Guatemala lanza Semana de Vacunación en las Américas con el objetivo de aplicar más de 300 mil dosis para elevar la cobertura de inmunización

La estrategia prioriza la contención del brote de sarampión mediante la aplicación de dosis cero en niños de seis a 11 meses y refuerzos hasta los 50 años. (IGSS de Guatemala)

Guatemala lanzará la XXIV Semana de Vacunación en las Américas del 24 al 30 de mayo con la meta de aplicar 349,181 dosis para elevar la cobertura de inmunización y contener el brote de sarampión en la región, según informaron el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Organización Panamericana de la Salud durante una conferencia de prensa.

La campaña buscará acercarse a una cobertura anual ideal del 95 %, recuperar esquemas atrasados en niñas y niños y reforzar la protección en grupos priorizados, explicó la coordinadora del Programa de Inmunizaciones del MSPAS Sandy Cano durante la presentación.

PUBLICIDAD

El Ministerio también indicó que la red de atención llegará a hogares, escuelas y comunidades con personal identificado.

El operativo se desplegará en cerca de 5.000 servicios de salud del primer y segundo nivel de atención en todo el país, detalló el ministro de Salud en funciones José Donato Camey Us durante la conferencia.

PUBLICIDAD

Cano informó que el MSPAS abastece a las 29 direcciones departamentales, que a su vez distribuyen las vacunas en la red de servicios.

La estrategia prioriza la contención del brote de sarampión mediante la aplicación de dosis cero en niños de seis a 11 meses y refuerzos hasta los 50 años. (IGSS de Guatemala)

La campaña prioriza el bloqueo del sarampión y la recuperación de esquemas pendientes

El ministro en funciones Donato Camey señaló que el objetivo central de este año es fortalecer la protección contra el sarampión, una enfermedad altamente contagiosa. Explicó que la estrategia oficial se centrará en contención y bloqueo del virus a escala nacional.

PUBLICIDAD

Para esa meta, el MSPAS administrará la dosis cero contra el sarampión a la niñez de seis a 11 meses y reforzará la vacunación en la población de 16 años a menores de 50. El funcionario agregó que la intención es intensificar acciones en el 100 % de la red de establecimientos de salud del país.

Cano describió que el brote actual volvió urgente cerrar brechas de inmunidad para evitar retrocesos críticos, como la pérdida de certificaciones de eliminación. “Durante una semana buscamos acercarnos a una meta ideal del 95 % de cobertura anual, recuperando a todos los niños y niñas que en su momento no recibieron sus vacunas de manera oportuna”, afirmó.

PUBLICIDAD

La funcionaria explicó que la prioridad incluye recuperar dosis pendientes del esquema en menores de cinco años que no fueron vacunados por distintas razones. Por eso, convocó a madres, padres y cuidadores a acudir a los servicios de salud o a recibir al personal del ministerio en sus comunidades.

El plan incluye polio, neumococo, VPH, varicela y refuerzos

Además de las dosis vinculadas al sarampión, el Ministerio de Salud indicó que durante la semana estarán disponibles vacunas contra polio, neumococo, varicela y refuerzos de difteria, tétanos y tos ferina. Camey añadió que también se aplicará la vacuna contra el VPH a niñas y niños de nueve años en la red de servicios.

PUBLICIDAD

La cobertura prevista abarca todo el ciclo de vida, desde recién nacidos hasta adultos mayores y grupos de riesgo, expusieron las autoridades sanitarias. En la apertura del acto, la jefa del departamento de Programas Específicos, Analoida Jefe López de Herrera, comentó que el ministerio integrará vacunación, nutrición, desparasitación y suplementación con vitamina A, hierro y ácido fólico.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social también participará en la 24.ª edición de la jornada, de acuerdo con la información oficial presentada en el lanzamiento. La doctora Mónica Rodríguez, encargada de la Sección Materno Infantil del Instituto, remarcó la necesidad de mantener completos los esquemas porque la vacunación ofrece protección individual y colectiva.

PUBLICIDAD

La asesora internacional de Inmunizaciones y Cooperación Técnica de la Organización Panamericana de la Salud, Mariana Landa, invitó a acudir a los servicios del MSPAS y del Seguro Social. Las autoridades insistieron en que las vacunas serán seguras, gratuitas y estarán disponibles en los establecimientos de la red pública.

El lanzamiento oficial de la jornada fue anunciado para el domingo 24 a las 11:00 en la Concha Acústica, en la 7.ª calle de la zona 1 de Ciudad de Guatemala, según se informó al cierre de la conferencia.

PUBLICIDAD