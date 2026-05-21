República Dominicana busca impulsar rescate del Teatro Agua y Luz con licitación para intervenir la infraestructura

El Gobierno de República Dominicana impulsa la restauración del Teatro Agua y Luz como parte de un nuevo plan para reactivar la vida cultural de Santo Domingo. (Foto cortesía presidencia de República Dominicana)

El Gobierno de República Dominicana iniciará una licitación para recuperar el Teatro Agua y Luz de Santo Domingo, con un proyecto que incluirá techado y obras de remodelación para reactivar un espacio cultural abierto desde 1955, las autoridades señalaron que se busca convertirlo en un escenario permanente para actividades artísticas y turísticas.

El proceso ya fue autorizado y según el ministro de Turismo David Collado, la publicación de la licitación fue realizada o quedaría formalizada durante esta misma semana. El funcionario estimó que la fase administrativa previa al inicio de la construcción podría completarse en unos tres meses.

PUBLICIDAD

El anuncio se produjo durante un almuerzo del presidente Luis Abinader con representantes de la clase artística dominicana en el Salón Verde del Palacio Nacional. Allí, Collado explicó que recibió la instrucción del mandatario para intervenir la infraestructura del teatro, ubicado en el Centro de los Héroes.

“Por instrucciones del presidente se autorizó que se hiciera un proceso de licitación. Ya iniciamos el diseño y el proceso para recuperar el Teatro Agua y Luz, incluyendo un techado que permita realizar actividades, aunque el clima no favorezca”, afirmó Collado.

PUBLICIDAD

La licitación para la remodelación y techado del Teatro Agua y Luz en el Centro de los Héroes ya fue autorizada e iniciará formalmente en los próximos días. (Foto cortesía presidencia de República Dominicana)

El proyecto busca reactivar un teatro abierto desde 1955

El Teatro Agua y Luz es un espacio cultural con más de 70 años de existencia en el centro de Santo Domingo. Su condición de teatro abierto ha sido uno de sus rasgos principales, el plan oficial contempla techarlo para ampliar su uso y permitir presentaciones incluso cuando las condiciones del tiempo no sean favorables.

La intervención apunta a rescatar la estructura y adaptarla para un funcionamiento más estable como escenario de espectáculos. La idea oficial es que el lugar pueda albergar actividades artísticas de forma continua y reforzar su papel dentro de la oferta cultural de la capital dominicana.

PUBLICIDAD

Collado señaló que, una vez concluido el procedimiento de licitación, la meta es firmar el contrato y empezar los trabajos de inmediato. En el texto base también se indica que el contrato fue adjudicado en el gobierno de 2016 a 2020 a la empresa Consultoría Astur, S.A.

Durante el encuentro con artistas, el presidente Luis Abinader recordó una visita que hizo antes de asumir la Presidencia a un teatro de la ciudad de Nashville, en Estados Unidos, donde observó presentaciones semanales de música country. Esa experiencia, dijo, despertó su interés por impulsar en el país un espacio con una dinámica parecida.

PUBLICIDAD

“Siempre soñé con que nuestro país tuviera un lugar así, donde los artistas dominicanos puedan presentarse de manera permanente y donde la cultura también sea parte del atractivo turístico”, expresó Abinader.

La licitación para la remodelación y techado del Teatro Agua y Luz en el Centro de los Héroes ya fue autorizada e iniciará formalmente en los próximos días. (Foto cortesía Presidencia República Dominicana)

El Gobierno quiere integrarlo a la oferta cultural y turística de Santo Domingo

Collado explicó que la visión oficial es transformar el teatro en un referente cultural y turístico para la ciudad. Según el ministro, el proyecto será desarrollado junto con entidades vinculadas a los sectores turístico y cultural para dinamizar la oferta de entretenimiento en la capital.

PUBLICIDAD

“El sueño del presidente es que ese espacio se convierta en algo similar al Hard Rock Café de Medellín, un lugar activo para presentaciones”, sostuvo Collado.

Esa proyección combina dos funciones: servir como escenario para músicos y creadores dominicanos, pero al mismo tiempo sumar un nuevo punto de atracción para visitantes en Santo Domingo. La propuesta oficial plantea, en los hechos, un espacio artístico permanente con capacidad para acoger espectáculos y encuentros culturales de manera regular.

PUBLICIDAD

Entre las voces del sector presentes en la actividad, el cantante Rafa Rosario se refirió al deterioro del lugar. “Ese espacio es ideal para que los artistas puedan realizar presentaciones, pero lamentablemente lleva años abandonado”, afirmó.