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Tiene 24 años, aprendió albañilería con su papá y se volvió viral construyendo su casa

Desde Esteban Echeverría, Gisela Forystek contó en Infobae al Mediodía cómo su proyecto, grabado paso a paso, ya sumó miles de seguidores y la convirtió en un ejemplo para jóvenes que buscan su propia vivienda

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Gisela Forystek construyó su propia casa en Esteban Echeverría y compartió el proceso en Instagram, alcanzando más de 200.000 seguidores

Con solo 24 años, Gisela Forystek (@construyendocongigi) contó en Infobae al Mediodía cómo levantó su propia casa desde cero en Esteban Echeverría, aprendiendo plomería, electricidad y albañilería junto a su padre y documentando cada avance para su cuenta de Instagram que ya supera los 200 mil seguidores.

En la conversación, la joven repasó los desafíos de construir su vivienda con sus propias manos: “Estoy en esa, sí, tal cual. Mi papá es maestro mayor de obras y sí, me incentivó él. Me dijo: ‘Dale, arrancá, yo te ayudo’. Porque yo no sabía nada realmente. Y bueno, empecé de cero, desde abajo, con ayuda de él y juntos, ya hace cinco años”.

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Gisela Forystek y el aprendizaje autodidacta para construir su casa

Forystek reveló que nunca había tenido experiencia en oficios de la construcción antes de comenzar su proyecto: “Al principio no sabía nada. Todo lo que aprendí fue de la mano de mi papá y con tutoriales de YouTube. Me animé con electricidad, plomería, albañilería, de todo un poco”.

(Infobae en Vivo)
Desde sus primeros pasos, Gisela Forystek documentó cada etapa del proceso, mostrando el aprendizaje autodidacta y la independencia que supone tener casa propia (Infobae en Vivo)

El proceso comenzó cuando, tras ahorrar dinero con un emprendimiento de lencería, su padre —maestro mayor de obras— le sugirió invertir en una vivienda propia en vez de alquilar. “Él me dijo: ‘En vez de pagar alquiler, metele a tu casa, yo te ayudo’. Y así empecé, sin saber ni pasar un cable”, recordó.

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La influencer detalló cómo fue el paso a paso: “El primer año hicimos todo juntos, mi papá me enseñó todo lo que podía. El segundo año ya me animé sola y ahora el albañil soy yo”. Si bien recibe ayuda puntual de su familia para tareas pesadas, la mayor parte de las obras las realiza sola: “Me doy maña para las cosas, no soy especialista, pero sé de todo un poco”.

El fenómeno en redes sociales y el impacto de Construyendo con Gigi

La decisión de grabar y compartir su proceso surgió inspirada por otros creadores: “Hace un año, viendo a un influencer, pensé: ‘Si le meto a las redes, capaz me ayudan a terminar el baño’. Subí mi primer video casi incógnito, no me seguían ni mis amigos. Y hoy llegué a los 200 mil seguidores”.

(Infobae en Vivo)
El fenómeno viral de @construyendocongigi en Instagram motivó a miles de seguidores, y también a sus propias hermanas, a animarse a construir sin recursos elevados (Infobae en Vivo)

Forystek admitió que la repercusión fue inesperada: “No me imaginaba que iba a pasar esto. Siempre decía que nunca iba a salir en la tele y acá estoy, en programas de streaming. Es una locura”.

La cuenta @construyendoconGigi se volvió referencia para jóvenes que sueñan con la casa propia sin experiencia técnica ni grandes recursos. “Recibo mensajes todos los días de gente que me pide que les construya la casa, pero por ahora priorizo ayudar a mi familia y mostrar el proceso en redes”, explicó.

El ahorro económico y el rol de la familia en el proyecto

Más allá de la viralidad, Forystek subrayó el ahorro que implica autoconstruir: “Nunca hice la cuenta exacta, pero es muchísimo. La mano de obra es carísima hoy en día. Por ejemplo, el baño lo hice yo y gasté en materiales $3.600.000, que a plata de hoy serían $4.500.000. Hacerlo con albañil sale fácil $10.000.000”.

(Infobae en Vivo)
La historia de la joven inspiró mensajes diarios de personas interesadas en la autoconstrucción, consolidando su lugar como referente en el mundo de los oficios y las viviendas económicas (Infobae en Vivo)

La joven remarcó la importancia de compartir la experiencia con su padre: “Para mí es hermoso lo que viví con mi viejo, que me enseñó todo. Es algo que no me lo va a borrar nadie. Hoy él es más asesor, pero los trabajos los hago yo”.

En lo personal, Forystek celebró la independencia y el aprendizaje acumulado: “Dormir el primer día en mi casa fue reloco. No tenía cortinas, dormí mal, pero no me lo olvido más”.

El ejemplo de Gisela Forystek ya inspira a sus hermanas, quienes comenzaron a construir sus propias viviendas siguiendo su método, y a miles de seguidores que ven en su historia una prueba concreta de que es posible construir sin experiencia previa ni grandes recursos.

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