorshkov navega durante los ejercicios nucleares rusos, una de las 73 naves de superficie movilizadas en las maniobras estratégicas conjuntas con Bielorrusia. (Ministerio de Defensa ruso/Reuters)

Una “señal” para Occidente

Personal de la Armada rusa durante los ejercicios nucleares estratégicos, en los que participaron 73 buques de superficie y 13 submarinos, ocho de ellos armados con misiles balísticos intercontinentales con cabezas nucleares. (Russian Defense Ministry Press Service vía AP)
Personal de la Armada rusa durante los ejercicios nucleares estratégicos, en los que participaron 73 buques de superficie y 13 submarinos, ocho de ellos armados con misiles balísticos intercontinentales con cabezas nucleares. (Russian Defense Ministry Press Service vía AP)

El Kremlin reconoció que las maniobras funcionan como un mensaje. Consultado sobre si los ejercicios eran una señal a Europa y la OTAN, el portavoz presidencial Dmitri Peskov respondió: “Cualquier ejercicio forma parte del desarrollo militar, y cualquier ejercicio militar es una señal”.

Vista frontal de un piloto militar en la cabina de un avión, con casco blanco y máscara de oxígeno, sobre un fondo de cielo azul claro
Un piloto en la cabina de un caza MiG-31 durante los ejercicios nucleares rusos, una aeronave clave del despliegue por estar equipada para portar misiles hipersónicos Kinzhal con capacidad nuclear. (Ministerio de Defensa ruso/Reuters)

A lo largo del conflicto en Ucrania —que entra en su quinto año—, el presidente Vladimir Putin ha recurrido reiteradamente a recordatorios del poderío nuclear ruso como advertencia a Occidente para que no profundice su apoyo militar a Kiev. En 2024, Putin adoptó una doctrina nuclear revisada que establece que cualquier ataque convencional contra Rusia respaldado por una potencia nuclear será considerado un ataque conjunto contra el país. La doctrina parece reducir significativamente el umbral para el posible uso del arsenal nuclear ruso y colocó además a Bielorrusia bajo el paraguas nuclear de Moscú. Putin ha dicho que Rusia retendrá el control de las armas nucleares desplegadas en territorio bielorruso, pero permitirá a su aliado seleccionar los objetivos en caso de conflicto.

El contexto: drones ucranianos y fricción con la OTAN

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió este jueves desde Suecia que muchos países de la Alianza no aportan lo suficiente a la ayuda militar para Ucrania y propuso destinar el 0,25 % del PIB de cada miembro, una iniciativa que enfrenta resistencia. (Reuters/Tom Little)
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió este jueves desde Suecia que muchos países de la Alianza no aportan lo suficiente a la ayuda militar para Ucrania y propuso destinar el 0,25 % del PIB de cada miembro, una iniciativa que enfrenta resistencia. (Reuters/Tom Little)

Los ejercicios coinciden con una intensificación de los ataques de drones ucranianos en territorio ruso, incluidos los suburbios de Moscú, donde recientemente murieron tres personas y resultaron dañados varios edificios e instalaciones industriales. Los ataques han dificultado la narrativa del Kremlin que presentaba la guerra en Ucrania como un conflicto distante y ajeno a la vida cotidiana de los civiles rusos.

La tensión con los países europeos de la OTAN también escaló esta semana. El miércoles, el Kremlin calificó como “rayando en la demencia” las declaraciones del canciller lituano Kestutis Budrys, quien sostuvo que la Alianza debía demostrar a Moscú su capacidad de penetrar el enclave ruso de Kaliningrado, que alberga el cuartel general de la Flota del Báltico y está fuertemente militarizado.

En paralelo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió este jueves desde la ciudad sueca de Helsingborg que muchos miembros de la Alianza no están aportando lo suficiente para ayudar a Ucrania a defenderse de la invasión rusa.

“La ayuda no está distribuida de manera equitativa dentro de la OTAN”, dijo Rutte antes de una reunión de cancilleres de la Alianza, mencionando los esfuerzos “por encima de su peso” de Suecia, junto con Canadá, Alemania, Países Bajos, Dinamarca y Noruega.

La semana pasada, Rutte propuso que los aliados destinen el 0,25 % de su PIB a Ucrania, una iniciativa que podría desbloquear decenas de miles de millones de dólares en ayuda adicional, pero que enfrenta una fuerte oposición de algunos miembros importantes. “La propuesta no tendrá unanimidad, por lo que no funcionará”, admitió Rutte, aunque destacó que sirvió para “iniciar el debate”.

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