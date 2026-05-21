Guatemala

Guatemala lanza Semana de Vacunación en las Américas con el objetivo de aplicar más de 300 mil dosis para elevar la cobertura de inmunización

La jornada sanitaria se desarrollará del 24 al 30 de mayo, periodo en el que las autoridades de salud buscarán aumentar las cifras de inmunización y reforzar la protección contra varias enfermedades en todo el país

Guardar
Google icon
Camarógrafo de Prensa IGSS filma conferencia de prensa sobre vacunación con ponentes en mesa y pancartas de '¡VACUNACIÓN EN ACCIÓN!' de fondo
La estrategia prioriza la contención del brote de sarampión mediante la aplicación de dosis cero en niños de seis a 11 meses y refuerzos hasta los 50 años. (IGSS de Guatemala)

Guatemala lanzará la XXIV Semana de Vacunación en las Américas del 24 al 30 de mayo con la meta de aplicar 349,181 dosis para elevar la cobertura de inmunización y contener el brote de sarampión en la región, según informaron el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Organización Panamericana de la Salud durante una conferencia de prensa.

La campaña buscará acercarse a una cobertura anual ideal del 95 %, recuperar esquemas atrasados en niñas y niños y reforzar la protección en grupos priorizados, explicó la coordinadora del Programa de Inmunizaciones del MSPAS Sandy Cano durante la presentación.

PUBLICIDAD

El Ministerio también indicó que la red de atención llegará a hogares, escuelas y comunidades con personal identificado.

El operativo se desplegará en cerca de 5.000 servicios de salud del primer y segundo nivel de atención en todo el país, detalló el ministro de Salud en funciones José Donato Camey Us durante la conferencia.

PUBLICIDAD

Cano informó que el MSPAS abastece a las 29 direcciones departamentales, que a su vez distribuyen las vacunas en la red de servicios.

Siete personas, cuatro mujeres y tres hombres, de pie frente a un banner con mensajes sobre vacunación y logos de OPS y UNICEF, vestidas con ropa formal y casual
La estrategia prioriza la contención del brote de sarampión mediante la aplicación de dosis cero en niños de seis a 11 meses y refuerzos hasta los 50 años. (IGSS de Guatemala)

La campaña prioriza el bloqueo del sarampión y la recuperación de esquemas pendientes

El ministro en funciones Donato Camey señaló que el objetivo central de este año es fortalecer la protección contra el sarampión, una enfermedad altamente contagiosa. Explicó que la estrategia oficial se centrará en contención y bloqueo del virus a escala nacional.

Para esa meta, el MSPAS administrará la dosis cero contra el sarampión a la niñez de seis a 11 meses y reforzará la vacunación en la población de 16 años a menores de 50. El funcionario agregó que la intención es intensificar acciones en el 100 % de la red de establecimientos de salud del país.

Cano describió que el brote actual volvió urgente cerrar brechas de inmunidad para evitar retrocesos críticos, como la pérdida de certificaciones de eliminación. “Durante una semana buscamos acercarnos a una meta ideal del 95 % de cobertura anual, recuperando a todos los niños y niñas que en su momento no recibieron sus vacunas de manera oportuna”, afirmó.

La funcionaria explicó que la prioridad incluye recuperar dosis pendientes del esquema en menores de cinco años que no fueron vacunados por distintas razones. Por eso, convocó a madres, padres y cuidadores a acudir a los servicios de salud o a recibir al personal del ministerio en sus comunidades.

El plan incluye polio, neumococo, VPH, varicela y refuerzos

Además de las dosis vinculadas al sarampión, el Ministerio de Salud indicó que durante la semana estarán disponibles vacunas contra polio, neumococo, varicela y refuerzos de difteria, tétanos y tos ferina. Camey añadió que también se aplicará la vacuna contra el VPH a niñas y niños de nueve años en la red de servicios.

La cobertura prevista abarca todo el ciclo de vida, desde recién nacidos hasta adultos mayores y grupos de riesgo, expusieron las autoridades sanitarias. En la apertura del acto, la jefa del departamento de Programas Específicos, Analoida Jefe López de Herrera, comentó que el ministerio integrará vacunación, nutrición, desparasitación y suplementación con vitamina A, hierro y ácido fólico.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social también participará en la 24.ª edición de la jornada, de acuerdo con la información oficial presentada en el lanzamiento. La doctora Mónica Rodríguez, encargada de la Sección Materno Infantil del Instituto, remarcó la necesidad de mantener completos los esquemas porque la vacunación ofrece protección individual y colectiva.

La asesora internacional de Inmunizaciones y Cooperación Técnica de la Organización Panamericana de la Salud, Mariana Landa, invitó a acudir a los servicios del MSPAS y del Seguro Social. Las autoridades insistieron en que las vacunas serán seguras, gratuitas y estarán disponibles en los establecimientos de la red pública.

El lanzamiento oficial de la jornada fue anunciado para el domingo 24 a las 11:00 en la Concha Acústica, en la 7.ª calle de la zona 1 de Ciudad de Guatemala, según se informó al cierre de la conferencia.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloMinisterio de Salud de GuatemalaIGSS de GuatemalaOPS/OMSSemana de vacunación en las Américas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El gobierno de El Salvador apuesta por el riego para aumentar siembra de maíz ante el “Súper Niño”

La administración salvadoreña implementa un plan con apoyo de gremios y organismos internacionales para expandir áreas de cultivo y mitigar el impacto de la sequía prevista, buscando mantener el abasto de maíz en el mercado nacional

El gobierno de El Salvador apuesta por el riego para aumentar siembra de maíz ante el “Súper Niño”

Cómo retener talento cuando el salario ya no basta: Experta explica el método SEE

La psicóloga organizacional Diana Sigüenza destaca que “el 75 % de los candidatos investiga la huella digital y reputación de las empresas antes de aceptar una oferta laboral”

Cómo retener talento cuando el salario ya no basta: Experta explica el método SEE

El Salvador busca extender el subsidio al gas para amortiguar el impacto en la economía doméstica hasta 2027

La iniciativa legislativa contempla que el Ministerio de Hacienda continúe regulando los precios máximos de referencia, reforzando la protección ante incrementos abruptos del mercado global

El Salvador busca extender el subsidio al gas para amortiguar el impacto en la economía doméstica hasta 2027

Cámara de Comercio alerta sobre el impacto de los costos logísticos en el sector empresarial

El incremento en los precios del combustible y de los fletes internacionales está generando nuevas presiones sobre los gastos operativos y productivos de las compañías salvadoreñas, señala presidenta de la gremial

Cámara de Comercio alerta sobre el impacto de los costos logísticos en el sector empresarial

Honduras supera los 100 femicidios en 2026 tras brutal crimen de mujer embarazada en Tegucigalpa

La violencia contra las mujeres en Honduras volvió a quedar bajo la lupa tras el hallazgo de una joven embarazada asesinada y abandonada en un barranco de Tegucigalpa, mientras organizaciones feministas advierten un alarmante incremento de femicidios y denuncian que el país registra una muerte violenta de mujer cada 30 horas.

Honduras supera los 100 femicidios en 2026 tras brutal crimen de mujer embarazada en Tegucigalpa

TECNO

Lista de códigos de Free Fire disponibles hoy 21 de mayo de 2026 y cómo canjearlos

Lista de códigos de Free Fire disponibles hoy 21 de mayo de 2026 y cómo canjearlos

CapCut llega a la app de Gemini: ahorrarás horas de edición de video y fotografías

Cuál es el país latino y región con el mejor vino, según la IA

Cómo se verían los BTS si fueran del mundo de las Guerreras K-pop

La nueva mina de oro de Nvidia: el mercado de 200.000 millones de dólares que encontró Jensen Huang

ENTRETENIMIENTO

Policía encuentra cocaína escondida en un envío de SKIMS: esto dijo Kim Kardashian

Policía encuentra cocaína escondida en un envío de SKIMS: esto dijo Kim Kardashian

Jon Favreau habló sobre The Mandalorian and Grogu: “Quienes antes no tenían edad para verla, quiero que también se enamoren de Star Wars”

David Beckham se refirió a su legado: “Quiero que mi familia entre a ese estadio y sepa que papá lo construyó”

Andy García cuestionó el presente de Hollywood: “La industria apuesta cada vez más por los remakes y eso limita papeles interesantes”

“Cien años de soledad”: la segunda parte ya tiene fecha de estreno en Netflix y promete un cierre de película

MUNDO

Rusia exhibió su tríada nuclear con uno de los mayores ejercicios en años y lanzó un mensaje a Occidente: “Es una señal”

Rusia exhibió su tríada nuclear con uno de los mayores ejercicios en años y lanzó un mensaje a Occidente: “Es una señal”

Israel deporta a todos los activistas de la flotilla que iba rumbo a Gaza y fue abordada en el Mediterráneo

El riesgo de la apuesta de la FIFA: el Mundial creció tanto que podría volverse en su contra

Por qué los buzos italianos que murieron en Maldivas no pudieron salir de la cueva submarina

China se inquieta y Taipei se ilusiona con un posible diálogo entre Trump y Lai Ching-te, el presidente de Taiwán